Güzelcehisar Lav Sütunları: 80 Milyon Yıllık Doğa Harikası - Son Dakika
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Turizm

Güzelcehisar Lav Sütunları: 80 Milyon Yıllık Doğa Harikası

Güzelcehisar Lav Sütunları: 80 Milyon Yıllık Doğa Harikası
05.08.2025 10:41
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Bartın'daki Güzelcehisar Bazalt Sütunları, son 8 yılda 2 milyon ziyaretçi ağırladı.

BARTIN'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup, kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayaların yer aldığı Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı ilgi görüyor. 2011 yılında tabiat anıtı olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını son 8 yılda 2 milyon kişi ziyaret etti.

Kente 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyündeki lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi. 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı', Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu 100 metreye kadar ulaşıyor.

8 YIL ÖNCE YAPILDI

8 yıl önce 'Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi' kapsamında av sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede turizm hareketliliği kaydedildi.

'İYİ Kİ GELMİŞİZ'

Güzelcehisar lav sütunlarını geçen yıl 1 milyon kişi, son 8 yılda yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. Lav sütunları, 3 yıldır kruvaziyerle Amasra ilçesine gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor. Ailesiyle birlikte Bursa'dan gelen Ferhat Dağ, "Buraya ilk kez geliyoruz. Burası manzarası ve doğasıyla görülmesi gereken bir şehir herkese tavsiye ederim. Buraya aslında gezmek için gelmiştik. Kuzenlerimizin tavsiyesiyle lav sütunlarını görmeye geldik ama iyi ki de gelmişiz" dedi.

'MUTLAKA GÖRÜLMELİ'

Eşiyle birlikte Çorum'dan gelen Mücahit Çakallı ise "Buraya internet üzerinde ve daha önce buraya gelen arkadaşlarımızın tavsiyesiyle geldik. Bizlere arkadaşlarımız 'çok güzel' deyince biz de bu seneki yaz tatilimizi buraya ayırdık. Mutlaka buranın görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebilirim. Ben Çorumluyum, bu bölgeye de yakınım. Şu zamana kadar gelmediğim için çok pişmanım. Bundan sonra her yıl buraya gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bartın, Turizm, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Güzelcehisar Lav Sütunları: 80 Milyon Yıllık Doğa Harikası - Son Dakika

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