Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay

Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay

Muğla'da kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan ve hamile olan Pınar Kaya'nın bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Ancak Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17.07.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan ve hamile olan Pınar Kaya'nın bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Kaya'nın bebeğinin ise sağlık durumu iyi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE TARLAYA UÇTU

Kaza, geçen 8 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Düğerek mahallesinden Menteşe yönüne giden Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

37 HAFTALIK BEBEĞİNİ SEZARYENLE DÜNYAYA GETİRDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, bugün öğleden sonra 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybeden Kaya'nın vefatı ile yakınları büyük acı yaşadı. Bu arada sezaryenle dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü
Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü
Kaynak: DHA

Muğla, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özgur Menekşe: allah rahmet eylesin . allah cocuguna yardim etsin gelecegi iyi olur ihs 7 0 Yanıtla

18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement