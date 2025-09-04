Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde - Son Dakika
Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde

Mega yat Türkiye\'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde
04.09.2025 23:58
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kazakistanlı milyarder Alijan Ibragimov'un ailesine ait mega yat 'IDynasty', Fethiye Limanı'na geldi. Yata, Fethiye'den 1 milyon lira değerinde kumanya tedarik edildi. Dünyanın en büyük yatları arasında 77. sırada yer alan 'I Dynasty', ultra lüks özelliklere sahip.

2021'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un ailesinin yatı, Muğla'nın Fethiye ilçesine demirledi. Yata, 1 milyon liralık kumanya tedarik edildiği belirtildi.

2021 yılında Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kazakistanlı iş insanı Alijan Ibragimov'un ailesinin mega yatı 'IDynasty', Fethiye Limanı'na geldi.

450 BİN LİTRELİK YAKIT İKMALİ

Fethiye İskelesi'ne yanaşan 4 bin 437 grostonluk yata karadan İzmir Aliağa'dan getirilen 450 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Forbes'un milyarderler listesine de giren iş insanı Alijan Ibragimov'un eşi Mukadaskhan Ibragimov ile çocuklarının içinde bulunduğu yatın Muğla'nın Bodrum ilçesine sonra Fethiye geldiği öğrenildi.

KUMANYA İÇİN VERİLEN PARA EV DEĞERİNDE

22 misafir kapasiteli ve 34 mürettebatın görev yaptığı lüks yata, Fethiye'den 1 milyon lira tutarında kumanya tedarik edildiği belirtildi.

EN BÜYÜK YATLAR ARASINDA 77. SIRADA

Helikopter pisti ve yüzme havuzu gibi ultra lüks özelliklere sahip olan 'I Dynasty', 17 deniz mili azami hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 77'nci sırada yer alan yat, geçen yıllarda da Türkiye'ye gelmişti.

Kaynak: DHA

