Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı

Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
09.03.2026 01:41
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Amasya'da yaşayan bir genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı. 'Aloske gang' kullanıcı adlı YouTuber'ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem olmaya başladı. YouTuber genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Devletimiz isterse göreve hazırız" dedi.

Amasya'da yaşayan bir YouTuber genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı.

'Aloske gang' kullanıcı adlı YouTuber'ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem olmaya başladı.

YouTuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi

F-16 SAVAŞ UÇAĞINA MERAK SALDI

Üniversite mezunu Youtuber, hayatında hiç görmediği F-16 savaş uçağına merak saldı. Yaptığı araştırmaların ardından internette uçuş programı satın aldı. Kurgusunu kavradığı uçuşları hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaşıp öğretmeye başladı. İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

SICAK GELİŞMELERDEN İLHAM ALDI, BİNLERCE KİŞİYE ÖĞRETMEYE BAŞLADI

Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerden ilham alarak yaptığı canlı yayınlar kısa sürede gündem olmaya başlayan 28 yaşındaki genç, "F-16 pilotu olmak herkesin hayalidir. Ama biz olamadık. Böyle bir yola girdik. Gençler de uçuşları çok seviyor. Birebir simülasyon kullanarak binlerce kişiye öğretmeye başladım" dedi.

"GÖREVE HAZIRIZ. GEREKİRSE MANCINIK BİLE KULLANIRIZ"

Kiralık evin çatı katındaki stüdyosundan binlere ulaşan genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Sanal filoda 7, 8 uçakla uçuyoruz. Suriye operasyonları düzenliyoruz. Devletimiz isterse göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Gençlik, Hediye, Amasya, Eğitim, Yaşam

Son Dakika Teknoloji Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı - Son Dakika
