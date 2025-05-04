Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı - Son Dakika
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Yaşam

Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı

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Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı.

04.05.2025 17:52  Güncelleme: 18:09
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18'nci gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder AKM'de düzenlenen törenin ardından, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CAMİ AVLUSU HINCA HINÇ DOLDU

Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı Levent'teki Barbaros Camii avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekti. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SİYASİ İSİMLER YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İstanbul Valisi Davut Gül yan yana saf tuttu.

CENAZE NAMAZINI İHSAN ELİAÇIK KILDIRDI

İmam cenaze namazından önce, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti ve ailesinin bize bildirmesi üzerine cenaze namazını İhsan Eliaçık beyefendi kıldıracaktır" ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazını vasiyeti gereği İhsan Eliaçık kıldırdı. Cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

İMAM ÖNDER'LE İLGİLİ ANISINI ANLATTI

İmam, Önder ile ilgili anısını şu ifadelerle anlattı: "Sırrı Süreyya Önder beyefendiyle bundan 2-3 sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ettiğimiz Önder tabuta baktı ve bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor."

Önder\'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı

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Son Dakika Yaşam Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman şahin:
    ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENET OLSUN İNŞALLAH 90 24 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH 73 27 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Allah rahmet eylesin.. 52 17 Yanıtla
  • Bayram :
    Herhangi bir dem li veya cehapeli ölse üzülmezdim ama sirri süreyya öndere gercekten üzüldüm.. renkli adamdi meclisin tansiyonunu düsürürdü kafadardi.. 32 23 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Tam isabet hiç saşmadim sormuşlar şaire nasıl dörtlük aynı kıtada demiş siz herşeyin dört dörtlük olduğunu mu Zanettin birde içimizdeki üç dörtlük var demiş 31 10 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    içki içtikten sonra namaz kılmak caizdir diyen adam cenaze namazı kıldırıyor türkiyde islamın geldigi nokta bu toplum bu kadar yozlaşamazdı 14 6 Yanıtla
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