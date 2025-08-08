Bodrum'da Su Seviyeleri Kritik Eşikte - Son Dakika
Yaşam

Bodrum'da Su Seviyeleri Kritik Eşikte

Bodrum\'da Su Seviyeleri Kritik Eşikte
08.08.2025 13:19
Bodrum'daki barajlarda su seviyesi azaldı, kış aylarında ciddi su sıkıntısı yaşanabilir.

Tatil denince akla ilk gelen yerlerden olan ve yaz nüfusu 1 milyona dayanan Bodrum'da barajlar alarm veriyor.

Yaz kuraklığı ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi. Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22, Geyik Barajı'nda ise yüzde 33 seviyesinde ölçüldü. İki barajdaki mevcut toplam suyun yaklaşık 15-16 milyon metreküp olduğu belirtilirken, Bodrum'un yıl sonuna kadar içme suyu için 10 milyon metreküp, sulama ve termik santral kullanımı için ise yaklaşık 7 milyon metreküp suya ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi

"YAĞIŞ EKSİKLİĞİ KIYI KESİMLERİMİZDE HİSSEDİLEBİLİR HALE GELDİ"

Bodrum'da sonbaharda yağışın gelmemesi halinde suya ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ülke genelindeki yağış eksikliği şu anda kıyı kesimlerimizde hissedilebilir hale geldi. Son 9 ay içerisinde ülkemizde ortalama yüzde 26 civarında bir kuraklık söz konusu. Bu da rezervuarlarımızı etkiliyor. Kentsel altyapısı dayanıksız olan şehirlerimiz daha çok etkileniyor. Bodrum da bu noktalardan biri. Bodrum'da 2 içme suyu kaynağı Geyik ve Mumcular barajlarında su seviyesi azalmış durumda. Mumcular Barajı'nda yüzde 22'ler civarında, Geyik Barajı'nda ise yüzde 33'ler civarında su kaldığını söyleyebilirim. Bu toplamda 15-16 milyon metreküplük bir suya tekabül ediyor. Şu an için Bodrum'un nüfusunun 750 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık bizim yıl sonuna kadar 10 milyon metreküplük bir suya ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Bu barajların tamamı içme suyu sağlamadığı için termik santrale ve Karaova'ya sulama suyu sağladığı için yaklaşık 7 milyon metreküp su ihtiyacı da bu amaçla doğmaktadır. Toplam suyumuz 16 milyon ihtiyacımız olan su da bu minvaldedir" dedi.

Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi

GÜNLERCE SUSUZ KALIYORLAR

Halkın tankerle su aldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Sonbaharda yağışların gelmemesi durumunda, barajlarımızda ciddi anlamda kurumayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda da Milas'ın suyundan Bodrum'a verilmişti. Susuzluğun kaynak anlamında giderilebileceği öngörülebilir fakat Bodrum'da esas sorun kaynaklardaki su miktarından ziyade şehre suyun iletilememesinden kaynaklanıyor. Kullanılan iletim hatlarında binler mertebesinde patlaklarla karşı karşıyayız. Bir patlağın onarılması tekrar devreye alınması basıncın sisteminin düşük olması nedeniyle üst noktalara su verilememesi gibi nedenlerle şehir günlerce susuz kalıyor." diye konuştu.

Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi

"DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Barajların da kuruması gündeme gelmesi durumunda tamamıyla su baskısı altında kalınacağının altını çizen Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti:

"Bu durum karşısında vatandaşlar kendi çözümünü kendi geliştirmeye çalışıyor. Tankerlerle su temin ederek içme suyu ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidiyor. Su fiyatlarında vatandaşların ekstrem rakamlarla karşılaşması anlamına geliyor. Bir an önce bizim iletim hattındaki bu patlakları, patlak olacak noktaları belirleyip sistemi doğru şekilde yeterli basınca dayanacak şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Aksi halde bizim rezervuardaki sularımız da olsa Bodrum'un içme suyu stresi yıllar boyunca devam edecek gibi görünüyor."

Kaynak: DHA

