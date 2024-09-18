İdil Bilgen\'e Yayladere Daveti

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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen'i, bölge halkı ilçeye davet etti. Ataması yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gereken Bilgen için ilçe esnafından Mehmet Emin Erdem, "Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen'in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" dedi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan ilçede yöre halkı arıcılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. 9 Eylül'de atamasının yapıldığı ve 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtilen Bilgen'i, bölge halkı ilçeye davet etti. İdil Bilgen'i büyük bir heyecanla beklediklerini belirten esnaf Zülfü Değer, "İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Doktorumuzun buraya gelmesini canıgönülden istiyoruz. İnsanlarımızın ciddi bir ihtiyacı var ve sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi belki de bizim için çok daha iyi olacak. Buradaki insanlara ciddi faydaları dokunur. En azından insanlarımızı, toprağımızı, doğamızı tanımış olur ve bu bölgenin güzelliğini görmüş olur" diye konuştu.

'DOKTOR HANIM BURAYA GELDİĞİNDE BİZİM BİR KIZIMIZ, EVLADIMIZ OLUR'

Bölgede daha önce çalışan doktorların mutlu ayrıldıklarını söyleyen Değer, "İlçemizin çok güzel bir doğası ve mükemmel bir havası var. Ancak sağlık açısından büyük eksiklerimiz mevcut ve bu eksiklerin giderilmesinde ciddi fayda sağlayacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Doktor hanım da buraya geldiğinde, bizim bir kızımız, evladımız olur. Gerekli desteği ve yardımı da biz sağlar, ona her konuda yardımcı oluruz. Burada bir lokantamız var, arkadaşlarımızla işletiyoruz. İleride bir kahvemiz de var. Sosyal anlamda çok fazla bir beklenti olmamalı çünkü nüfus sayımız az ve gelir düzeyi düşük. Bu gerçekleri kabul edelim. Ancak yine de doktor hanımı burada mutlaka görmek istiyoruz, gelmesini canıgönülden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK BENİMSEYİP BURAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ'

İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Erdem ise sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek, "Uzun bir İstanbul maceram oldu sonra tekrar baba yurduna döndüm. Şu an arkadaşlarımla kafe işletiyoruz. Yayladere'yi seviyoruz. Yayladere'nin kuzeyinde Tunceli, batısında ise Erzincan var. Yayladere, Urartulara ve Bizans'a ev sahipliği yapmış tarihi bir ilçedir. 1950'li yıllarda lisesi olan, ilköğretim okulu bulunan bir ilçedir. Ancak sağlık konusunda biraz gerideyiz. Hastanemiz, sağlık ocağımız var ama yetersiz. Şeker, tansiyon ve kalp hastası olan birçok insan Bingöl, Elazığ veya Karakoçan'a gitmek zorunda kalıyor. Sağlık ocağı, akşam 5'ten sonra kapanıyor. Cumartesi ve pazar kapalı. Hastalığın günü ve saati olmuyor. Ambulansımız var, çalışan arkadaşlar canla başla çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak buranın sağlık şartlarının daha da gelişmesini talep ediyoruz. Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen'in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

'HAVASI, SUYU, DOĞASI HARİKADIR'

İlçede yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak ise 'Türkiye Güzeli' seçilen İdil Bilgen'in ilçelerine atanmasına ilişkin, "Yayladere'de 8 yıldır yaşıyorum. Türkiye güzeli seçilen doktor hanım ilçemize tayin edildi, ilçemiz güzeldir. Havası, suyu, coğrafyası ve gezilecek yerleri harikadır. Kendisini buraya bekleriz. Tabii ki, Türkiye güzeli olması bizim için pek önemli değil. Biz onun doktor olarak bize hizmet etmesini ve verimli olmasını istiyoruz. Bekleriz gelsin" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,