Yerel

2 bin 400 rakımdaki Bayburt Kop Kayak Merkezi kış sezonuna hazır hale getiriliyor

BAYBURT - Bayburt'ta 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda bulunan Kop Kayak Merkezi yolunda asfaltlama çalışması yapılarak merkez, kış sezonuna hazır hale getiriliyor. Yaklaşık bin 800 metre uzunluğundaki toprak yolda asfaltlama çalışması başlatan Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, burada basına açıklamalarda bulundu.

Yol altyapısının tamamlanması ile ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulacağını aktaran Vali Eldivan, kayak merkezinde kış sporlarının yanı sıra, birçok spor dalında sporcuların kamp yapma imkanı bulabileceğini vurguladı.

Kayak merkezini turizmde daha çok kullanılır hale getirme hedefleri doğrultusunda Köy Alt Yapısının Desteklenmesi Projesikapsamında, İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını ve çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Vali Eldivan, "Kop Kayak Tesisine giden yolun asfalt çalışmalarını incelemek üzere buraya geldik. Burası bin 800 metre uzunluğunda, ana yoldan yukarıda bulunan kayak tesisine giden kısım. Kış döneminde yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen yolun stabilize olması nedeniyle vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadığı, gençlerimizin de gelmekte zorluk yaşadığı bir alandı burası. Bu sene KÖYDES programı kapsamında, İl Özel İdaresi ekiplerimizle yolu asfaltlayarak burayı turizmde daha çok kullanılır hale getireceğiz. Buranın pisti, özellikle kayağa ilk kez başlayan gençlerimiz ve öğrencilerimiz için bulunmaz bir nimet, yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu sayede yolu asfaltlayarak çocuklarımızın, gençlerimizin buraya ulaşımını sağlamak istiyoruz. Öncelikle Bayburtlu gençlerimizi kayağa ve kayak sporuna alıştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Komşu illerimiz Gümüşhane'den, Trabzon'dan ve çevre illerden yoğun bir şekilde talep aldığımızdan dolayı oradaki yerli ve yabancı turistlerin Kop Dağı'nda kayak yapmalarını kolaylaştırmak adına tesisimizi hazır tesis haline getirmek istiyoruz ve şu an her türlü altyapımız da var" diyerek konuştu.

Merkezin kayak otelinde de yenileme çalışmaları başlatıldı

29 yıl önce Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yapılan kayak otelde de yenileme çalışmaları başlattıklarını duyuran Vali Eldivan, "Yukarıdaki kayak oteli, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından 1995 yılında yapılmış. Şu an orayı da revize ediyoruz. Otelimizi restore ederek hem konaklamaya, hem de günübirlik kullanıma hazırlayarak, hizmete açacağız" dedi.

Kayak merkezine sefer düzenleyecek servis araçları hizmete girecek

Pisti yaklaşık 600 metre uzatmak için girişimde bulunduklarını söyleyen Vali Eldivan, kayak merkezine gelecek olan vatandaşlar için ring hizmetini devreye sokacaklarını ifade etti. Şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Kop Kayak Merkezine gelmek isteyen öğrenci ve vatandaşlar için belediye ve valilik iş birliğinde ring seferleri düzenleneceğini kaydeden Vali Eldivan, "Buradaki telesiyeji aşağı yukarı 600 metre daha yukarıya uzatmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere devam ediyoruz. Biraz daha pisti yukarıya doğru uzattığımızda daha sert ve daha nitelikli bir kar elde edeceğiz. Bununla beraber yıl içerisinde, kayak mevsiminde belediye ve valiliğimiz ortaklığında ring seferi düzenleyerek, öğrencilerimizi buraya ücretsiz taşıyıp, yaşı uygun olan, kaymak isteyen öğrenci başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı buraya ücretsiz taşımak üzere çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kayak merkezi yaz döneminde de yüksek irtifa kamp merkezi olarak kullanılabilecek

"Bayburt Kop Kayak Tesisleri, Türkiye'de ve uluslararası camiada tercih edilen, bilinen bir yer haline gelecek" diyerek konuşan ve kış sezonuna iddialı başlangıç yapacaklarını bildiren Vali Eldivan, tesiste kış sporlarının yanı sıra farklı sporlar dallarının da yapılabileceğini belirtti. Milli ve bölge sporcularının kamp döneminde kampa gireceği bir alan oluşturma gayreti içerisinde çalışmalara devam edildiğini sözlerine ekleyen Vali Eldivan, "Kop Kayak Tesisini sadece kışlık bir tesis olarak düşünmüyoruz. Burası aynı zamanda futbolda, güreşte, boksta, atletizmde yüksek irtifa kamp merkezi olarak kullanılabilecek alana sahip. Onla ilgili her türlü altyapıyı tamamladık. Yaz döneminde de birinci lig, süper lig veya üçüncü lig olmak üzere amatör takımlar burada kampa girebilecekler. Hem milli sporcularımızı, hem de bölge sporcularımızı burada ağırlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Futbol sahalarıyla, trekking alanlarıyla birlikte spor turizmine girme noktasında iddialıyız. Bu konuşmalardan şu ortaya çıkıyor; 12 ay burada hizmet veren bir tesisimiz var ve bunu atıl duruma getirmek için öncelikle buradaki yolu asfaltlayacağız sonra oteli revize edeceğiz, telesiyeji de inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yukarıya doğru uzatırsak Bayburt Kop Kayak Tesisleri, Türkiye'de ve uluslararası camiada tercih edilen, bilinen bir yer haline gelecek" diyerek konuştu.

Vali Eldivan'a, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve Kop Köyü Muhtarı Zikri Güçlü eşlik etti.