Mahizer\'den tatlı sohbet ve Züleyha\'dan mini konser

Yaşam

Züleyha Ortak, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze ziyaretinde bulundu. Sanatçıya, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk da eşlik etti.

Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip, sohbet etti. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam; Ortak ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Darülaceze sakinlerine mini bir konser veren Ortak, "2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet.

Burada her şeye ulaşabiliyorlar, sohbet onlar için daha kıymetli oluyor. Buraya gönüllü elçi lazım deyip, Suna'yı davet ettim. Burada ağıt ve slow eserler söylemiyoruz. Hareketli şarkılar seslendiriyoruz. Zaten bir çoğu bizi tanıyor, aile gibi olduk" dedi.