Türkiye, dijital güvenlikte yeni eşiği aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Türkiye, dijital güvenlikte yeni eşiği aştı

Türkiye, dijital güvenlikte yeni eşiği aştı
02.02.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin terörle mücadelesi artık dijital platformlara da taşındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele çalışmaları, FETÖ ve YPG'nin dijital propaganda ağlarını hedef aldı. Dijital izleme ve ileri düzey ağ analizleri sonucunda, FETÖ ve örgütle bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabının organize biçimde terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği hukuki delillerle tespit edildi.

Uluslararası güvenlik anlayışı değişirken, Türkiye terörle mücadelesini dijital platformlara da taşıdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın öncülüğünde yürütülen stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele çalışmaları, FETÖ ve YPG kaynaklı dijital propaganda ağlarını hedef aldı.

Uluslararası sistemde güvenlik kavramı, klasik askerî tehdit tanımlarının ötesine geçmiş durumda. Günümüzde devletler yalnızca kara, hava ve deniz sahalarını değil; dijital mecraları, algı alanlarını ve toplumsal psikolojiyi de korumak zorunda. Bu dönüşüm, terör örgütlerinin yöntemlerini de köklü biçimde değiştirdi.

Uzmanlara göre, sahadaki silahlı kapasitesi zayıflayan terör örgütleri, dijital alanı stratejik bir operasyon sahası olarak konumlandırıyor. Bu yapılar, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sistematik dezenformasyon üreterek kamuoyunu etkilemeyi ve devletlerin meşru politikalarını itibarsızlaştırmayı hedefliyor.

FETÖ VE YPG'NİN DİJİTAL YAPILANMASI

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri FETÖ olarak gösteriliyor. Örgüt, fiziki varlığının büyük ölçüde tasfiye edilmesinin ardından dijital platformlara yönelerek, dezenformasyonu örgütsel bir faaliyet biçimine dönüştürdü. Sahte kimlikler, anonim hesaplar ve organize etkileşim ağları üzerinden yürütülen bu faaliyetlerin amacı, düşünsel bir tartışma üretmek değil; kamuoyunda güvensizlik oluşturmak ve kriz dönemlerinde toplumsal kırılganlıkları derinleştirmek olarak değerlendiriliyor.

Benzer bir yöntem, Suriye sahasında faaliyet gösteren terör örgütü YPG tarafından da kullanılıyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru güvenlik adımları, YPG'ye müzahir dijital propaganda ağları aracılığıyla özellikle Batı kamuoyuna yönelik olarak çarpıtılmaya çalışılıyor. Ancak son dönemde bu girişimlerin karşılıksız kaldığına dikkat çekiliyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEVREDE

Bu noktada Türkiye'nin kurumsal kapasitesinde yaşanan niteliksel dönüşüm öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yalnızca bir iletişim koordinasyon birimi olmanın ötesine geçerek; stratejik iletişim, dijital güvenlik ve algı yönetimi alanlarında politika üreten merkezi bir devlet aktörü hâline geldi.

Kurumlar arası eşgüdüm anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sayesinde, dijital tehditlere karşı bütüncül bir devlet refleksi geliştirildi.

Bu kapsamda yürütülen dijital izleme ve ileri düzey ağ analizleri sonucunda, FETÖ ve örgütle bağlantılı yüzlerce sosyal medya hesabının organize biçimde terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği hukuki delillerle tespit edildi. Tespitlerin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak, millî güvenliği hedef alan bu dijital ağlara yönelik erişim engelleme ve adli süreçler eş zamanlı olarak başlatıldı.

Yetkililer, bu adımın dijital alanın artık "gri bölge" olarak görülmediğini ve hukukun bu alanda da kararlılıkla uygulandığını gösterdiğini vurguluyor.

"DİJİTAL PLATFORMLARDA DA MÜSAMAHA YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın son değerlendirmeleri, Türkiye'nin terörle mücadelede benimsediği çok katmanlı güvenlik anlayışını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu yaklaşım, sahadaki askerî başarıların dijital alandaki anlatı mücadelesiyle tamamlandığını ve hiçbir terör örgütüne ya da uzantısına dijital platformlar dâhil olmak üzere müsamaha gösterilmeyeceğini net biçimde ortaya koyuyor.

DMM VE KAMU DİPLOMASİSİ

Bu süreçte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin kamu diplomasisi kapasitesinin önemli bir unsuru hâline geldi. DMM'nin hızlı doğrulama mekanizmaları ve anlık bilgilendirme çalışmaları sayesinde, özellikle son günlerde YPG ve bağlantılı çevrelerce üretilen kirli propaganda içerikleri daha yayılma aşamasındayken etkisizleştiriliyor.

Bu çalışmaların yalnızca iç kamuoyuna yönelik olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda anlatı üstünlüğünü koruma iradesini yansıttığı belirtiliyor.

MASKELİ DİJİTAL YAPILAR DEŞİFRE EDİLİYOR

Yetkililer, son dönemde yürütülen ileri düzey dijital ağ analizleriyle kendisini "bağımsız analist", "haberci", "istihbaratçı" ya da "uzman" gibi tanıtan maskeli yapıların da deşifre edildiğini ve millî güvenliği tehdit eden dijital ağlara yönelik operasyonların derinleştirildiğini ifade ediyor.

ALGI ALANI DA GÜVENLİK SAHASI

Uzman değerlendirmelerine göre, dijital alan artık yalnızca bireysel ifade özgürlüğünün değil, devletlerin uluslararası meşruiyetinin hedef alındığı bir rekabet sahası olarak görülüyor. Uluslararası hukuk ve kamu diplomasisi literatüründe, şiddeti meşrulaştıran ve terör örgütlerinin söylemlerini dolaşıma sokan faaliyetlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği açıkça belirtiliyor.

Türkiye'nin inşa ettiği stratejik iletişim ve dijital güvenlik mimarisi ise kamu diplomasisini savunmacı bir refleks olmaktan çıkararak proaktif bir politika aracına dönüştürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital diplomasi kapsamında yürüttüğü çok dilli ve hedef odaklı kampanyalar, Türkiye'nin tezlerinin küresel kamuoyunda görünürlüğünü artırıyor.

Uzmanlar, bu yaklaşımın dijital vatan savunmasını geçici bir tedbir değil; Türkiye'nin güvenlik ve dış politika doktrininin kalıcı bir parçası hâline getirdiği görüşünde birleşiyor.

Teknoloji, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye, dijital güvenlikte yeni eşiği aştı - Son Dakika

Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Galatasaray’da Leroy Sane planı Galatasaray'da Leroy Sane planı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba ’’Epstein’’ göndermesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba ''Epstein'' göndermesi
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:42:33. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, dijital güvenlikte yeni eşiği aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.