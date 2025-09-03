Sinop\'ta balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, umduklarını bulamadan geri döndü. Kentte havai fişeklerle uğurlanarak denize açılan balıkçıların, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağları boş kaldı.

"TEZGAHLARIMIZI MEZGİT VE BARBUN BALIĞI AYAKTA TUTUYOR"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamutta bir beklentilerinin olmadığını söyledi. Balıkçıların seyrek de olsa torik avladıklarını belirten Tunç, şöyle konuştu: "Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor."

"İNŞALLAH HAMSİ OLUR DA VATANDAŞIN VE BALIKÇININ YÜZÜ GÜLER"

Tunç, denize açılmanın maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler." ifadelerini kullandı.

"SULARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ"

Balıkçı Musa Kara ise attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını vurgulayarak, "15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok." diye konuştu. Balık satıcısı Olcay Karabulut da "Geçen sene iyiydik. Ayın 15'inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf." dedi.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Öte yandan, tezgahlarda kilogram olarak istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300, kefal 100 liradan satılıyor.