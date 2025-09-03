Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

Sinop\'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı
03.09.2025 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, umduklarını bulamadan geri döndü.

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, umduklarını bulamadan geri döndü. Kentte havai fişeklerle uğurlanarak denize açılan balıkçıların, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağları boş kaldı.

"TEZGAHLARIMIZI MEZGİT VE BARBUN BALIĞI AYAKTA TUTUYOR"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamutta bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Balıkçıların seyrek de olsa torik avladıklarını belirten Tunç, şöyle konuştu: "Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor."

Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

"İNŞALLAH HAMSİ OLUR DA VATANDAŞIN VE BALIKÇININ YÜZÜ GÜLER"

Tunç, denize açılmanın maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler." ifadelerini kullandı.

Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

"SULARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ"

Balıkçı Musa Kara ise attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını vurgulayarak, "15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok." diye konuştu. Balık satıcısı Olcay Karabulut da "Geçen sene iyiydik. Ayın 15'inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf." dedi.

Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Öte yandan, tezgahlarda kilogram olarak istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300, kefal 100 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Milli takım kampına damga vuran görüntü Milli takım kampına damga vuran görüntü
Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat 15 dakikada battı Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat 15 dakikada battı
Yangında nefes kesen anlar Önce torununu attı, ardından kendisi atladı Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı
Özgür Özel ’ihraç ettik’ dedi, Gürsel Tekin resti çekti: Kabul etmiyorum Özgür Özel 'ihraç ettik' dedi, Gürsel Tekin resti çekti: Kabul etmiyorum
Ümit Özat’tan çarpıcı iddia: Sezonu tamamlayamaz Ümit Özat'tan çarpıcı iddia: Sezonu tamamlayamaz
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
Beşiktaş’tan Gökhan Sazdağı hamlesi Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi

18:43
Trump’tan Hamas’a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek
Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek
18:22
CHP, Gürsel Tekin’in 15 gün içinde savunma vermesini istedi
CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi
18:00
İsrail, Gazze’yi işgal operasyonlarının ikinci aşamasına başladı
İsrail, Gazze'yi işgal operasyonlarının ikinci aşamasına başladı
17:08
CHP’den kayyum kararına itiraz
CHP'den kayyum kararına itiraz
17:05
Putin: Zelenski Moskova’ya gelsin görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var
Putin: Zelenski Moskova'ya gelsin görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var
16:40
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
16:36
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor
16:23
Türkiye’nin ilk ’yapay zeka’ kanunu Meclis’e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
16:00
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç’ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
15:46
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2025 18:59:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.