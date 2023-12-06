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81 Yaşındaki Adam Nafaka Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika

81 Yaşındaki Adam Nafaka Nedeniyle Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödenmesi sonucu serbest kaldı. Tutuklanan adam, içeri girerken üzüntüden, çıkarken sevinçten gözyaşı döktü. Zülfü Şirin, nafakayı ödediğini ancak yanlış yere gittiği için tutuklandığını belirtti ve karşı dava açacağını söyledi.

06.12.2023 - 10:12,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, 5700 liralık nafakanın Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödenmesi sonucu serbest kaldı. İçeri girerken üzüntüden, çıkarken de sevinçten gözyaşı döken anlatan Zülfü Şirin "Cezaevinin en yaşlısı bendim. Bir gün bile kalmak çok kötü. Nafakayı daha önce ödedim ancak yanlış yere gittiği için tutuklandım. Cezaevindeyken bir çok milletvekilleri arayıp bana moral verdi. Avustralya'da nafaka diye bir şey. Hala beni tehdit edip benimle uğraşıyorlar. Ben de karşı dava açacağım" dedi.
Zülfü Şirin (81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Dün nafakası ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.
Gazetecilere açıklama yapan Zülfü Şirin "Bir elektrik düğmesini kapattım oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım gittim Avusturalya'daki eve geri döndüğümde ailem beni kapının önüne koydular. Sonra Türkiye'deki evime geldim beni burada da rahat bırakmadılar. Gemlik'in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfür etti, telefonla arayıp "seni öldürüp denize atacağız" dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu. Beni nafakaya ödemediğim için mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim, yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil cezaevi. Hapishanenin en yaşlısı bendim" dedi.
Şu anda 83 yaşında olduğunu resmiyette ise 81 olarak gözükdüğünü kaydeden Zülfü Şirin, "2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5700 lirayı sağolsun hayırseverler ödediler. Cezaevindeyken bir çok milletvekilleri arayıp moral verdiler. Cezaevindekiler bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Avusturalya'da nafaka diye birşey yok. Neden benle uğraşıyorlar hala ? 4 katlı evimi satıp oğluma Avusturalya'da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avusturalya'dan Türkiye'ye geldim. Eşimle 45 sene evli kaldım hala da evliyiz ama ayrıyız. Ben eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya'da 45 yıl yaşadım aslen İnegöllüyüm" diye konuştu.
Türkiye'de kanunlarda yanlışlar olduğunu ifade eden Şirin, "İnşallah düzeltirler. İlk kez hapse girdim. 24 saat cezaevinde kaldım. Orada hiçbir şey yapmadım, oradakilerle sohbet ettik. Bu durumda olmama onlar da üzüldüler. Çıktığıma onlar da sevindiler. Cezaevine girerken göz yaşı döktüm çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebebleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun." şeklinde konuştu. .
Eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Şirin, "Beni Gemlik'in Katırlı köyündeki evime sokmuyorlar. Eşimin kardeşi beni telefonla arayıp tehdit ve küfürler ediyor. Beni boğup öldürüp denize atacakmış. Bana bu şekilde davrandıkları için artık gücüm kalmadı. Onlar benle uğraşıyorsa bende artık onlarla dava açarak uğraşacağım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Avustralya, Türkiye, İnegöl, Bursa, Hukuk, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 81 Yaşındaki Adam Nafaka Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika
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