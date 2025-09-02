Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi

Sarıkamış\'ta 255 milyonluk suni kar projesi
02.09.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde 255 milyon TL bedelle ihale edilen suni kar sistemi kuruluyor. Proje kapsamında 85 makineyle 5 bin 500 metrelik pistlere 40 santimetre kalınlıkta yapay kar sağlanacak. Çalışmaların Kasım 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı kayak merkezine suni karlama sistemi kurulum çalışması başlatıldı.

İHALESİ 255 MİLYONA YAPILDI

8 Mart 2025 tarihinde 255 milyon 889 bin 200 TL'ye ihalesi yapılan projenin 24 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması ön görülüyor.

Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi

40 SANTİMETRE KALINLIKTA SUNİ KARLAMA YAPILABİLECEK

Yeni sistemle birlikte 115 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan göletin yanı sıra toplam 190 ton su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi olmak üzere toplam 85 kar makinesi kurulumu yapılacak. Böylece toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere 40 santimetre kalınlıkta suni karlama yapılabilecek.

Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi

VALİ POLAT: ARTIK SEZONA TARİHİ BELLİ OLARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Vali Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve firma yetkilisinden bilgi aldı. Vali Ziya Polat, "Sarıkamış Kayak Merkezi dünyanın en özel ve güzel kayak merkezlerinden bir tanesidir. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta otellerimiz var, yatak kapasitemiz iyi ancak iklimden dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda karla ilgili sıkıntılar olmuştu. Çok şükür 1,5 ay önce suni karlama tesisimizin ihalesini yaptık. Kasım ayı ortasında suni karlama tesisimizi bitirmek, artık Sarıkamış Kayak Merkezinde sezona tarihi belli olarak girmiş olacağız. Suni karlamanın en büyük avantajı o. Çalışmalar kapsamında boru döşemeleri yapılıyor. Makineler geldi. Biz 1 ve 4'üncü pisti bitireceğiz. 5'inci pisti de tamamlamayı hedefliyoruz. 4 ve 5'inci pistlerimiz hem orta kaymayı hem de profesyonel kayak yapan insanlar için uygundur ve onları ağırlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi

"SARIKAMIŞ'TA KAYAK SEZONUNU UZATMIŞ OLACAĞIZ"

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hayallerin gerçek olduğunu ifade eden Milletvekili Adem Çalkın ise "Bu bir hayaldi, şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Buraya geldik inceledik ve devasa bir yatırımla karşılaştık. Kasım ayında bitirilecek bu proje ile birlikte Sarıkamış'ımızda kayak anlamında sezonu uzatmış olacağız. Sarıkamış'ımızın kayak merkezini Türkiye'den ziyade dünyada bilinir seviyeye çıkarmak için biz kendimize hedef koyduk. Bu aşamada da kademe kademe ilerliyoruz" dedi.

Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi
Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi
Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Sarıkamış, Turizm, Spor, Kars, Son Dakika

Son Dakika Turizm Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında Cinayet anbean kameraya yansıdı Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı
3 milyon Uygur, Türkiye’ye mi getirilecek Cumhurbaşkanlığından açıklama var 3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Alevlerin sardığı Kastamonu’dan gelen görüntüler iç açıcı değil Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil
Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi Boşandığı eşinin evinde hayatına son verdi
Türk drag queen Kübra Uzun’a verilen vize İngiltere’de kriz çıkardı Türk drag queen Kübra Uzun'a verilen vize İngiltere'de kriz çıkardı
Mide bulandıran hareket Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti Mide bulandıran hareket! Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti
Mauro Icardi’den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı Mauro Icardi'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Fenerbahçe’den sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos’a göndermeli veda Fenerbahçe'den sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos'a göndermeli veda

19:21
İddianame kabul edildi Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi
18:57
Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay yaratacak Ederson göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak Ederson göndermesi
18:21
Fransa’da bıçaklı saldırgan alarmı: 4 yaralı
Fransa'da bıçaklı saldırgan alarmı: 4 yaralı
17:47
Bakan Tunç’tan CHP’nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde
Bakan Tunç'tan CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilk yorum: İhtiyati tedbir niteliğinde
17:35
The Economist’ten dikkat çeken Türkiye analizi: Oyunun kurallarını belirliyor
The Economist'ten dikkat çeken Türkiye analizi: Oyunun kurallarını belirliyor
17:32
Hikmet Çetin ile bir araya gelen Bahçeli’den CHP’ye salvolar
Hikmet Çetin ile bir araya gelen Bahçeli'den CHP'ye salvolar
16:54
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
15:58
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor
15:46
CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali borsayı vurdu
CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı vurdu
15:40
Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı
15:33
CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 19:40:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.