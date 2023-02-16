Son Dakika Terörist Haberleri

21:41 Almanya İçişleri Bakanı: "Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor" Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki aşırı sağcılığın toplumun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

21:41 Almanya İçişleri Bakanı: "Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor" Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki aşırı sağcılığın toplumun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

18:51 Ukrayna: İsrail'e askeri ihtiyaçlarımızın listesini verdik Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail hükümetine Ukrayna'nın askeri ihtiyaç listesinin verildiğini bildirdi.

18:55 Nijerya'da 8 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

18:55 Nijerya'da 8 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

18:51 Ukrayna: İsrail'e askeri ihtiyaçlarımızın listesini verdik Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail hükümetine Ukrayna'nın askeri ihtiyaç listesinin verildiğini bildirdi.

18:39 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 2 asker öldü Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen 2 patlamada 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurdu.

18:39 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 2 asker öldü Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen 2 patlamada 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurdu.

16:11 Zelenskiy Rusya'nın 36 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabaha karşı Rusya'nın Ukrayna'ya 36 füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

12:19 Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 7 yıl geçti Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 7 yıl geçti.

03:28 Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti - Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.

21:43 İsrail'de güvenlik suçlarından tutuklu İsrail vatandaşı Filistinlilerin "vatandaşlığını iptal edebilecek" yasa onaylandı İsrail Meclisi, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

21:23 Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına resmen başladı NEW ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığını duyuran Nikki Haley, Washington'daki mevcut düzeni ve Joe Biden yönetimini eleştirerek siyasette yeni bir nesle ihtiyaç duyulduğunu ve kadın bir aday olarak kendisinin buna talip olduğunu bildirdi.

20:57 Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.

15:53 AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi.

15:53 AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi.

10:53 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılmasının en doğru ve en sağlıklı yol olduğunu belirterek, "Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.

01:43 Black Panther'de suçluların kamuflajlarının, Fransız askeri üniformalara benzerliğine tepki Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminde, Afrika ülkesi Mali'de kaos çıkaran suçluların, Fransız askerlerin giydiği üniformalara benzer kamuflajlarla sunulmasına tepki gösterdi.

12:23 Rusya: ABD, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları için 60 militan seçti Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için 60 militan seçtiğini ileri sürdü.

12:52 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

12:52 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

09:30 Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında Adana'da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.

09:30 Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında Adana'da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.

16:18 DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY VE AİLESİ ÇANAKKALE TOPRAĞA VERİLDİ HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

16:18 DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY VE AİLESİ ÇANAKKALE TOPRAĞA VERİLDİ HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

14:11 MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14:11 MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21:38 Nijerya'da 2 haftada 77 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 haftada 77 terörist etkisiz hale getirildi.

15:04 Senegal'e giden Nijeryalı bir gruptan 15 kişi Burkina Faso'da öldürüldü Senegal'de bulunan tarikat gruplarından birinin programına katılmak üzere yola çıkan Nijeryalı bir gruptan 15 kişi Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

12:50 DEAŞ üyesi sanık Ayshat Rzaeva davasında karar çıktı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı tutuksuz sanık Ayshat Rzaeva hakkında görülen davada karar çıktı.

17:23 Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı düzenleyen terörist gözaltına alınırken suçlu muamelesi görmedi, İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın...

17:23 Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" - Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı...

16:54 İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Hemşehri Buluşması'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de eskiden bir yılda terör örgütüne 5 bin 558 kişinin katıldığını belirterek, "Geçen yıl rakam 50'ydi.

14:58 BAKAN SOYLU ESENYURT-KARADENİZ BULUŞMASI'NA KATILDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmişte emekli kuyrukları, terör ile boğuşurken, kaliteli petrol kuyularının kapattırıldığını, bu ülkede yaşayanların umutlarının yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

09:19 "Türkiye Batı merkezli psikolojik operasyon ile karşı karşıya" ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki temsilciliklerini 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını değerlendiren Dr. Öğr.

00:58 Burak Kızılhan: "Türk sporu için yaptıklarımızın değeri olmadığını gördük" Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, perşembe günü oynadıkları Adana Demirspor müsabakasında sarı-lacivertli takımı yarıştan uzaklaştırılmak istendiğini söyledi.

07:38 Konsoloslukların kapatılmasının ardından MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 15 DEAŞ'lı terörist tutuklandı Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden sonra İstanbul'daki bazı ülkelerin başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı alırken, Emniyet ve MİT, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ'ın İstanbul'da İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği öne sürülen 15 terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.

18:46 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki günde 7 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

16:26 İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçilikleri ve konsoloslukları kapatanların, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla tebrik etmek için sıraya gireceğini söyledi.