Uludağ'da Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı, Kar Bekleniyor - Son Dakika
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Turizm

Uludağ'da Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı, Kar Bekleniyor

Uludağ\'da Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı, Kar Bekleniyor

Uludağ, kış sezonu için hazırlık yapıyor ancak beklenen kar yağışı henüz düşmedi. Konaklama ücretleri kişi başı 7 bin liradan başlayıp 127 bin liraya kadar çıkıyor. Otel yöneticileri, sezonun Aralık ortasında açılmasını ve doluluk oranlarının %90'a ulaşmasını bekliyor.

17.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:41
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a beklenen kar yağışı düşmezken, oteller sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Otellerin aralık ayının ortasında sezonu açması beklendiği Uludağ'da konaklama ücretleri de belli oldu. Kişi başı 7 bin liradan başlayan gecelik konaklama ücreti, 127 bin liraya kadar ulaşıyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'Beyaz cennet' olarak tanımlanan, kış aylarında 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin yatak kapasitesine sahip 17 otelle kayakseverleri ağırlayan Uludağ'a, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı düşmedi. 300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'daki otellerdeyse sezon hazırlıkları hızlandı. 1'inci ve 2'nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, kar yağışına bağlı olarak sezonun aralık ayı ortasında açılması öngörülürken, konaklama ücretleri de belli oldu. Uludağ'da tatilciler, kişi başı gecelik konaklama ücreti olarak en az 7 bin lirayı gözden çıkaracak. İçerisinde şömine ve jakuzi bulunan, özel yemek servisinin olduğu, bazı otellerdeki kral dairelerinin günlük konaklama bedeliyse 60 bin liradan başlayıp, 127 bin liraya kadar ulaşıyor.

'TEK EKSİĞİMİZ KAR'

Uludağ'da tüm hazırlıkların tamamlandığını, tek eksiğin kar olduğunu söyleyen otel yöneticisi Süleyman Güngör, "Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında. Karın yağmasıyla beraber harekete geçeceğini düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz sezona göre, sadece tek eksiğimiz beyaz karın olmaması. Onun da inşallah önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünüyoruz. Tabii maliyetlerin de artmasıyla şu anda kişi başı 7-8 bin liralardan başlıyor oda fiyatlarımız. 60 bin liraya kadar oda var. Yeme, içme, jakuzisi, şöminesi her şeyi mevcut. Özel servisi de var. Her şey dahil fiyatlar. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber. Yine aynı düzende gitmesini düşünüyoruz. Çıktığımız fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece ocak ve sonrasında fiyatlarda artışlarımız olacak. Öncesinde aynı. O da yılbaşına özel. Ama henüz onun hazırlıklarına başlamadık. Hava şartlarını bekliyoruz, kar yağışıyla beraber bütün hazırlıklarımız bitmiş olacak. Tahminler de artık tutmuyor. Bu hafta sonuna baktığımızda hava durumunda kar gösteriyordu. Maalesef bugün, az önce baktığımda yine kar yok oldu. Bekliyoruz bakalım. Balkanlar'dan soğuk hava dalgasının gelmesi ümidimizi artırıyor. Biz, buradaki bütün otel işletmecileri karın yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'BU SENE DAHA ÜMİTLİYİZ'

Sezondan umutlu olduklarını ve otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Güngör, "Geçen sezon güzeldi, hareketliydi. Yüzde 80-85 dolulukla geçirdik. Bir ara zaten karsız bir dönemimiz oldu. O dönemde biraz aksaklıklar oldu tabii ki. Bu sene daha ümitliyiz. Bu sene, yüzde 80-90 civarı bir doluluk bekliyoruz. Geçen yıl kasım ayında, bu aylarda kar yağdı. Sonrasında zaten 1 ay hatta daha uzun bir süre de yağış gelmedi. Yılbaşından sonra geldi. Yılbaşını karsız karşılamıştık" dedi.

'SUNİ KARLAMAYA ULUDAĞ HARİÇ, ÇOĞU TESİS GEÇTİ'

Kar yağışının olmaması nedeniyle bazı otellerin sezonu yılbaşından sonra açması beklenen Uludağ'da, suni karlama sistemininse yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Süleyman Güngör, "Kar yağmadığı zamanlarda bu çözüm olabilir. Yani bunu daha çok yaygınlaştırsak, Uludağ için daha iyi olacak. Suni karlamaya şu anda çoğu tesisler geçti. Uludağ hariç. Çoğu işletmelerde, çoğu kayak merkezlerinde bu uygulanıyor. Uludağ aslında biraz da geri kaldı" ifadelerini kullandı.

İLK KAR 17 EKİM'DE DÜŞTÜ

Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de yağdığı ve kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması öngörülen Uludağ'a, geçen yıl mevsimin ilk karı 22 Eylül'de düştü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Uludağ'da Kış Sezonu Hazırlıkları Başladı, Kar Bekleniyor - Son Dakika

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