Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni dönem projelerini açıkladı

Yerel

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Serkan Acar'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu proje tanıtımları arasında; ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme kadar birçok dev proje yer alıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Aliağa'yı üretken belediyecilik vizyonuyla Türkiye'nin yıldızı, dünyanın tanıdığı modern bir kent yapacak, yemyeşil, temiz bir çevrede, modern bir şehirde 7'den 77'ye herkesin yarınlarını daha da güzelleştirebilmek için hazırlanan projeler şöyle;

Toplu konut projesi

Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunu toplu konut projesiyle çözüme kavuşuyor. İki etaptan oluşacak toplam 5 bin hanelik toplu konut projesi içerisinde oyun ve park alanlarından, alışveriş alanlarına tam anlamıyla bir yaşam merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 20 bin Aliağalının barınma ihtiyacını karşılamış olacak.

Zübeyde Hanım Kreş ve Topluluk Merkezi

Ekonomik ve sosyal nedenlerle okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara fırsat eşitliği sağlayacak Zübeyde Hanım Kreş ve Topluluk Merkezi aynı zamanda gençler, yetişkinler ve yaş almış büyüklerin dolu dolu vakit geçirebileceği birçok eğitim, sosyal kültürel hizmeti ve zenginliği tek çatı altında toplayacak.

Aliağa yolcu iskelesi

Aliağa'nın turizmde lider şehirlerden birine dönüşmesi amacıyla Aliağa yolcu iskelesi projesi hayata geçirilecek. Aliağa ile Ege adalarına düzenli seferler gerçekleştirilmesini sağlayacak proje ile Aliağa, İzmir'in kuzeyinde bir turizm merkezine dönüşecek.

Teleferik projesi

Aliağa Sahili ile Doğa Park arasında hizmet verecek olan teleferik, seyir zevki, ulaşım kolaylığı ve turistik cazibesinin yanında Aliağa'nın modern simgelerinden biri olacak.

Tramvay projesi

Aliağa'nın tam anlamıyla sosyal yaşam, kültür ve turizm kentine dönüşmesine katkı sağlayacak olan tramvay projesi 8 kilometre uzunluktaki bir hatta 15 durak ile İZBAN'dan başlayarak Ağapark Plajı ve Delta Park'a kadar keyifli bir ulaşım imkanı sunacak.

Aliağa park stadyumu

Her alanda olduğu gibi spor alanındaki yatırımlara da bir yenisini daha ekleniyor. Son dönemde futbolda yükselişe geçen ve hedeflerine adım adım ilerleyen Aliağa'nın süper lige ve kente yakışır 8 bin 200 kişi kapasiteli modern stat projesi yakın zamanda hayata geçirilecek.

Aliağa Eğitim Kampüsü ve Öğrenci Yurdu

Fen Lisesi, Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni bir lise kampüsü içinde toplayan Aliağa Eğitim Kampüsü projesi ile Aliağalı gençlere bilimde, sporda ve sanatta yepyeni ufuklar açacak. Aliağa Eğitim Kampüsü projesi kapsamında; 250'si kız öğrenci ve 250'si erkek öğrenci olmak üzere toplam 500 öğrenci kapasiteli yurtlar öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi

Aliağa'da yılın 12 ayında kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı, yemyeşil bir peyzaj ve çevre düzenlemesiyle beraber, sosyal yaşamın tüm enerjisini içinde barındıracak Atatürk Kültür Merkezi Aliağa'ya kazandırılacak. Ekolojik mimarisiyle simge yapı olacak Atatürk Kültür Merkezi içerisinde; sinema, tiyatro, konser, konferans, fuaye alanları, atölyeler ve sergi alanları gibi bir çok faaliyet bir arada yapılabilecek.

Şakran Gençlik Merkezi

Şakran'da vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği, çeşitli sanat ve hobi kurslarıyla eğitim alabileceği, kütüphanesinde kitap okuyup, ders çalışabileceği Şakran Gençlik Merkezi hizmete sunulacak.

Şakran Kent Park

60 bin metrekare alan üzerinde, içinde aquaparktan, skate parka, bisiklet ve yürüyüş parkurlarından piknik alanlarına, mobil sinemadan kafeteryalara, spor alanlarından çocuk oyun parklarına kadar sayısız içeriğiyle bölgenin cazibe merkezi olacak Şakran Kent Park Projesi Şakran'a kazandırılacak.

Şakran gölet

Şakran'ın doğal zenginliklerinden biri olan gölet ve çevresinde bungalov evler, karavan ve çadır kamping, yürüyüş yolları, iskele ve gölet içerisinde kano turları yer alacak.

Şakran Kanal Etkinlik alanı projesi

Şakran'ın doğal zenginliklerinden biri olan gölet ve çevresini kapsayan Şakran Kanal Etkinlik alanı projesinde seyir terasları, modern deniz feneri, kafeterya, restoranlar ve köprü bulunacak. Kanalın denize bağlandığı noktada sağlı sollu olarak plaj alanları oluşturulacak. Altında kafeterya bulunan görkemli deniz feneri projenin en dikkat çeken sembolik yapısı olarak tasarlandı. Proje, Şakran'a tematik özellikli, beldeye özgün bir turizm zenginliği katacak.

Şakran Kültür Merkezi

Şakran, kültür merkezine kavuşuyor. Şakran Kültür Merkezi modern ve özgün mimarisiyle Aliağa'nın sosyal hayatına büyük bir zenginlik kazandıracak. Sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı şekilde projelendirilen, yılın 12 ayı kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceği merkez içerisinde; sinema, tiyatro, konser, konferans, fuaye alanları, atölyeler ve sergi alanları bulunuyor. Ayrıca, teras katına özel tasarlanmış açık hava sineması projeye ayrı bir renk katacak.

