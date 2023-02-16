Son Dakika Terörist Haberleri

- Dün Dün 21:41 Almanya İçişleri Bakanı: "Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor"
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki aşırı sağcılığın toplumun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.
- Dün Dün 21:41 Almanya İçişleri Bakanı: "Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor"
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki aşırı sağcılığın toplumun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.
- Dün Dün 14:51 Slovakya'da meclis, Rusya'yı "terörist rejim" olarak niteleyen önergeyi kabul etti
Slovakya Ulusal Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı yeni bir önergeyi kabul ederek Moskova yönetimini, "terörist rejim" olarak nitelendirdi.
- 16.02.2023 16 Şub 18:51 Ukrayna: İsrail'e askeri ihtiyaçlarımızın listesini verdik
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail hükümetine Ukrayna'nın askeri ihtiyaç listesinin verildiğini bildirdi.
- 16.02.2023 16 Şub 18:55 Nijerya'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- 16.02.2023 16 Şub 18:55 Nijerya'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın 8 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- 16.02.2023 16 Şub 18:51 Ukrayna: İsrail'e askeri ihtiyaçlarımızın listesini verdik
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail hükümetine Ukrayna'nın askeri ihtiyaç listesinin verildiğini bildirdi.
- 16.02.2023 16 Şub 18:39 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 2 asker öldü
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen 2 patlamada 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurdu.
- 16.02.2023 16 Şub 18:39 Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 2 asker öldü
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen 2 patlamada 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurdu.
- 16.02.2023 16 Şub 16:11 Zelenskiy Rusya'nın 36 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabaha karşı Rusya'nın Ukrayna'ya 36 füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.
- 16.02.2023 16 Şub 12:19 Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 7 yıl geçti
Ankara'da Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 7 yıl geçti.
- 16.02.2023 16 Şub 03:28 Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti
- Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.
- 15.02.2023 15 Şub 21:43 İsrail'de güvenlik suçlarından tutuklu İsrail vatandaşı Filistinlilerin "vatandaşlığını iptal edebilecek" yasa onaylandı
İsrail Meclisi, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.
- 15.02.2023 15 Şub 21:23 Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına resmen başladı
NEW ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığını duyuran Nikki Haley, Washington'daki mevcut düzeni ve Joe Biden yönetimini eleştirerek siyasette yeni bir nesle ihtiyaç duyulduğunu ve kadın bir aday olarak kendisinin buna talip olduğunu bildirdi.
- 15.02.2023 15 Şub 20:57 Terör örgütü PKK yandaşları AP oturumunu sabote etti
Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) devam eden oturumu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak ve sloganlar atarak sabote etti.
- 15.02.2023 15 Şub 15:53 AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi.
- 15.02.2023 15 Şub 15:53 AP oturumuna ara verilmesine neden olan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmedi.
- 14.02.2023 14 Şub 10:53 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılmasının en doğru ve en sağlıklı yol olduğunu belirterek, "Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.
- 14.02.2023 14 Şub 01:43 Black Panther'de suçluların kamuflajlarının, Fransız askeri üniformalara benzerliğine tepki
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminde, Afrika ülkesi Mali'de kaos çıkaran suçluların, Fransız askerlerin giydiği üniformalara benzer kamuflajlarla sunulmasına tepki gösterdi.
- 13.02.2023 13 Şub 19:03 MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
- 13.02.2023 13 Şub 19:03 MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
- 13.02.2023 13 Şub 18:56 MSB: "2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu"
Milli Savunma Bakanlığı, "2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu" dedi.
- 13.02.2023 13 Şub 12:23 Rusya: ABD, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları için 60 militan seçti
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için 60 militan seçtiğini ileri sürdü.
- 12.02.2023 12 Şub 12:52 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
- 12.02.2023 12 Şub 12:52 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
- 12.02.2023 12 Şub 09:30 Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında
Adana'da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.
- 12.02.2023 12 Şub 09:30 Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında
Adana'da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.
