Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus\'ta yeni bir danışmanlık merkezi açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nin ikincisini Ulus'ta açtı. Merkezde alanında uzman psikolog, psikolojik danışman, evlilik ve aile danışmanı ile sosyologlar tarafından danışmanlık ve destek hizmetleri eğitimi ücretsiz olarak veriliyor. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilen ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait tescilli binada verilen danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, adrese bizzat başvurarak yüz yüze görüşme sağlayabiliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gençlik Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nin ikincisini Demetevler'den sonra Ulus'ta açtı.

HER YAŞTAN VATANDAŞA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

Merkezde alanında uzman psikolog, psikolojik danışman, evlilik ve aile danışmanı ile sosyologlar tarafından 3 yaş itibarıyla çocuk, genç, engelli ve yaşlı her yaştan danışana ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık ve destek eğitimleri hizmeti veriliyor.

ABBSosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz,"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak psikolojik danışmanlık ve destek eğitimleri ve hizmetlerimizi Demetevler'deki merkezimizde yürütüyorduk. Bugün itibarıyla Ulus'ta mülkiyeti belediyemize ait tescilli binada ikinci şubemiz olarak hizmet vermeye başladık. Burada ilk olarak çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere ve belediyemizden sosyal yardım alan ailelere ve çiftlere psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut ise şunları söyledi:

"Merkezlerimizde verilen tüm hizmetler alanında tecrübeli klinik psikolog, psikolog, psikolojik danışman, evlilik ve aile danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve çocuk gelişimci uzmanlar tarafından verilmektedir. Vatandaşlar Ulus ve Demetevler'de bulunan şubelerimize gelerek başvuru yapabilirler. Aynı zamanda bilgi almak için de telefonlarımızı arayarak bilgi alabilirler."

HİZMET BİNASI CUMHURİYET DÖNEMİ'NE AİT TESCİLLİ BİNA

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilen ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait tescilli binada sunulmaya başlanan danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, adrese bizzat başvurarak yüz yüze görüşme sağlayabiliyor.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'ndeKlinik Psikolog olarak görev yapan Cansu Yenidünya da şu bilgileri verdi:

"Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde çocuk, genç ve yetişkinler için bireysel danışmanlık, çiftler için evlilik ve ARGE danışmanlığı ve öğrenciler için öğrenci koçluğu, ve destek eğitim kapsamında psikoeğitim hizmetleri vermekteyiz."

Merkezde evlilik ve aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, çocuk-genç danışmanlığı, öğrenci koçluğu, aile eğitim seminerleri, öğrenci gelişim programı ve evlilik okulu programı alanlarında danışmanlık hizmeti sunuluyor. Başkentin en işlek iki caddesi üzerinde yer alan merkezler kolay ulaşım özelliği ile de yoğun ilgi görüyor.