Anadolu'nun Alkatrazı'nda zindana yolculuk - Son Dakika
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Anadolu'nun Alkatrazı'nda zindana yolculuk

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Şair Sebahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül' şiirini yazdığı, bir dönem 'Anadolu'nun Alkatrazı' tabiri ile tanınan ve 1999 yılında kapatılarak müzeye çevrilen Tarihi Sinop Cezaevi, restorasyonunun ardından ziyaretçilerine 'zindana yolculuk' yaptırıyor. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek ücretsiz ziyarete açılmıştır. Cezaevinde ünlü isimlerin kaldığı bilinmektedir ve Sabahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül' şiiri bu cezaevinde yazılmıştır.

28.06.2024 10:47
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'Anadolu'nun Alkatrazı'nda zindana yolculuk

Ünlülerin cezaeviydi, şimdi ziyaretçileri ağırlıyor

SİNOP - Şair Sebahattin Ali'nin "Aldırma gönül aldırma" şiirini yazdığı, bir dönem "Anadolu'nun Alkatrazı" tabiri ile tanınan ve 1999 yılında kapatılarak müzeye çevrilen Tarihi Sinop Cezaevi, restorasyonunun ardından ziyaretçilerine 'zindana yolculuk' yaptırıyor.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak bazı bölümleri ücretsiz ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oluyor. Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

" Sabahattin Ali'nin olduğu koğuşa çok ilgi var"

Sinop Tarihi Cezaevine her zaman yoğun ilginin olduğunu belirten Kaan Asal, "Eski halinden sonra restorasyon aşaması geçirmiş. Şu an açık olan kısımları gördüğüm kadarıyla gayet güzel. Umarım ki, en kısa zamanda kapalı alanları da görürüz. Oraların açılmasını gerçekten istiyorum. Çünkü asıl bölümler koğuş bölümleri olduğu için oraları da merak ediyorum. Bayramda burada çok büyük bir kalabalık vardı. Aynı şekilde bütün turistlerde bu kapalı alanları özellikle Sabahattin Ali'nin olduğu koğuşa çok ilgi var. Buraları en kısa zamanda görmek hayalim. Sinop cezaevi deyince zaten burası zindanlarıyla, o zamanki koşulları ağır cezalandırma şekilleriyle meşhur olan bir yer. Akla gelen ilk şey tabi ki o zamanların ağır şartlarına cezalandırma şekli olduğunu düşünüyorum. Buraya ilgi her zaman var. Çünkü Sinop'un en büyük tarihi değeri Sinop tarihi cezaevi" dedi.

Cezaevini gezen Yusuf Kayhan, tarihi cezaevinin Sinop için turizm kaynağı olduğunu söyleyerek, "Restorasyon şekliyle fazla gezemedik. Sadece boş alanları gezdik. Ama daha önceden bir çok koğuşu gezdim. Zindanlarını, film çekilen koğuşu gezdim. Burası Sinop için güzel bir turizm kaynağı. Bölgemiz için güzel bir şey" diye konuştu.

Adana'dan gelen Mahmut Kalkan, "Çocuklar Türkeli'de oturuyorlar. Cezaevini merak ediyordum zaten. Arkadaşlardan çok dinlemiştim. Kitaplarda ünlü isimlerin burada kaldığını okumuştum. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilave de yapılmış" ifadelerine yer verdi.

Cezaevini gezen Emine Kalkan ise "Eşimle beraber gezmeye geldik. Çok beğendim burasını. Kızımla damadım daha önce gezmişti. İlla siz de gelin gezin dediler. Onların vesilesiyle geldik. Cezaevi deyince insanın aklına suç işlememek geliyor. Ben böyle düşünenlerdenim" şeklinde konuştu.

Ünlülerin kaldığı cezaevi: 'Aldırma Gönül' burada yazıldı

Şair Sabahattin Ali, Burhan Felek, Refi Cevat Ulunay, Mustafa Suphi, yazar Kerim Korcan, Refik Halid Karay gibi ünlü isimler ile Sinop Cezaevi'nde kalmış. Sabahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül' isimli şiirini bu cezaevinde yazdığı biliniyor.

Kaynak: İHA

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