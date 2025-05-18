Antalya'da Arama Kurtarma Köpekleri Eğitiliyor - Son Dakika
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Yaşam

Antalya'da Arama Kurtarma Köpekleri Eğitiliyor

Antalya\'da Arama Kurtarma Köpekleri Eğitiliyor

SKUT, Zeyna, Tina ve Bulut ile suda, doğada ve kentsel arama kurtarma eğitimleri gerçekleştiriyor.

18.05.2025 11:39
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ANTALYA'da Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) bünyesinde görev yapan Zeyna, Tina ve Bulut isimli arama kurtarma köpekleri, suda, doğada ve kentsel aramalarda görev almak üzere eğitiliyor.

Antalya'da faaliyet gösteren SKUT, olası afetlerde görev almak üzere eğitilen köpekleri Zeyna, Tina ve Bulut ile su altı, doğa ve kentsel arama kurtarma çalışmalarına hazırlıklarını sürdürüyor. Dernek, sadece su altı değil, kentsel ve doğa aramalarında da eğitimli köpeklerle müdahale kapasitesini artırıyor. Antalya Konyaaltı Sahili'nde eğitimlerini gerçekleştiren SKUT köpekleri hem karada hem suda kurtarmaya hazırlanıyor.

SUDA VE KARADA EŞ ZAMANLI HAZIRLIK

SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz, derneğin dalış grubu olarak kurulduğunu, ancak Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kapsamlarını genişlettiklerini belirtti. Bilyaz, "Derneğimiz 5 yıl önce, dalış grubunun su altı arama kurtarmalarına destek olalım diye kurulmuştu. Bunun yanında derneğimize kentsel arama kurtarmayı ekledik. Ülkemizde yaşanan Maraş depremiyle birlikte kentsel arama kurtarmanın önemini daha iyi anladık. Bundan üç yıl önce bizler zaten kentsel arama kurtarma çalışmalarını yapmaktaydık. Maraş depreminde de yaklaşık 24 gün boyunca deprem bölgesinde aktif görev yaptık. Şu anda hem su hem kara aramalarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğada arama kurtarma, köpekli arama kurtarmayı da derneğimizin bünyesine katarak devam ediyoruz" dedi. Su altı arama köpeği Zeyna hakkında bilgi veren Bilyaz, "İsmimizden de belli olduğu üzere su altı arama kurtarma derneğiyiz. Su altı köpeği ile Türkiye'de çok fazla çalışma olmadığını fark ettik ve bununla ilgili suda çalışmaya uygun Zeyna'mızı eğitmeye başladık" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SU ALTI ARAMA KÖPEĞİ ZEYNA

Zeyna'nın eğitmeni Sinan Toprak, 8 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpeğin Türkiye'deki dernekler arasında kayıtlı ilk su altı arama kurtarma köpeği olduğuna dikkati çekti. Toprak, "Zeyna, oyuncu, sosyal ve suda çok yetenekli bir köpek. Suda arama kurtarma ve dalgıçlık yaptığım için Zeyna'yı suya alıştırmıştım. Daha önce Antalya'da yaz aylarında sup, bot gibi tatbikatlarda bizimle bulundu. Baktık suda tepkisi çok iyi hiç agresif bir durumu yok, boğulan vatandaşlara, ki olmasın ama, yardımcı olacağını düşünüyoruz. Zeyna, SKUT kurulduğundan beri 5 yıldır bizimle. Derneğimiz öncelikle AFAD tarafından akreditasyon, kentsel arama kurtarmada birinci yıldıza sahip olmuş bir dernektir. Bunun haricinde köpekli arama kurtarma dernekleri Türkiye'de var hem de çok başarılı ama maalesef sayımız az, genel olarak arama kurtarma köpeği sayısı az. Köpekli olan derneklerimizde de birçoğu enkazda ve doğada arama kurtarma olarak geçiyor. Suda arama kurtarma olarak Antalya'da bu işe dikkat çekebildiysek, öncülük edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

TİNA, ENKAZ ARAMALARINA HAZIRLANIYOR

Belçika Malinois cinsi Tina'nın eğitmeni Harun Ülkü ise 10 ay önce sahiplendikleri köpeğin şu an enkaz altında canlı arama eğitimi aldığını söyledi. Ülkü, "Tina 18 aylık, 10 ay önce sahiplendik kendisini. Topa çok duyarlı, çalışmaya istekli bir köpek. Şu an enkazda canlı arama eğitimleri alıyor, nasip olursa da 15 Eylül'de akredite olacağız. Her ortamda çalışıyoruz. Komutları Almanca kullanıyorum ama köpek Almanca ya da Fransızca, İngilizce öğrenmez; sizin tonlamanızı öğrenir. Yalnızca eğitmeninden komut alması için özel olarak eğitiliyor" dedi.

DOĞADA KAYBOLANLARI BULAN BULUT

3 yaşındaki Golden Retriever cinsi Bulut'un eğitmeni Salih Doğramacı da köpeğin özellikle doğa aramalarında eğitimli olduğunu anlattı. Doğramacı, "Bulut, uluslararası ve ulusal sınav tecrübesi geçirdi ama o zamanlar daha acemiydi. Kendisi hava koklama köpeği yani doğada kaybolmuş, baygın, yaralı olarak bulunan kazazedeleri kurtarmak için aynı zamanda da enkazda sıkışmış hala canlı kokusu üretmeye devam eden insanları kurtarmak ve yerini tespit etmek üzere eğitilmiş arama köpeği" diye konuştu.

Genellikle her hafta tatbikat yaptıklarını aktaran Doğramacı, "Ormanda arkadaşlarımızla saklanıyoruz, saklambaç oynuyoruz aslında hafta sonları genellikle. Bulut da onları bulduğu zaman bazen 5 dakikaya kadar havlayarak bize yerini gösteriyor. Biz kazazedeye ulaştığımızda ise havlamayı keserek ödülünü alıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Antalya, Deprem, Sağlık, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Antalya'da Arama Kurtarma Köpekleri Eğitiliyor - Son Dakika

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