19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı

19.05.2022 13:14
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Osmaniye'de coşkulu bir törenle kutlandı. Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti. Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları büyük bir beğeni ile izlendi. Öğrenciler tarafından sergilenen kick boks, judo ve tekvando gösterileri nefes keserken törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar heyecanla izledi.

Törenin sonunda Antrenör Ali Rıza Işık yönetimindeki dağcılık sporcularının tırmanış yaptıktan sonra Türk bayrağını açarak Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını göndere çekmeleri beğeniye izlendi. Dağcılar tarafından bayrağın Vali Erdinç Yılmaz'a teslim edilmesiyle tören sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "19 Mayıs milletimizin 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolası ile yola çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk adım günüdür. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin şaha kalkışının, başlangıç günüdür. 19 Mayıs milletimizin azminin ve manevi gücünün, askeri gücü çok daha fazla olan devletleri mağlup edebileceğinin, ispat günüdür. 19 Mayıs milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs verdiği ilham ve güç ile 15 Temmuz'a, 2023'e, 2071'e ve daha nice kutlu hedeflere ışık tutan kahramanlık günüdür. 19 Mayıs geleceğimizin teminatı olan gençliğe güven günüdür" diye konuştu. - OSMANİYE

19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs Osmaniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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