TBMM Sanayi Komisyonu TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Teknoloji

TBMM Sanayi Komisyonu TEKNOFEST'te

TBMM Sanayi Komisyonu, TEKNOFEST Adana'da gençlerle buluşarak projeleri inceledi.

05.10.2024 16:54
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1) TBMM SANAYİ KOMİSYONU, TEKNOFEST ADANA'DA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TEKNOFEST Adana'da incelemelerde bulundu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret eden TBMM Heyeti, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda projelerini ürüne dönüştüren girişimci gençlerle buluştu.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz, aralarında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Komisyon Üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Abdurrahman Başkan, Rıdvan Uz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci ve Arslan Tatar'dan oluşan heyet, Ankara'dan Adana'ya gelerek TEKNOFEST alanında inceleme yaptı.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile önce stantları ziyaret eden komisyon üyeleri, daha sonra yarışmalar için hazırladıkları projeleri geliştiren ve ürüne dönüştüren gençlerle bir araya geldi. 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan çadırı ziyaretleri esnasında gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Biz bu sene komisyondaki arkadaşlarımızla birlikte geldik. Onlar da stantları gezerek vatandaşlarımızla görüşüyor. Bu teknoloji ateşini yakmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren ve üreten, tam bağımsız bir ülke haline gelene kadar da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, gençlerimiz memnun. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Adana'ya bekliyoruz" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon üyesi İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise, "Biz burada gençlerin heyecanına ortak olmaya çalıştık. Aslında kaybolan heyecanın, gençler üzerinde kaybolmadığını da bu vesile sayesinde görmüş olduk. Arkadaşlarımız çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Hem yapay zeka hem elektrik elektronik üzerine, araç ve uçak üzerine çok güzel çalışmalar yapmışlar. Ülkemiz adına çok gurur verici bir tablo bu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanını kaybettirmememiz ve ülkemizin içindeki değerleri burada koruyup onların önünü açmamız adına güzel bir organizasyon olduğunu gördüm. Gençlerimizin bu bağlamda önünü açacağız. İnanın hiçbir endişeye mahal olmaz. Sınırlarımızda ne kadar şeyler yaşanırsa yaşansın kendi özümüze güveneceğiz, teknolojimizi geliştireceğiz. Ayak izlerimizi basarak neticeyi alacağız" diye konuştu.Komisyonun MHP'li üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise, "Gelecekte Türkiye teknoloji alanında bölgesinden çok hızlı ayrışarak Silikon Vadisi ile yarışacak duruma gelecek. 20 yıl sonra da bizim Bilişim Vadi'miz dünyanın en önemli teknoloji bölgesinden biri haline gelir" dedi.Komisyon Başkanvekili AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Otonom araçların, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) yapımı, füzeler dünyada en önemli şeyler bence. Türkiye her alanda gelişiyor ve gelişmekte. Bu festival, gelişmeye çok fayda sağlamakta. Bu yüzden bu festivalin önemli olduğuna vurgu yapıyorum. Bütün gençlerimizin buraya gelip görmesini ve katılmasını talep ediyorum" dedi.TBMM heyeti, TEKNOFEST ziyaretinin ardından Adana'nın ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji TBMM Sanayi Komisyonu TEKNOFEST'te - Son Dakika

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