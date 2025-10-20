Deniz Altında Evlilik Teklifi - Son Dakika
Yaşam

Deniz Altında Evlilik Teklifi

Deniz Altında Evlilik Teklifi
20.10.2025 17:29
Alanya'da Muhammet Akbıyık, denizde Ezgi Uysal'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Muhammet Akbıyık (28) uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a (28) tüple dalış yaptıkları denizde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklifine 'Evet' cevabı alan Muhammet Akbıyık, deniz altında Uysal'a yüzük taktı.

Kentte restoran müdürü olarak görev yapan Muhammet Akbıyık, uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a sürpriz evlilik teklifi planladı. Çift, Okurcalar Mahallesi'ndeki dalış okulunun eğitmenleri eşliğinde denize tüplü dalış yaptı. Bu sırada Akbıyık, önceden hazırladığı 'Benimle evlenir misin' yazısının yer aldığı kağıdı açıp Uysal'a evlilik tekli yaptı. Teklifinin kabul edilmesinin ardından Akbıyık, Uysal'a yüzük taktı. Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

