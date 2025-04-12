Sivas, nisan ayında eksi 17 derece ile buz kesti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta, kar yağışı dün gece de etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyu sürerken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

SICAKLIK EKSİ 17'YE KADAR DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 14 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinden daha yüksek rakımda yer alan Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölgede ise sıcaklık eksi 17,3 derece olarak ölçüldü.

YOL VE KALDIRIMLAR BUZLA KAPLANDI

Sıcaklığın düşmesiyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, küçük çaplı buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri, buzlanma olan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

CUMHURİYET MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle tarihi Cumhuriyet Meydanı da beyaz örtüyle kaplandı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Kentte kar yağışının yarın ve pazartesi günü de aralıklarla etkili olması bekleniyor.