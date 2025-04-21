Marmaris'le Avusturyalı Emeklilerin Buluşması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Marmaris, uzun yıllar sonra ilk kez Avusturyalı misafirlerle sezonu açıyor. 21 Nisan-21 Mayıs'ta Marmaris'e gelecek 3 bin Avusturyalı emeklinin ilk kafilesi, Dalaman Havalimanı'na indi.

Avusturya'da emeklilere seyahat düzenleyen en büyük organizasyon olan Senioren Reisen Seyahat Acentesi, geleneksel ilkbahar buluşması için 2025 yılında Marmaris'i seçti. Bundan tam 31 yıl önce 1994 yılında yine Marmaris'te buluşan Avusturyalı emekliler, uzun süre sonra tatillerini geçirmek için yeniden ilçeye gelmeye başladı.

21 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasındaki 4 hafta boyunca 1'er haftalık kafileler halinde Avusturya'nın Niederösterreich, Steiermarkt, Kaernten, Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinden gelecek olan emekliler, Marmaris'in çeşitli otellerinde konaklayacak. Özellikle bahar aylarında seyahat eden ve gittikleri yörenin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini ziyaret eden Avusturyalı emeklilerin Türkiye ile ilk tanışması 1990 yılında Side'de gerçekleşti. Sonraki yıllarda Kuşadası, Kapadokya, Alanya ve Marmaris'i ziyaret eden Avusturyalı emekliler, aynı zamanda Türkiye turizminin ayağa kalktığı yılların en önemli şahitleri olarak görülüyor. Gittikleri bölgenin turizmine ve şehir hayatına renk katan Avusturyalı emeklilerin, yaptıkları turların yanı sıra yörenin insanlarıyla tanışmaktan mutluluk duydukları belirtildi. Avusturyalı emeklilerin birer haftalık Marmaris programında, Datça, Dalyan, Marmaris Kale, tekne turu, Marmaris orman köyleri ve Pamukkale bulunuyor. Ayrıca haftada bir kez Marmaris Fest kapsamında bölgenin folklorik zenginliğinden oluşan etkinlik düzenlenecek.

MARMARİS'E RENK KATACAKLAR

Senioren Reisen Genel Müdürü Gerlinde Zehetner, yıllar sonra yine çok sevdikleri Marmaris'te olmaktan mutlu olduklarını, Türk misafirperverliğini özlediklerini dile getirdi. Türk turizmcisinin profesyonelliği ile emeklilere güzel bir tatil sunacaklarına emin olduğunu söyleyen Zehetner, son olarak 31 yıl önce Marmaris'e geldiklerini ve hayran kaldıklarını, o zamanki unutulmaz hatıraların bu seneki kararlarında çok etkili olduğunu söyledi.

Organizasyonu Senioren Reisen ile hayata geçiren Antalya'daki tur firması, hazırladığı programla 1 hafta içinde maksimum ziyareti sağlamaya çalıştı. Tarihi ve doğal zenginliklerin yanı sıra tekne turu, orman köyleri gibi kültürel zenginlikler de 1 haftalık programa alındı.

PROFESYONEL TUR REHBERLERİNDEN TANITIM DESTEĞİ

1994 yılındaki Marmaris buluşmasında rehber olarak görev yapan ve bu sene organizasyonu yöneten firmanın genel müdürü Recep Yavuz, sezona Avusturyalı emeklilerle başlamanın Marmaris turizmine zenginlik katacağını, başarılı geçmesi halinde aynı etkinliğin 2026'da yine Marmaris'te tekrarlanacağını dile getirdi.

Organizasyonda 25 profesyonel tur rehberinin görev alacağını, deneyimli rehberlerin Marmaris'in tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Recep Yavuz, ekibin önemli kısmının bundan 31 yıl önceki etkinlikte de görev aldığını söyledi. Yavuz, doğal ve kültürel değerlerin ziyaretlerinin yanı sıra Avusturyalı emeklilerin yerel halkla buluşmasına da özen gösterileceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Güney Ege Otelciler Birliği'nin katkılarıyla yola çıktıklarını dile getiren Yavuz, organizasyonu büyütmek ve sürekli kılmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde çok emeği olan Senioren Reisen Prokuristi Okan Toprakçı'ya özellikle teşekkür borçlu olduklarını söyleyen Yavuz, organizasyonda yer alan otellerin desteklerini vurguladı. Yavuz, İngiliz dışındaki turiste hasret kalan Marmaris'in bu organizasyon sayesinde eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek sezonu uzatması ve turizmi çeşitlendirmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Umarım bu vesileyle Marmaris, Avrupalı emeklilerin gözdesi haline gelir" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/MARMARİS (Muğla),