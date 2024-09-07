Villa Turizminde Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Villa Turizminde Dolandırıcılık Uyarısı

Villa Turizminde Dolandırıcılık Uyarısı

Ağustos ayında villa turizmine yönelik rezervasyon talebinin artmasıyla dolandırıcıların ortaya çıktığı belirlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı tüketiciler uyarıldı.

07.09.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖZELLİKLE ağustos ayında villa turizmine yönelik rezervasyon talebinin zirve yapması ile dolandırıcılar ortaya çıktı. Sosyal medyada TÜRSAB belgeli şirketlerin hesaplarının kopyasıyla kiralama yapılarak, vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, büyük bir tur operatörünün iflası, bölgede devam eden savaşlar gibi birçok sorunun yaşandığı turizm sektöründe, villa turizmi de bunlardan olumsuz etkilendi. Antalya'nın Kaş, Kalkan ve Muğla'nın Fethiye bölgelerinde yoğun olan villa turizmi sektöründe, dolandırıcılık faaliyetleri de ortaya çıktı. Özellikle Instagram üzerinden başkalarına ait villaların fotoğrafları ve başka seyahat acentelerine ait TÜRSAB belgeleri kullanılarak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Ağustos ayından itibaren özellikle rezervasyon taleplerinde ciddi artış yaşanan villa turizmcileri, eylül ayı ilk haftası için çok fazla talep oluştuğunu belirterek, tüketicileri dolandırıcılara karşı uyardı.

'3 AY ÖNCEKİ SIKINTILARI UNUTTUK'

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, geçen yıllara göre bu yılın mayıs ayından 15 Haziran'a kadar villalarda doluluk oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı ile birlikte talepler yükselişe geçildi. Özellikle temmuz ortaları gibi villa kiralamaya ilgi arttı. Şu an yüzümüz gülüyor. Gelen rezervasyonlara göre 3 ay önceki sıkıntıları unuttuk diyebiliriz. Ama geceleme sayısında düşüş var. Bu da bütçeyle kaynaklı. 7 gece konaklayanlar 5 geceye, 5 gece konaklayanlar 3 geceye düşürdü. Zor ve hiç alışık olmadığımız bir sezon oldu bizim için" dedi.

1-8 EYLÜL SON TATİL FIRSATI

9 Eylül'de okulların açılacağına dikkati çeken Okurgan, "Bu sebeple 1-8 Eylül arası için inanılmaz talep var. Okulların açılmasına 1 hafta kala, herkes son tatil fırsatını kullanmak istiyor. Ayrıca bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın günübirlik konut belgelendirme sürecindeki ilk yıldı. Artık villalar da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turistik tesis olarak faaliyet gösteriyor, bu da çok güzel oldu. Birkaç yıl içinde bu uygulama ile kalite anlamında da olumlu yönde birçok şeyin değişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'AĞUSTOS İTİBARIYLA DOLANDIRICILAR TÜREDİ'

Bu yılın en önemli sorunlarından birinin dolandırıcılar olduğunu belirten TÜRVİB Başkanı Okurgan, şöyle konuştu: "Ağustos itibarıyla dolandırıcılar türedi. Farklı Instagram hesapları kullanan çok sayıda dolandırıcı var. Örneğin Antalya ve Bursa'da ikisini tespit ettik. Başka seyahat acentelerine ait belgeleri kullanarak, kendilerine aitmiş gibi misafiri kandırıyorlar. Misafir de inanıp, kiralama yapıyor. Misafirlerimizi bu tür sosyal medya hesapları üzerinden kiralama yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Gösterilen belgelerin de mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'ın web sitelerindeki sorgulama bölümünden takibi yapılmalı. Banka hesabıyla şirket hesabı tutmuyorsa kesinlikle uzak dursunlar. Bu en kolay tespit yöntemlerinden biri. Misafirlerimizin dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesini istemiyoruz. Tespit ettiğimiz dolandırıcılarla ilgili de suç duyurusunda bulunuluyor. Fiyatlarımız ise örneğin Kalkan'da deniz manzaralı 2+1 villalar geceleme 4 bin 500 TL'den, 8 kişilikler 6-7 bin TL'den başlıyor."

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Dolandırıcı, Ekonomi, Turizm, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Turizm Villa Turizminde Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:16:58. #1.12#
SON DAKİKA: Villa Turizminde Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement