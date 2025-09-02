Sarıkamış\'ta 255 milyonluk suni kar projesi

Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı kayak merkezine suni karlama sistemi kurulum çalışması başlatıldı.

İHALESİ 255 MİLYONA YAPILDI

8 Mart 2025 tarihinde 255 milyon 889 bin 200 TL'ye ihalesi yapılan projenin 24 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması ön görülüyor.

40 SANTİMETRE KALINLIKTA SUNİ KARLAMA YAPILABİLECEK

Yeni sistemle birlikte 115 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan göletin yanı sıra toplam 190 ton su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi olmak üzere toplam 85 kar makinesi kurulumu yapılacak. Böylece toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere 40 santimetre kalınlıkta suni karlama yapılabilecek.

VALİ POLAT: ARTIK SEZONA TARİHİ BELLİ OLARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Vali Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve firma yetkilisinden bilgi aldı. Vali Ziya Polat, "Sarıkamış Kayak Merkezi dünyanın en özel ve güzel kayak merkezlerinden bir tanesidir. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta otellerimiz var, yatak kapasitemiz iyi ancak iklimden dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda karla ilgili sıkıntılar olmuştu. Çok şükür 1,5 ay önce suni karlama tesisimizin ihalesini yaptık. Kasım ayı ortasında suni karlama tesisimizi bitirmek, artık Sarıkamış Kayak Merkezinde sezona tarihi belli olarak girmiş olacağız. Suni karlamanın en büyük avantajı o. Çalışmalar kapsamında boru döşemeleri yapılıyor. Makineler geldi. Biz 1 ve 4'üncü pisti bitireceğiz. 5'inci pisti de tamamlamayı hedefliyoruz. 4 ve 5'inci pistlerimiz hem orta kaymayı hem de profesyonel kayak yapan insanlar için uygundur ve onları ağırlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"SARIKAMIŞ'TA KAYAK SEZONUNU UZATMIŞ OLACAĞIZ"

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hayallerin gerçek olduğunu ifade eden Milletvekili Adem Çalkın ise "Bu bir hayaldi, şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Buraya geldik inceledik ve devasa bir yatırımla karşılaştık. Kasım ayında bitirilecek bu proje ile birlikte Sarıkamış'ımızda kayak anlamında sezonu uzatmış olacağız. Sarıkamış'ımızın kayak merkezini Türkiye'den ziyade dünyada bilinir seviyeye çıkarmak için biz kendimize hedef koyduk. Bu aşamada da kademe kademe ilerliyoruz" dedi.