1927'den bu yana Beyrut'ta düzenlenen 2024 World Miss Europe yarışmasını ilk kez bir Türk kızı kazandı. Genç model Elmas Yılmaz, 21 ülkenin genç kızlarının yarıştığı 2024 World Miss Europe'da tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.
1927'den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yarışmaya hazırlanmak için 6 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışan Elmas Yılmaz, "Türkiye'yi gururlandırmak için her şeye değer" dedi.
Lübnan'da düzenlenen 2024 World Miss Europe kazananı Elmas Yılmaz 9 yıldan beri profesyonel olarak modellik yapan Elmas yılmaz birçok modacı ile çalışma fırsatı buldu. Özellikle iki sene önce annesini kaybettikten sonra kardeşinin sorumluluğunu üstlenince daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldığını her fırsatta belirten Yılmaz, 2015'de 17 yaşında Best Model Mediterranean güzeli olduktan sonra İstanbul'a taşındı. 2017'de Model of Celebrity yarışmasını kazanan Yılmaz geçtiğimiz hafta Lübnan'da yapılan 2024 World Miss Europe'da Avrupa güzeli oldu.
Yarışma sonrasında konuşan Elmas Yılmaz "Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlandım ve Lübnan'da bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duydum.Bu benim değil, Türk kadınının başarısı. Modelliğe devam ediyorum ama asıl hedefim oyunculuk Kamera önüne geçmek için ders aldım ama kendimi daha da geliştireceğim" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Metro ve ANKARAY'ın gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu. Sefer aralıkları da düzenlenerek vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, EGO otobüsleri ve Teleferik İşletmesi de belirlenen saatlerde hizmet verecek. İftar saatlerinde ise Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar camilere akın ederek ramazanın ilk teravih namazını eda etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Muş'ta rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, teravih ve mukabeleyle Ramazan ayını süsleyeceklerini belirtti.
Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı. Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı, İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirildi. Yavuz Selim Meydanı'nda ateşlenen mahya ile ramazan ayının manevi atmosferi birlikte yaşandı. Çelik, yaptığı konuşmada, Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde ramazan ayını geçirmenin mutluluğunu dile getirdi ve bu ayın manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacaklarını belirtti.
Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı. Teravih namazı öncesi camilerin minareleri ışıklandırıldı ve mahyalar asıldı. Başkentliler camilere akın etti ve çocuklar da salavatlara eşlik etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, Ramazan ayının ilk teravih namazı camileri doldurdu. Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ve Gazze için dua etti. Ramazan ayının gelmesinden mutlu olduklarını ancak depremden dolayı yüreklerinin yandığını belirtti.
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Antalya'da Muratpaşa Camisi'nde cemaat namaz sonrası dua etti. Isparta'da Mimar Sinan Camisi'nde vaaz verildi ve dua edildi. Burdur'da Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Bodrum'da Tepecik Camisi'ne gelenler de ilk teravih namazını kıldı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi Şehzadeler Şehri Amasya'da mahya yakılması ve dualarla karşılandı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüyüş yaparak Ramazan ayına kavuşmanın coşkusunu yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?