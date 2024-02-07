Ankara Büyükşehir Belediyesi, \'6 Şubat Depremi\'ni Unutma Unutturma\' isimli fotoğraf sergisini açtı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, " 6 Şubat Depremi'ni Unutma Unutturma" isimli fotoğraf sergisini Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyarete açtı. Depremin hafızalarda kalması ve toplum bilincine katkı sağlaması için açılan sergide; bölgedeki kurtarma çalışmaları, dayanışmanın ve mucize kurtuluşların fotoğraflandığı anlara yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi büyük bir yasa boğan 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümünde Başkentte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımıyla depremin meydana geldiği saat 04.17'de Mamak Araplar Konutlarında misafir edilen depremzede vatandaşlarla beraber hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı gerçekleştirildi. 6 Şubat Hatıra Ormanı oluşturulurken, depremi yaşayanların katıldığı 6 Şubat Depremi'ne Tanık Olanlar Paneli de düzenlendi. Ankara İtfaiyesi'nden Büyükşehir Belediyesinin Başkentin dört bir yanında bulunan birimlerine kadar her yerde 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Afet İşleri Daire Başkanlığı ise Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "6 Şubat Depremi'ni Unutma Unutturma" isimli sergisini ziyarete açtı.

HAFIZALARA KAZINAN ANLAR FOTOĞRAFLANDI

Afet Eğitimleri Şube Müdürü Ali Civelek, açtıkları fotoğraf sergisi hakkında, "Ülkemizde çok büyük bir felaket oldu. Bugün 6 Şubat Depremi'nin yıl dönümü. Biz de ABB olarak halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirme yapmak için bu sergiyi açtık. Aynı zamanda burada afet gönüllüsü kaydı da yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız bizlere depreme dair merak ettikleri soruları da soruyor bizde kendilerini bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremin hafızada kalmasını sağlamak ve toplum bilincine katkı sağlamak amacıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açılan fotoğraf sergisinde; bölgede gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına, dayanışmanın ve mucize kurtuluşların fotoğraflandığı anlara yer verildi.

ANKARA İTFAİYESİ'NİN KAHRAMAN K-9 KÖPEKLERİ DE SERGİDE İLGİ ODAĞI OLDU

Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında birçok canlıya ulaşılmasını sağlayan Ankara İtfaiyesi'nin kahraman K-9 köpekleri Rüzgar ve Çakıl da sergide ilgi odağı oldu. Başkentliler kahraman köpeklerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Ankara İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, "Biz depremin ilk dakikasından itibaren hem Kahramanmaraş'a hem de Hatay'a araç ve ekipmanlarımızla çok hızlı bir şekilde ulaştık. Buralarda arkadaşlarımızla birlikte çok üstün bir başarı gösterdik. K-9 köpeklerimiz de birçok canlının tespitinde bulundu" diye konuştu.