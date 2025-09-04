"Yağmurda yetişmez" dediler ama o imkansızı başardı - Son Dakika
"Yağmurda yetişmez" dediler ama o imkansızı başardı

"Yağmurda yetişmez" dediler ama o imkansızı başardı
04.09.2025 23:29
12 yıl önce Almanya'dan Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini işe dönüştürdü. 'Rize yağmur bölgesi kaktüs yetişmez' söylemlerine rağmen evinde kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştirdi. Dilsiz, her ay 10 bine yakın çiçek satışı yapıyor.

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüsle başladığı çiçekçilik işini büyüterek her ay 10 bine yakın çiçek satışı yapıyor.

12 yıl önce Almanya'dan Rize'ye kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, hobi olarak yetiştirmeye başladığı kaktüslerle ilgili gündemde.

'YETİŞMEZ' DEDİLER AMA VAZGEÇMEDİ

yetiştirmeye ı. Araştırmaları neticesinde kaktüs işine başlayan Hüseyin Dilsiz, "Rize yağmur bölgesi kaktüs yetişmez" gibi söylemlere rağmen evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştirmeyi başardı.

Perakende kaktüs satışları yaparken müşterilerin isteği üzerine farklı çiçek çeşitlerini de alıp satmaya başlayan Dilsiz, işleri her geçen gün büyüttü. Dilsiz ayda 4 kamyon çiçek satışı yaptığını söylerken, özellikle önemli günlerde aşırı yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Yerli ve yabancı turistlerin serayı ziyaret ettiğini ifade eden Dilsiz, bazı yabancı turistlerin hediye olarak memleketlerine çiçek götürdüklerini söyledi.

"TAM KAPSAMLI BAHÇE MARKETİ OLDUK"

12 yıl önce Almanya'dan temelli dönüş yaptığını söyleyen Hüseyin Dilsiz, "Rize'ye yerleştik. Hobi olarak kaktüs sevgimiz vardı. Sonra araştırdık burada kaktüs yetiştirmeye başladık. Bu bölge yağmurlu olduğu için 'Kaktüs burada yetişmez' diyenler oldu. 10 yıl oldu bu işe başlayalı. Perakendecilikten toptancılığa kadar geldik. Zamanla gelen müşterilerimiz başka çiçek çeşitleri istemeye başladı. Bizde zamanla yeni çiçek çeşitleri de ekleyerek tam kapsamlı bahçe marketi gibi olduk. Saksı çeşitlerimiz var. Tüm çeşitler şuan bizde mevcut. Toptan ve perakende satışlarımız var. Piyasayı iyi takip ediyoruz. Müşterilerin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz.

"ÇEŞİDİMİZ BOL"

Bizim sektörde önemli günler var. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi önemli günler var. O zamanlarda işlerimiz çok yoğun oluyor. Ortalama ayda 4 kamyon, 5-10 bin adet çiçek gidiyor. İlkbaharda daha çok sardunya, yıldız çiçeği, karanfil, sonbaharda sıklamen, kasımpatı fazla gidiyor. Bazı çiçek çeşitleri her mevsim açıyor. Çeşit bol 12 ayın her zamanında farklı çiçek çeşitlerimiz var. Çeşidimiz bol" dedi.

"İŞİMİZİ SEVİYORUZ"

Çiçek serasına yerli ve yabancı turistlerin de geldiğini belirten Dilsiz, "Bitki meraklıları Rize'ye geldiğinde haritalardan bizi bularak seramıza geliyorlar. Biraz yabancı dilim var. Anlaşabiliyoruz. İngiltere, Almanya, Arabistan'dan turistler geliyor. Bizden çiçek alıp memleketlerine götürüyorlar. İşimizi seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

