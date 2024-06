Adana'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Ömer'in Ailesi: Yolun Ölüm Saçtığını Söyledi

Yerel

Adana'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Ömer'in 10 gün önce annesine hediye ettiği çiçeğe gözü gibi bakan ailesi, evladının öldüğü yolun ölüm saçtığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda geçen sene 24 Mayıs tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Ömer Eroğlu, 01 APE 169 plakalı motosikletiyle yolda ilerlerken Halis A. idaresindeki 46 N 0710 plakalı kamyonetin otoparktan yola aniden çıkmasıyla araca çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Halis A. ise bölgeden aracıyla uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza güvenlik kamerasında

Ayrıca kaza anı ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ağabeyi suçu üstüne aldı

Bu sırada Halis A.'nın ağabeyi Hakan A. karakola giderek suçu üstüne aldı ancak 1.5 gün sonra Halis A. tekrar karakola gidip suçunu itiraf etti.

Cezaevine gönderildi

Halis A., tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında dava açıldı.

"Polis arama yaparken ardiyeye saklandım"

Pozantı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Halis A. İfadesinde, 'Vefat eden şahsın motosikletini görmedim. Çarpma esnasında durdum ancak kapım açılmadı. Farklı bir kazaya sebebiyet vermemek için karşı şeride gittim. Kapım açılmadı. Kaza esnasında ağabeylerimi aradım. Onlar gelip kapıları açtılar. Hüseyin A. İsimli ağabeyim beni alıp köye götürdü. Bende 1.buçuk gün sonra gidip emniyete teslim oldum. Bu sürede evimizi polis aramıştı. Onlar arama yaparken ardiye kısmına saklanmıştım' dediği öğrenildi.

"112'yi ben aramadım"

Ayrıca Halis A., hakimin 'Neden önce 112'yi aramayıp ağabeyini aradın' sorusuna ise 'Ben dışarı çıkıp müdahale edemedim. Olay anında kalabalık toplandığı için bu şahısların 112'yi arayacaklarını düşündüm. Bu nedenle ben aramadım' cevabını verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı, 1 yıl ehliyetine el konuldu

'Taksirle öldürme' suçundan hakkında dava açılan Halis A. hakkında toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakılırken ehliyetine 1 yıl el konuldu. Ömer Eroğlu'nun ailesi karara itiraz etti.

'Çiçeğe gözü gibi bakıyorlar

Baba Yusuf Eroğlu (48) İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Eroğlu, evladının ölmeden 10 gün önce annesi Rukiye'ye 'Anneler Günü'nde hediye ettiği çiçeğe gözü gibi baktıklarını söyledi. Evladının hayatını kaybettiği yolun ölüm saçtığını anlatan baba Eroğlu, "O yol çok kötü bir yol. Ölümlü kazalar oluyor. Arife gününde yine kaza oldu ve bir genç hayatını kaybetti. Herkes o yoldan korkuyor. Daha önce bu yol kapalıymış ancak Pozantı esnafı imza toplayarak bu yolu tekrar açtırmış. Ben de bu yolu kapattırmak için tekrar imza topladım. İnşallah bu yolun kapanması sağlanır" ifadelerini kullandı.

"Her gün yaşarken ölüyorum"

Oğlunun hatıralarını sakladıklarını anlatan Eroğlu, "Genç, yaşlı fark etmeksizin bu saatten sonra bir can daha kaybetmeyelim. O yola vardığımda yolun ortasına oturup öldürmelerini beklediğim günü bekliyorum. Her şey evlatlarımız için, şu an yaşamıyorum ben zaten. Hatıra bir çiçeğimiz vardı. Oğlum anneler gününde hediye etmişti. Oğlum rahmetli oldu çiçekte onunla birlikte rahmetli oldu. Ölen çiçeğimizi tekrar diriltmeye çalışıyoruz. Çiçeğimizin sürekli bakımlarını yaptırıyoruz yaşasın diye. Ben her gün o çiçeğin karşısına geçip ağlıyorum. Rahmetli oğlumun odasını eşim her gün içi kan ağlayarak temizliyor. Her gün yaşarken ölüyorum ben. Rahmetli oğlumun çiçeğini de inşallah yaşatacağız. Benim canımdan, ciğerimden hediye bu çiçek. İnşallah o çiçek yaşayacak" dedi. - ADANA