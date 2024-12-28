Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 yıllık serüvenin başarıyla sonuçlandığını ve Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 42 derece Doğu yörüngesine ulaştığını duyurdu.

28.12.2024 08:19  Güncelleme: 08:40
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 42 derece Doğu yörüngesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörüngesine yolculuğunun tamamlandığını duyurdu.

KALICI YÖRÜNGESİNE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörüngesine yolculuğunun tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden 9 Temmuz'da yola çıkan ve 20 Temmuz'da 50 derece Doğu yörüngesinde bulunan geçici yörüngesine ulaşarak faydalı yük testlerini tamamlayan Türksat 6A'nın bugün itibarıyla 42 derece Doğu daimi yörüngesine ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu 6A'nın Türkiye'nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak bir projenin sonucudur" dedi.

20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan program ile Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da teknoloji transfer programı kapsamında yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Ve şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

"6 ATEŞLEME YAPILDI"

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın 50 derece doğu yörüngesine ulaşmasının ardından, büyük bölümü Türkiye'de üretilen faydalı yük testlerinin burada tamamlandığını kaydederek, "Türksat 6A'nın bu testlerin hepsinden de başarıyla geçtiğini gururla söylemek isterim. Bu kapsamda da, Türkiye'de üretilen ekipmanlarımız başta olmak üzere uydumuzun 15 yıllık görevine hazır bir şekilde 42 derece Doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçtiğimiz günlerde hareket etti. 42 derece Doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz uzayda toplam 6 ateşleme yaptı ve Türkiye Saatiyle 05:00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibariyle 35 bin 786 kilometre uzakta jeosenkron yörüngesine başarıyla ulaştı" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE SINIF ATLATACAK

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge testlerinin 42 derece Doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından nihai kabulünün yapılacağını kaydederek "Ülkemizin en büyük Ar-Ge Projesi olan milli gururumuz Türksat 6A test süreçlerini tamamlayarak 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız" dedi. Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de artık açıldı. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

"TÜRKİYE, 5 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK"

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece Doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını anımsattı. Türksat 6A'nın 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan Güney- Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ARTIK UZAYDA DA SÖZ SAHİBİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de son 20 yılı aşkın sürede yaşanan dönüşümün önemli olduğuna işaret ederek, denizde, karada, demir yolarında ve uzay vatanda Türkiye'nin gücünü bütün dünyanın gördüğünü söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam ettiğini, Türksat 6A ile birlikte ise uzayda da söz sahibi ülke konumuna yükseldiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

Türkiye\'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 6A, Teknoloji, Türksat, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    boş 13 31 Yanıtla
    Alper Elma:
    döt 0 0
  • Cüneyt ertaç:
    sadece uydu fırlatmakla uzayda söz sahibi olunsaydı... akp liler bunu büyük başarı diye sayar şimdi 13 21 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ABİ NE GEREK VAR UYDUYA YAPIN Bİ TANE ÇEKİRDEK ÇİTLEYEN EŞEK HEYKELİ YADA İŞYEN KADIN HEYKELİ MİLLETİN BİRAZ MEDENİYET SEVİYESİ YÜKSELSİN UYDU MUYDU İŞLERİ BİZİ BOZAR HİÇ GEREĞİ YOK 18 10 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Hadi inşAllah 20 7 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hayırlara vesile olsun inş. 22 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Uydu yerine heykel gonderseydiniz yorungeye daha cok takdir alirdiniz 11 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hayatında uzay nedir bilmez, okuyup araştırmamış, uydu ne işe yarar bilmez, nasıl bir teknoloji gerekir ve kaç ülke bu teknolojiye sahip VS VS. Gelmiş burda ahkam kesiyor, az öte lütfen. Herşeyi siyasete alet etmeyin, bu uydudan tüm parti mensupları değil,herkes kullanacak. 12 2 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Tebrik ediyorum . Alkışlıyorum . emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum şunuda unutmamak lazım. M.kemal ATATÜRK 1960 lı yıllara kadar yaşaydı, biz çoktan uzay da söz sahibi olan bir ülkeydik. Bir çok keşif edilen gezdnin isminide türk ismi koymuştu. 9 5 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    GEL DE SAMANCI SOĞAN PATATESÇİ ÖKÜZLERE ANLAT BUNUN NE OLDUĞUNU... 7 2 Yanıtla
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