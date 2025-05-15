19 Mayıs ile Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
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19 Mayıs ile Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs ile Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak.

15.05.2025 16:58
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 21 Mayıs'a kadar sürecek olan Gençlik Haftası boyunca festivaller düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gençlerin bayramını ve Gençlik Haftası'nın coşkusunu yansıtmak amacıyla 81 ilde 'Türkiye'nin Gücü Gençliği' mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri düzenlenecek. Her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşturulacağı festivallerde; atölyeler, spor etkinlikleri, genç sanatçı performansları, çocuk aktiviteleri ve sporcu gösterileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Gençlik Haftası çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa'dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, ilk olarak İstanbul'da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadelede önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinde ziyaret ve gerçekleştirilecek.

19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Genç mühendisler, TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a götürülecek

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için bu yıl özel bir program hazırlandı.

Ülke genelindeki üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a götürülecek. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de tarihi önemi olan 19 Mayıs ruhu anlatılacak.

Gençleri taşıyacak olan TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Gençler, Samsun'da düzenlenecek olan kutlama programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla buluşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gençler ve sporcularla bir araya gelmesi bekleniyor. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Ayrıca temsilci gençlerin, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs ile Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

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