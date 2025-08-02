Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor - Son Dakika
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Yaşam

Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

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Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul\'un üzerini kaplıyor
02.08.2025 12:34
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Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul\'un üzerini kaplıyor
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İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yağmur bulutları hava radarına yansıdı. İstanbul'un üzerini kaplayan bulutlar Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde gök gürültülü yağışa neden oldu.

Temmuz ayında sıcaklıklar 55 dereceye kadar çıkmıştı. Sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların hafta sonu devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

YAĞIŞ RADARA YANSIDI

Meteoroloji'nin uyarlarının ardından yağmur bulutları radara yansıdı. Hava Forum'un X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul radarından alınan son verilere göre yerel minik ama sert yağış kütleleri oluşuyor. Bulunduğunuz yerde aniden gök gürültülü sağanak yağmur yağabilir. Mini şemsiyeleriniz hazırda bulunsun. Şu an Anadolu yakası hareketlendi. " ifadelerine yer verildi.

Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde gök gürültülü yağış, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Bazı vatandaşların da rüzgarın etkisiyle şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

Fatih'te rüzgarla birlikte etkisini gösteren yağmur, meydan ve parkların boş kalmasına neden oldu.

Beylikdüzü ve Ümraniye'de de kısa süreli yağış geçişleri yer yer etkisini gösterdi.

Üsküdar'da etkili olan yağış sırasında kimileri Boğaz manzarasının tadını çıkarırken, bazıları da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 30 C Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 33 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor,

İZMİR: 35 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SAKARYA: 31 C Parçalı yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

AFYONKARAHİSAR: 32 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DENİZLİ: 37 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

MUĞLA: 32 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ADANA: 34 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANTALYA: 31 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleriyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

HATAY: 31 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ISPARTA: 33 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ESKİŞEHİR: 29 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KONYA: 34 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor,

NEVŞEHİR: 30 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

BOLU: 29 C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DÜZCE: 29 C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SİNOP: 35 C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ZONGULDAK: 27 C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı,

AMASYA: 32 C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ARTVİN: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SAMSUN: 31 C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

TRABZON: 29 C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 33 C Parçalı yer yer çok bulutlu,

DİYARBAKIR: 40 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 36 C Az bulutlu ve açık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, Anadolu Yakası, Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, Ankara, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zdrkbcp78r:
    kurban olayım zaman kaybetme tez gel 6 0 Yanıtla
  • Four Channel:
    diyanete ayrilan butce ne ise yariyor diye soranlara duyurulur. bakin diyanet o parayla dun dua etti bugün yagmur basladi. gazze icin de dua ederse israil kahriperisan olur bizim icin dua etse Gabardan elektrik fışkırır Almanya bizi fena kiskanir. 0 0 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    hava tahmininden 1 gün sonra diyanet dua yapmasaydı yağmazdı ne bilimi inanmayın bilime :) 0 0 Yanıtla
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