- 12.02.2023 12 Şub 00:59 MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 11.02.2023 11 Şub 16:18 DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY VE AİLESİ ÇANAKKALE TOPRAĞA VERİLDİ
HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.
- 11.02.2023 11 Şub 16:18 DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY VE AİLESİ ÇANAKKALE TOPRAĞA VERİLDİ
HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikizleri Mehmet Ali Mercan (3) ile Duru Mercan'ın (3) cenazeleri memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.
- 11.02.2023 11 Şub 14:11 MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 11.02.2023 11 Şub 14:11 MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 09.02.2023 09 Şub 21:38 Nijerya'da 2 haftada 77 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 haftada 77 terörist etkisiz hale getirildi.
- 07.02.2023 07 Şub 15:04 Senegal'e giden Nijeryalı bir gruptan 15 kişi Burkina Faso'da öldürüldü
Senegal'de bulunan tarikat gruplarından birinin programına katılmak üzere yola çıkan Nijeryalı bir gruptan 15 kişi Burkina Faso'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
- 07.02.2023 07 Şub 12:50 DEAŞ üyesi sanık Ayshat Rzaeva davasında karar çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı tutuksuz sanık Ayshat Rzaeva hakkında görülen davada karar çıktı.
- 06.02.2023 06 Şub 17:23 Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı düzenleyen terörist gözaltına alınırken suçlu muamelesi görmedi, İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın...
- 06.02.2023 06 Şub 17:23 Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor"
- Azerbaycan: "İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı...
- 05.02.2023 05 Şub 16:54 İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Hemşehri Buluşması'nda konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de eskiden bir yılda terör örgütüne 5 bin 558 kişinin katıldığını belirterek, "Geçen yıl rakam 50'ydi.
- 05.02.2023 05 Şub 15:56 Bakan Soylu: "Gabar'da terör bitti, petrol başladı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katıldı.
- 05.02.2023 05 Şub 15:56 Bakan Soylu: "Gabar'da terör bitti, petrol başladı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katıldı.
- 05.02.2023 05 Şub 14:58 BAKAN SOYLU ESENYURT-KARADENİZ BULUŞMASI'NA KATILDI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmişte emekli kuyrukları, terör ile boğuşurken, kaliteli petrol kuyularının kapattırıldığını, bu ülkede yaşayanların umutlarının yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
- 05.02.2023 05 Şub 09:19 "Türkiye Batı merkezli psikolojik operasyon ile karşı karşıya"
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki temsilciliklerini 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını değerlendiren Dr. Öğr.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 Burak Kızılhan: "Türk sporu için yaptıklarımızın değeri olmadığını gördük"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, perşembe günü oynadıkları Adana Demirspor müsabakasında sarı-lacivertli takımı yarıştan uzaklaştırılmak istendiğini söyledi.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz...
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"
- 05.02.2023 05 Şub 07:38 Konsoloslukların kapatılmasının ardından MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 15 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden sonra İstanbul'daki bazı ülkelerin başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı alırken, Emniyet ve MİT, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ'ın İstanbul'da İsveç, Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği öne sürülen 15 terörist yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 04.02.2023 04 Şub 18:46 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki günde 7 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- 04.02.2023 04 Şub 16:26 İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçilikleri ve konsoloslukları kapatanların, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla tebrik etmek için sıraya gireceğini söyledi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:18 MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz...
- MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"
- 04.02.2023 04 Şub 13:43 ABD Hazine Müsteşarı Nelson: "Türk İşletmeleri Yaptırım Uygulanan Rus Kuruluşlarıyla İş Yaparak Yaptırım Riski ile Karşı Karşıya Kalabilir"
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Ankara ve İstanbul’da; “Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar ve ihracat kontrolleri” gündemi ile temaslarda bulundu. İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji aktarımları ile ilgili işlemlerden uzak durmak için ilave önlem almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye'de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinizi, özellikle istismara müsait sektörler de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan işlemlerde daha fazla denetim yapma çağrısında bulunuyorum” dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:18 MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz...
- MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"