Şakran'da kanalizasyon sorunu tarihe karışacak

Şakran'da kanalizasyon sorunu tarihe karışacak. Şakran'ın en büyük altyapı ihtiyacı olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğundan uzun yıllardır yapılamayan Atıksu Arıtma Tesisi ve Şakran Kanalizasyon Projesini yetki devri isteyerek Aliağa Belediyesi yapacak. Şakran'da fosseptik çekim giderlerine ve çevre kirliliğine son verilecek.

Helvacı Kültür Merkezi

Helvacı'da sosyal kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, kadınların, gençlerin atölyelerde mesleki ve hobi kurslarına katılabileceği, tiyatro, konser, sinema gösterimlerinin ve birçok serginin yapılabileceği Helvacı Kültür Merkezi mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Helvacı Meslek Lisesi ve Genel Lise

Helvacı'da ailelerin ve gençlerin yoğun olarak talep ettiği iki lise projesi yeni dönemde hayata geçirilecek. Sanayi sektörlerine yakın bir bölgede bulunan Helvacı'da gençlerin sanayi sektörlerinin aradığı niteliklerde eğitim alması ve teknisyen unvanıyla ya da iş yeri açma belgesiyle hızla iş yaşamına katılabilmesi amacıyla Helvacı'ya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandırılacak.

Helvacı mesire alanı

Helvacı'ya doğa ile iç içe, muhteşem manzara eşliğinde keyifli vakit geçirilebilecek ve sosyal yaşamın bölgedeki merkezi olacak bir mesire alanı kazandırılacak. Yel değirmeni ile dikkatleri üzerine çekecek proje içerisinde seyir terasları, piknik alanları, biyolojik gölet, kafeterya, kır düğünü ve sosyal aktivite bahçeleri de bulunacak.

Kuzey İzmir Havalimanı

, Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Kuzey Ege'nin lideri olan Aliağa'ya Kuzey İzmir Havalimanı'nın yapılması için gerekli girişimlere başlandı. İzmir'in Yükselen yıldızı Aliağa'nın bu proje ile Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Almarine Yat Limanı

Deniz kenti Aliağa'yı dünya ile bütünleştirip, turizmi teşvik edecek bir yatırım olan Almarine Yat Limanı Projesi hayata geçirilecek. Yaklaşık 50 bin m2'lik alan üzerinde kurulacak olan proje içerisinde 120 yat bağlama kapasitesine sahip 5 adet yüzer iskelenin yanında dünya markalarının da bulunacağı açık hava alışveriş merkezinin yanı sıra Aliağa'ya denizle bütünleşen, eşsiz mimarisi ile yeni bir cazibe alanı kazandırılacak.

Aliağa- Manisa arası duble yol

Aliağa'nın ulaşım ağı alternatiflerini artırmak ve Aliağa'yı gerek turizmde gerekse ticarette daha stratejik bir merkeze dönüştürmek amacıyla 38 km olan ve 48 dakikada ulaşımı sağlayan mevcut yolu çift gidiş gelişli duble yola dönüştürerek bu sürenin 20 dakikaya düşmesi sağlanacak. Böylelikle Aliağa- Manisa arası ulaşım süresi azalacak, Aliağa, Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelecek.

Lojistik Köy

Aliağa'nın ve çevresinin sağlıklı gelişimi, taşımacılık, antrepoculuk ve buna bağlı sektörlerde faaliyet gösterenlerin organize edilmiş planlı bir bütünlük içinde hizmet vereceği, konaklama, sağlık, sosyal ihtiyaçlarının da karşılanacağı Aliağa Kuzey Ege Lojistik Köy, sadece Aliağa'nın değil bölgenin de en önemli merkezlerinden biri olacak. Aliağa Lojistik Köyü taşımacılıktan depolamaya, elleçlemeden konsolidasyona, ayrıştırmadan gümrüklemeye, ihracat ve ithalattan transit işlemlere, altyapıdan bankacılık ve sigorta işlemlerine, konaklama, sosyal hizmetler, restoran, kafeterya gibi hizmetler ile danışmanlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları bünyesinde toplayacak.

Üniversite kampüsü

'Üniversite ve Gençlik Şehri Aliağa' vizyonu kapsamında Aliağa'ya üniversite kampüsü kazandırılacak. Üniversite kampüsü Çaltılıdere Mahallesi'nde 800 bin metrekare alanda planlanmış olup ilgili kurumlarla protokolleri yapıldı.

Delta Park

Güzelhisar Çayı, Ağapark Plajı ve Kuş Cenneti'ni birleştiren yarımada, doğal yaşamın tüm güzelliklerini koruyacak olan Delta Park projesi ile birlikte doğa ile iç içe spor ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği, Aliağa'nın ve bölgenin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

Aliağa Devlet Hastanesi

Aliağa'da yapımı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesinden sonra ikinci büyük sağlık yatırımı da 150 yataklı yeni Aliağa Devlet Hastanesi ile gerçekleştirilecek. Aliağa Devlet Hastanesinde birçok farklı sağlık hizmetleri sunulacak; Bunlar arasında, genel cerrahi, göz, diş, kulak-burun-boğaz, genel tıp, doğum, nöroloji, kardiyoloji, nefroloji (Böbrek Hastalıkları), girişimsel radyoloji, onkoloji, uzmanlık ve yoğun bakım hizmetleri bulunacak. - İZMİR