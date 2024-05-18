AKP\'den Dem Parti\'ye Geçen Karakoçan Belediyesi\'nde "usulsüz Harcama" İddiası

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Yerel seçimler sonucunda AKP'den DEM Parti'ye geçen Elazığ'ın 14 bin 625 nüfuslu Karakoçan Belediyesi'nin borcu 88 milyon TL olarak açıklanmıştı. Belediyedeki denetimlerine devam eden belediye eş başkanları Cafer Oğur ve Songül Düzgün, önceki AKP'li yönetimin belediye harcamalarıyla ilgili "usulsüzler tespit ettiklerini" ileri sürdüler. Oğur ve Düzgün, Karakoçan Belediyesi'nin "4 milyonluk lavanta festivali yaptığını, Ramazan ayında ise belediye personeli için iftar verildiği ve 68 bin TL fatura çıkarılmasına rağmen böyle bir iftarın verilmediği öğrendiklerini" söylediler.

Elazığ'ın 14 bin 625 nüfuslu Karakoçan ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı AKP'den DEM Parti'ye geçti. Karakoçan Belediye Eş Başkanları Cafer Oğur ve Songül Düzgün, AKP'li yönetim döneminde belediye harcamalarında "birçok usulsüzlük tespit ettiklerini" ileri sürdüler.

"YAPILMAYAN İFTARA 68 BİN TL FATURA"

"Belediye yönetimine 2 aydır göreve gelmelerine rağmen her gün yeni bir harcamayla karşılaştıklarını, bu harcamaların nereye ve nasıl harcandığının belirlemekte zorlandıklarını" ifade eden Cafer Oğur, şunları söyledi:

"Oldukça yoğun bir sirkülasyon var bu işin içerisinde bütçeyi nasıl harcadıklarını, nasıl harcadıklarıyla ilgili adeta bir arap saçına dönmüş. Yaptığımız son meclis toplantısında önceki yönetim tarafından geçen sene yaz ayında ilçede lavanta festivali yapılmış ve 4 milyon 200 bin lira para harcanmış. Bu harcamayla ilgili hukuki olarak bir şey yapamayız ama bunları peyderpey halkımıza açıklayacağız gittiğimiz her esnafımıza, ailemize bunları anlatıyoruz. DEM Partili belediye Cardefle beraber ortak yaptığı ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldığı festival tüm giderleriyle beraber 150 bin lira harcanmış. Bir festivale 15 kat fazla ödenmesi biraz akıllara ziyan bir harcama onlar buna lavanta festivali diyor ama biz avanta diyoruz. Yine Ramazan ayında sözde belediye personeline bir restoranda yemek vermişler bu bir seferlik yemek için restoranda 68 bin lira para vermişler. Biz personele soruyoruz 'Ramazan'da iftara gittiniz mi' diye sorduk 'gitmedik' diyorlar ama baktığımızda önümüzde bir yemek faturası çıkıyor. Bu para nereye ödenmiş nasıl ödenmiş bilemiyoruz onun için açık söyleyeyim iktidar faize karşı olduğunu söylüyor, 'faiz haramdır' diyor ama 18 milyon lira Ziraat Bankası'nda bir kredi çekilmiş 18 milyon faiz ödenmiş. Faize karşı olan bir partinin belediye başkanı eğer gidip yüzde 100 faizle kredi çekiyor."

"ŞİKAYET EDECEK MERCİ BULAMIYORUZ"

Önceki belediye yönetimi tarafından tekstil fabrikası yapılmış. Önceki dönem belediye başkanı Ayhan Akbaba, 'bugün bu fabrikayı yapsan 50 milyon' diyor. Sanki bunu belediye yapmış gibi halkımız gözümüze soka soka söylüyor. Bu fabrikanın yapılması için 10 milyon 314 bin lira para harcanmış bunun 6 milyon 540 bin lirası Fırat Kalkınma Ajansı'ndan hibe gelmiş. Geriye kalan 3 milyon 500 bin lirayı da belediye karşılamış bunu da 24 yıllık bütün kiraları peşin alarak 4 milyonun üzerinde bir para almış ama 'biz borç yaptık fabrikayı öyle kurduk' diyorlar. Altı üstü her tarafı yolsuzlukla beraber yürümüş. Araba vermişler, otobüs vermişler, istediklerine fiş kesmişler istemediklerine parasız göndermişler, sevmediklerinin parasını almışlar. Biz bunları da halkımıza şikayet ediyoruz. Çünkü şikayet edecek mercileri de bulamıyoruz bu adamların korktukları, çekindikleri de yok. Onun için biz bunu sadece halkımıza açıklayacağız, halkımız bilsin. Bıkmadan, yorulmadan bunları halkımıza anlatacağız."

Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde belediyenin yaptığı harcamalara dikkati çeken Songül Düzgün ise şöyle konuştu:

"Belediye bünyesi altında kadınlar gününe yönelik el afişleri ve çiçekler temsilen sadece bir belediye başkanının elinde görülüp daha sonrasında ise AKP'nin adaylarının elinde olması da yapılan harcamanın belediyeye yönelik değil, mevcut kesimin kendi adaylarına yaptığı bir harcama olduğunu gösteriyor. Bu faaliyette 40 bin lira para harcanmış, bizler de o süreçte adaydık, bizler de kadınlarımıza çiçek dağıttık ama söyledikleri maliyetlerle kesinlikle uyuşmuyor. Karakoçan ilçesindeki bütün kadınlarımıza o çiçekleri verseler dahi bu kadar maliyetle kesinlikle olmaz. Çünkü esnafımızın sattığı çiçeklerin fiyat biliyoruz. Kesilen faturayla dağıtılan çiçeklerin arasındaki farkı zaten somut olarak ortaya çıkarıyor."