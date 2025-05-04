TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18'nci gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder AKM'de düzenlenen törenin ardından, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı Levent'teki Barbaros Camii avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekti. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İstanbul Valisi Davut Gül yan yana saf tuttu.
İmam cenaze namazından önce, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti ve ailesinin bize bildirmesi üzerine cenaze namazını İhsan Eliaçık beyefendi kıldıracaktır" ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazını vasiyeti gereği İhsan Eliaçık kıldırdı. Cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
İmam, Önder ile ilgili anısını şu ifadelerle anlattı: "Sırrı Süreyya Önder beyefendiyle bundan 2-3 sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ettiğimiz Önder tabuta baktı ve bana 'Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?' diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes kendisini iyi, güzel bir insan olarak anıyor."
Son Dakika › Yaşam › Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı - Son Dakika
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