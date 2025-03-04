Bursa\'da 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir

Yaşam

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUSİAD) düzenlediği iftara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile Kestel ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. İftarda ayrıca, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eski Bakan ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ile protokol de yer aldı.

"SANAYİNİN PİLOTU BURSA, DÖNÜŞÜMÜN DE PİLOTU OLMAYA HAZIR"

İftar programında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, "Biliyoruz ki geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten edindiğimiz deneyimlerle geleceği şekillendirip dönüştürebiliriz" dedi. Küçükkayalar, "Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa" vizyon belgesini oluşturduklarını, ardından tüm ilçe belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, bu ziyaretler sonunda da "Yaşanabilir bir kent için Plan Şart!" başlığıyla bir rapor hazırlayıp kamuoyu ile paylaştıklarını dile getirdi. Küçükkayalar, şunları söyledi: "Bugün iftarımıza katılan ve mazeretleri nedeniyle katılamayan tüm belediye başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsinin seçildikleri makamda ilçelerine hizmet için büyük bir özveri ile çalıştıklarına bizzat tanık olduk. Onları yalnız bırakmamak, onların çağrılarına kulak vermek, onlarla bir araya gelmek, onları dinlemek, kısacası onlara destek vermek hepimizin boynunun borcu. Bu arada vizyon belgemizi geliştirdik ve kendimize yeni bir motto oluşturduk. Bursa'nın Türkiye'de organize sanayinin ilk kurulduğu kent olmasından hareketle, "Sanayinin Pilot'u Bursa, Dönüşümün de Pilot'u Olmaya Hazır" dedik. Ardından da 2050 Çevre Düzeni Planının bu yıl sonunda şekilleneceğinin açıklanmasıyla yeni bir söylemi benimsedik ve "Bursa'mız için yeni bir hikâyenin vakti geldi" dedik. İnsanca, doğayla uyumlu, tarım, sanayi ve turizm dengesini korumuş yüzleri gülen ve yaşadığı kenti seven insanların olduğu, dünya ile bütünleşmiş bir Bursa bizim hayalimiz. Biliyoruz ki bizim Bursa olarak her türlü gücümüz, deneyimimiz ve kaynağımız mevcut. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim, bir ve birlik olalım, konuşalım ve geleceğe hep birlikte umutla bakalım. Burada da görev kentimizin tüm paydaşlarına yani iş insanlarımıza, çalışanlarımıza, yerel yöneticilerimize, meclisteki temsilcilerimize, basınımıza kısacası tüm Bursalılara düşüyor. Artık nasıl bir hikâye yazacağımıza sağlayacağımız mutabakat ile hep beraber karar vermeliyiz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİDEN YEŞİL, EKONOMİSİ SAĞLAM, SANAYİSİ REKABETÇİ, TEKNOLOJİDE ÖNCÜ BİR BURSA İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Buğra başkan o kadar güzel konuştu ki, kent yöneticisi olarak hepsinin altına imzamı atarım. Daha önce hazırlanmış raporunuzu da biliyorum. Sanayiye pilot olduk Dönüşümde de neden pilot olmasın? Sermaye ve mühendislik altyapısının olduğu bu şehir bunu da başarır ve 25-30 milyar dolara çıkan ihracatı yakalayabilir. Hem havası korunur hem de yüksek katma değerli ürünler üretilir. Türkiye ve dünyaya örnek bir kent olur. Çalışanı çiftçisi işçisi iş adamı ile toplumun tüm kesimleriyle onu omuza olmak çok önemli. BUSİAD çatısı altında bir araya gelen iş insanlarımızı görüş ve önerileri kentimizin geleceği için çok önemli. El ele Bursa'yı ileriye taşıyacağımıza eminim. Doğruyu bulmaya çabalıyoruz. Sürdürülebilir ve yeniden yeşil Bursa. Ekonomisi sağlam, sanayisi rekabetçi, teknolojide öncü bir Bursa. Bazı değerleri kaybettik ama hep birlikte yeniden kazanabiliriz. Daha güçlü ve daha yeşil Bursa mümkün. Bu elbette kolay bir hedef değil. Planlı olursak ve inanırsak, birlikte başarabiliriz. Yeşil çevre ve sanayi rakip değildir. Mevcut sanayimizi korurken. Yenilikçi, çevreyle barışık üretim modellerinin olabileceğine inanıyoruz. Sizlerin bilgi ve deneyimlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var" dedi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREMDE 28 BİN BİNA YIKILABİLİR"

Bozbey, daha sonra 1/100.000'lik Bursa Çevre Düzeni Planı konusunda yaptıkları çalışmanın sunumunu da gerçekleştirdi. Bozbey, hedeflerinin kent anayasasını oluşturmak olduğunu da ifade ederken, 2026 Ocak ayı sonunda planı bitirmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. Sunumu sırasında deprem riskine de değinen Bozbey, çarpıcı rakamlar verdi. Bozbey, "628 bin binanın, 122 bini riskli bina. 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir" dedi. Bursa'nın su sorunu olduğunu da ifade eden Bozbey, hava kirliliği ve turizm çalışmalarına da özel bir yer verdi. Konuşmaların sonunda Bozbey'e günün anısına Küçükkayalar tarafından bir de çini tabak hediye edildi.