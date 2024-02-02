İzmir\'in Gastronomi Sahnesinde Yeni Bir Trend: Hüseyin Başaran

Genç ve dinamik bir işletmeci olan Hüseyin Başaran, yenilikçi yaklaşımları ve girişimcilik ruhuyla İzmir'in gastronomi sahnesinde dikkat çekiyor. Harita Mühendisliği eğitimi almış olmasına rağmen, tutkusu ve becerileri onu restoran işletmeciliğine yöneltti. Babasının kebapçı dükkanında başlayan bu serüven, kendi markasını kurarak İzmir'de yeni bir trend başlatmasına yol açtı. Hüseyin Başaran işletmecilik serüvenine İzmir'in çeşitli bölgelerinde bulunan 7 farklı mekanla devam etmektedir.
Hüseyin Başaran, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, ailesinin işlettiği restoranda çalışarak iş hayatına atıldı. Restoran sektörünün her alanında deneyim kazanan Başaran, garsonluktan mutfak işlerine, barmenlikten işletmeciliğe kadar geniş bir yelpazede çalıştı. Bu süreç, ona sektörün inceliklerini öğretti ve kendi işini kurma yolunda cesaretlendirdi. İzmir'in sevilen içeceklerinden birisi olan Bubble Tea'yi şehirle tanıştıran Başaran, bu girişimiyle de büyük ilgi gördü.
Başaran, genç girişimcilere ve işletme sahiplerine değerli tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle, bu sektörde başarılı olmak için mutfağında, müşteri ağırlamada ve servisinde çalışmanın önemini vurguluyor. Kendi işinin başında durmanın ve sektörel eğitim almanın gerekliliğine de dikkat çekiyor. Başaran, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetinin önemini her zaman ön planda tutuyor. Hüseyin Başaran sözlerine şöyle devam ediyor: "İşletmecilik bir tutku meselesidir. İçinde bu tutkuya sahip olmadan bu sektöre adım atılmamalıdır. Girişimcilik denildiği zaman ilk akla gelen konu bir mekan açmak oluyor ve bir çok kişi sektördeki kazanca odaklanıyor. Bu sebepten dolayı içerisinde tutku olmayan kişiler başarısız oluyorlar."
Tüm işletmelerinde iç mekanları kendinin tasarladığını belirten Başaran, çizimleri dahi kendisinin yaptığını belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: "Tüm işletmelerimin menüleri dahil tüm içeriklerini özenle hazırlıyorum. Tüm tasarımların çizim aşamalarından ustaların mekanı dekore etme sürecinde bulunuyorum. Kendimin beğenmediği ve içime sinmeyen bir konsepti işletmelerimde bulundurmuyorum." Gayrimenkul sektöründe de yatırımları bulunan Hüseyin Başaran konsept tasarımlarında büyük ilgi toplaması ile tanınıyor. Bu sebepten dolayı gayrimenkul sektöründe yeni yatırımları için de projeler üretmeye devam ediyor.
Freelance Group bünyesinde, gıda sektöründeki ürünleri geliştiren ve restoranlar için mimari hizmetler sunan Başaran, aynı zamanda İzmir'de Boho social, Sifon, Süvari Fırın, Süvari Coffee, Bobanova Tea gibi farklı popüler işletmenin sahibidir. Her bir işletmesinde kaliteli hizmet ve yenilikçi yaklaşımları ile tanınan Başaran, şehrin gastronomi sahnesinde önemli bir yere sahiptir. İşletmelerinde eğitimsiz kişilere iş imkanı sunarak onların sektörde tecrübe kazanmalarını sağlıyor ve bu şekilde sektöre yeni yetenekler kazandırıyor.
Başaran, kendisini 10 yıl sonra tüm işletmelerini tek bir marka altında toplayarak, bu isimle tanınmış bir işletmeci olarak görüyor. Yerelde başlayan bu başarı hikayesini, daha geniş bir coğrafyaya yaymayı ve İzmir'in dışında da şubeler açmayı hedefliyor. Yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürerek müşteri memnuniyetini her zaman ilk sırada tutmayı planlıyor.
Hüseyin Başaran, genç yaşına rağmen restoran işletmeciliği ve gıda sektöründe önemli başarılar elde etmiş bir girişimci. İş dünyasındaki bu başarılı serüveni, yenilikçi yaklaşımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile İzmir'in gastronomi sahnesinde adından sıkça söz ettiriyor. Kendi markasını yaratma yolculuğunda, genç girişimcilere ilham kaynağı oluyor ve sektöre yeni yetenekler kazandırıyor. - Advertorial
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