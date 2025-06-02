Alikahya Tramvay Hattı\'nda ilk sürüş Başkan Büyükakın\'dan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın test deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Başkan Büyükakın, "Süper Lig'deki maçlara tramvay ile gideceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı süren tramvay hattının Ekim ayı sonunda tamamlanacağını ve Kasım ayı itibarıyla stadyum bölgesine ulaşımın tramvayla sağlanabileceğini duyurdu. Başkan Büyükakın, "Kasım ayında inşallah tramvay stadyum bölgesine tam olarak ulaşmış olacak. Böylece Süper Lig'deki maçlara da tramvayla gitme imkanı doğacak." dedi.

Yeni tramvay hattının mevcut sistemle entegre olduğunu vurgulayan Büyükakın, şehrin diğer bölgeleriyle bağlantının da kolaylıkla sağlanabileceğini belirterek, "Her ne kadar stadyum bölgesinde doğrudan bir hat olmasa da kazı bölgesine bu vesileyle hizmet verilmiş olacak. Bu da kent yaşamını ciddi anlamda kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir hamle olacak"

Yeni hattın mevcut kapasiteyi iki katına çıkaracağını söyleyen Büyükakın, "Toplu taşımada büyük bir hamle meydana gelmiş olacak. Biz başından beri toplu taşıma imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer almasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla raylı sistemler daire başkanlığı kurduklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, bu birimin hem yeni tramvay hatlarının yapımından hem de mevcut hatların kapasite artışından sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca metro projeleri ve teleferik sistemleriyle ilgili çalışmaların da aynı daire başkanlığı tarafından koordine edildiğini söyledi. Başkan Büyükakın, "İnşallah her geçen gün şehrimiz yeni hizmetlerle, daha üst segment ulaşım imkanlarıyla tanışmaya devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplam 3,8 kilometre uzunluğunda

Toplamda 3,8 kilometrelik uzunluğa sahip olan iki etaplı tramvay hattı projesi, kentin ulaşım haritasına bütüncül bir yapı kazandırmayı amaçlıyor. 1,4 kilometre uzunluğunda olan ilk etap, otogardan başlayarak Akyazı, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddeleri üzerinden Sabancı Bulvarı'na kadar uzanıyor. İkinci etap ise 2,4 kilometrelik uzunluğuyla hattı Bağımsızlık Caddesi üzerinden doğuya taşıyor. Altı yeni istasyon, on beş mevcut durağın uzatılması ve altyapının baştan sona yeniden inşasıyla kent içi toplu taşımaya yeni bir soluk getirecek proje; modern istasyonlar, çevreci altyapılar, yeni köprüler ve sürdürülebilir enerji sistemleriyle dikkat çekiyor. Proje, hem mühendislik hem de şehircilik açısından örnek bir model olma niteliği taşıyor. Proje kapsamında Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkılarak yerine yeni bir köprü inşa edildi. Binnur Sokak'ta altyapı ve ray döşemeleri, kataner direkleri ve enerji hatları tamamlandı, baskı beton ve asfalt çalışmaları başladı. Akyazı Sokak'ta tüm altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak yayalar için yürünebilir kamusal alanlar açıldı.

İstasyon yapımları sürüyor

Sultan Murat Caddesi'nde ray döşemeleri, enerji aktarımı, yağmursuyu ve diğer altyapı hatları tamamlanırken 1 numaralı istasyonun yapımı sürüyor. TEM Otoyolu Alt Geçidi, ray ve enerji hatlarıyla birlikte yaya güvenliğini önceleyen korkuluk sistemleriyle donatıldı. Menfez iki tarafına dijital tabelalar entegre edilirken imar yolu çalışmaları tamamlanana kadar bu alan hem tramvay hem araç trafiği için ortak kullanılacak. Fatma Seher Hanım Caddesi'nde 1. etap kapsamında tüm altyapı işleri ile 2 numaralı istasyon ve TM10 numaralı trafo merkezinin imalatları tamamlandı. 2. etapta ise çalışmalar sürüyor. Sabancı Bulvarı'nda altyapı çalışmaları İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ray döşemesi, enerji hatları ve baskı asfalt imalatları kısa sürede başlayacak. Burada tramvay hattı ile mevcut trafik cadde güzergahında ortak kullanım esasına göre işletilecek.

Toplamda 1,6 kilometrelik ray döşemesi yapıldı

Bağımsızlık Caddesi'nde mevcut asfalt sökümü tamamlanırken doğalgaz hattı deplase edildi. Kazı ve dolgu işlemleri eksen kotlarına göre tamamlandı. Kısmi yağmursuyu altyapısı kuruldu. Bu kesimde 5 ve 6 numaralı istasyonların imalatları ile TM11 numaralı trafo merkezinin iç tesisatları tamamlandı. Ray altyapısı, elektrik hatları ve perde duvar imalatları devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 1,6 kilometrelik ray döşemesi yapıldı. Akarca Deresi geçiş köprüsünde 650 metrelik bölümde 24 adet fore kazık ve 19 adet ön germeli kiriş montajı tamamlandı. Ayrıca 625 metrelik U tipi açık kanal, 2 trafo merkezi binası ve 2 istasyon binası inşa edildi. 29 Mayıs 2025 tarihinde UlaşımPark ekipleri tarafından soğuk test gerçekleştirilirken, 30 Mayıs 2025 itibarıyla hatta enerji verilerek sıcak test süreci başlatıldı.

Toplam uzunluğu gidiş-dönüş 30,8 kilometre olan hattın 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor

Şu anda toplam 23 tramvayla hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yeni aracın imalatı tamamlandıktan sonra 28 araçla hizmet vermeye başlayacak. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nın hizmete alınmasıyla birlikte, Akçaray Tramvay Hattı'nın gidiş-dönüş toplam uzunluğu 34,6 kilometreye ulaşmış olacak. Tramvay'da günlük ortalama yolcu sayısı ise 52 bin kişiyi aşmış durumda. Öte yandan büyükşehir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde devam eden projelerde de önemli mesafeler kat edildi. Bu kapsamda 2018 yılında yapımına başlanan Darıca- Gebze Metro Hattı, 2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Toplam uzunluğu gidiş-dönüş 30,8 kilometre olan hattın 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. 2024 yılı Ekim ayında yapımına başlanan bu hattın birinci etabının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Gidiş-dönüş toplam uzunluğu 53,4 kilometre olan hattın Cumhurbaşkanlığı onaylı toplam bütçesi ise 96,7 milyar TL olarak belirlendi.

İlerleme oranı yüzde 60

Son 20 yılda kent genelinde toplam 97 kavşak inşa edildi. Bu yatırımların 12'si Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilirken, 2019 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 yeni kavşak daha yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 8 Aralık 2023'te başlatılan proje, takvime göre 2 Ekim 2025'te tamamlanacak şekilde planlandı. Ancak fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda ve Süper Lig sezonunun açılacağı Ağustos 2025'e kadar işletmeye alınması hedefleniyor. İhale bedeli 787 milyon 627 bin 265,77 TL olan projede, bugüne kadar sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen hak ediş tutarı 350 milyon 12 bin 21,61 TL'ye ulaştı. Buna ek olarak 69 milyon 278 bin 787,14 TL fiyat farkı hesaplandı ve toplam maliyetin yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL düzeyine ulaşacağı tahmin ediliyor. - KOCAELİ