Marmaris'le Avusturyalı Emeklilerin Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Marmaris'le Avusturyalı Emeklilerin Buluşması

Marmaris, Avusturyalı emeklilerle yeniden tatil sezonunu açıyor. 3 bin misafir 21 Nisan'da geldi.

21.04.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Marmaris, uzun yıllar sonra ilk kez Avusturyalı misafirlerle sezonu açıyor. 21 Nisan-21 Mayıs'ta Marmaris'e gelecek 3 bin Avusturyalı emeklinin ilk kafilesi, Dalaman Havalimanı'na indi.

Avusturya'da emeklilere seyahat düzenleyen en büyük organizasyon olan Senioren Reisen Seyahat Acentesi, geleneksel ilkbahar buluşması için 2025 yılında Marmaris'i seçti. Bundan tam 31 yıl önce 1994 yılında yine Marmaris'te buluşan Avusturyalı emekliler, uzun süre sonra tatillerini geçirmek için yeniden ilçeye gelmeye başladı.

21 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasındaki 4 hafta boyunca 1'er haftalık kafileler halinde Avusturya'nın Niederösterreich, Steiermarkt, Kaernten, Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinden gelecek olan emekliler, Marmaris'in çeşitli otellerinde konaklayacak. Özellikle bahar aylarında seyahat eden ve gittikleri yörenin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini ziyaret eden Avusturyalı emeklilerin Türkiye ile ilk tanışması 1990 yılında Side'de gerçekleşti. Sonraki yıllarda Kuşadası, Kapadokya, Alanya ve Marmaris'i ziyaret eden Avusturyalı emekliler, aynı zamanda Türkiye turizminin ayağa kalktığı yılların en önemli şahitleri olarak görülüyor. Gittikleri bölgenin turizmine ve şehir hayatına renk katan Avusturyalı emeklilerin, yaptıkları turların yanı sıra yörenin insanlarıyla tanışmaktan mutluluk duydukları belirtildi. Avusturyalı emeklilerin birer haftalık Marmaris programında, Datça, Dalyan, Marmaris Kale, tekne turu, Marmaris orman köyleri ve Pamukkale bulunuyor. Ayrıca haftada bir kez Marmaris Fest kapsamında bölgenin folklorik zenginliğinden oluşan etkinlik düzenlenecek.

MARMARİS'E RENK KATACAKLAR

Senioren Reisen Genel Müdürü Gerlinde Zehetner, yıllar sonra yine çok sevdikleri Marmaris'te olmaktan mutlu olduklarını, Türk misafirperverliğini özlediklerini dile getirdi. Türk turizmcisinin profesyonelliği ile emeklilere güzel bir tatil sunacaklarına emin olduğunu söyleyen Zehetner, son olarak 31 yıl önce Marmaris'e geldiklerini ve hayran kaldıklarını, o zamanki unutulmaz hatıraların bu seneki kararlarında çok etkili olduğunu söyledi.

Organizasyonu Senioren Reisen ile hayata geçiren Antalya'daki tur firması, hazırladığı programla 1 hafta içinde maksimum ziyareti sağlamaya çalıştı. Tarihi ve doğal zenginliklerin yanı sıra tekne turu, orman köyleri gibi kültürel zenginlikler de 1 haftalık programa alındı.

PROFESYONEL TUR REHBERLERİNDEN TANITIM DESTEĞİ

1994 yılındaki Marmaris buluşmasında rehber olarak görev yapan ve bu sene organizasyonu yöneten firmanın genel müdürü Recep Yavuz, sezona Avusturyalı emeklilerle başlamanın Marmaris turizmine zenginlik katacağını, başarılı geçmesi halinde aynı etkinliğin 2026'da yine Marmaris'te tekrarlanacağını dile getirdi.

Organizasyonda 25 profesyonel tur rehberinin görev alacağını, deneyimli rehberlerin Marmaris'in tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Recep Yavuz, ekibin önemli kısmının bundan 31 yıl önceki etkinlikte de görev aldığını söyledi. Yavuz, doğal ve kültürel değerlerin ziyaretlerinin yanı sıra Avusturyalı emeklilerin yerel halkla buluşmasına da özen gösterileceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Güney Ege Otelciler Birliği'nin katkılarıyla yola çıktıklarını dile getiren Yavuz, organizasyonu büyütmek ve sürekli kılmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde çok emeği olan Senioren Reisen Prokuristi Okan Toprakçı'ya özellikle teşekkür borçlu olduklarını söyleyen Yavuz, organizasyonda yer alan otellerin desteklerini vurguladı. Yavuz, İngiliz dışındaki turiste hasret kalan Marmaris'in bu organizasyon sayesinde eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek sezonu uzatması ve turizmi çeşitlendirmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Umarım bu vesileyle Marmaris, Avrupalı emeklilerin gözdesi haline gelir" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/MARMARİS (Muğla),

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Etkinlik, Marmaris, Misafir, Kültür, Turizm, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Turizm Marmaris'le Avusturyalı Emeklilerin Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:39:58. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'le Avusturyalı Emeklilerin Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement