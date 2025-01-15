AK Parti\'nin Siyasi Ömrü Sona Erdi mi?

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, "Siyasi partilerin ömrü var. Bize göre AK Parti uzatmalara oynuyor, siyasi ömrünü tamamladı. AK Parti'ye gönül verenler 'Doğru diyorsunuz, bizim gemi batmak üzere. Biz Yavuz'un gemisinin limana yaklaşmasını ve o gemiye binmeyi bekliyoruz' diyorlar" dedi.

A Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, Aksaray'da basın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, A Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir, STK İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, A Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, A Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve Nevşehir İl Başkanı Umut Ergün katıldı.

Erel, "Görüyorum ki Aksaray ve Türkiye hani zemheri ayında veya şubat ayında 10 günlük kısa bir yalancı bahar yaşanır da kayısılar, erikler o yalancı bahara aldanıp çiçekler açar ve sonra o çiçekler birer birer solar ve o sene meyve olmaz ya maalesef Aksaray ve Türkiye hep bu AK Parti'nin yalancı baharına kanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"Vatandaşa karşı dürüst olun"

Aksaray'ın yıllardır demir yolu projesini beklediğini söyleyen Erel, şöyle konuştu:

"Bakıyoruz Sayın milletvekili hala Aksaray'a demir yolu getireceğini vaat ediyor. Dön Ereğli'de hızlı tren neredeyse bitmek üzere. Karaman'da hızlı tren bitmiş, kimi kandırıyorsun? Aksaray'ın demir yoluna ihtiyacı yok diyen sizlersiniz. Bari vatandaşa karşı dürüst olun ya. Deyin ki, 'Kardeşim paramız yok. Hükümete sözümüz geçmiyor, Cumhurbaşkanı'na bunu iletemiyoruyoruz, ne yapalım bizim gücümüz de bu kadara yetiyor, bizim gücümüz anca bakanlarla resim çektirmeye bakanlarla tokalaşmaya yetiyor' deyin. Heybede ne var kardeşim? Havaalanını mı koydun, içilebilir suyu mu, demiryolu mu, Kızılırmak'tan Aksaray ovasına su getirecek projeyi mi koydunuz heybeye? Yıllardır resim çektiriyorsunuz. Çok bir şey istemiyoruz, 100 kilometre demir yoluyla Aksaray sanayisini Mersin ve İskenderun Limanı'na bağlayacağız o kadar. Sultanhanı OSB'de bir Çinli otomobil yatırımcısı, demir yolu olmadığı için yatırım yapmaktan vazgeçti. Bunun günahı bu demir yolunu bugüne kadar hayata geçirmeyenlerdir."

"Bizim 3 kırmızı çizgimiz var"

Mevcut iktidar ve muhalefet partilerinin seçmenlerinin mutlu olmadığını ifade eden Erel, "İslam'ı referans göstererek hükümetin yönetimine egemen olan siyasi irade yüzünden, bugün gençler ateizm ve deizmin pençesinde. Diyorlar ki 'Bunlar Müslümansa ben değilim.' Kardeşim Müslümanlığın kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bizim 3 kırmızı çizgimiz var. Vatandaşın ezanla problemi olmasın, bayrağımızla problemi olmasın, devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le de bir problemi olmasın. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Liyakat sahibi olsun, bilgi sahibi, memleket sevdalısı olan, ezanla bayrakla sorunu olmasın. Devlet kurumlarında yazar ya, 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' diye. İşte bizim için en makbul insan budur" ifadesini kullandı.

"AK Parti'ye gönül verenler 'Biz Yavuz'un gemisinin limana yaklaşmasını bekliyoruz' diyorlar"

AK Parti'nin siyasi ömrünü tamamladığını ifade eden Ayhan Erel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi partilerin ömrü var. Bize göre AK Parti uzatmalara oynuyor, siyasi ömrünü tamamladı. AK Parti'ye gönül verenler 'Doğru diyorsunuz, bizim gemi batmak üzere. Biz Yavuz'un gemisinin limana yaklaşmasını ve o gemiye binmeyi bekliyoruz' diyorlar. Gittiğimiz yerde tek sıkıntımız tanınmamak. Onun ötesinde üzerinde zerre kadar toz parçası leke tutmayan bir genel başkanımız var. Sorduğunuzda 'Yavuz Bey'i tanıyor musunuz', 'tanımıyorum' diyor. Ama resmini gösterince 'bu adam iyi adam' diyor. İç Anadolu'daki fakirliğin belini kıracağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprakları zengin ama halkı yoksul. Bu halkın yoksul olmasının, fakir olmasının sebebi sistemin yanlış olmasından kaynaklanıyor. Hükümet yönetiminin yanlış sistemlerle ekonomiyi yönetmesinden kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye'nin nimetleri Allah'a bin şükür 85 milyona yetecek kadar çok. Ancak açgözlülere yetecek kadar çok değil. Gözü doymayanı doyurmak mümkün değildir."