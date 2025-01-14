Ankara'da Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyon Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyon Projesi Başlıyor

Ankara\'da Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyon Projesi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'ni ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmek için proje yürütüyor. 2025 yılı sonunda inşaatın başlaması ve 3 yıl içinde tesisin modernize edilmesi hedefleniyor.

14.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi olan ve Başkent'in atık suyunu arıtan Ankara Merkezi (Tatlar) Atık Su Arıtma Tesisi'ni ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmek için proje yürütüyor.

Ankara'nın atık suyunu arıtmak için yetersiz kalan Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan "Tesisin Kapasite Artışı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine Dönüştürülmesi Projesi" ilerliyor.

İnşaat, 2025 yılı sonunda başlayacak

Proje için süreç Haziran 2020'de başlatılırken, çok büyük bir yatırım gerektirdiği için finans desteği arayışına girildi. Uluslararası finans kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonucunda Fransız Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile anlaşma sağlandı. Projenin müşavir ihalesine ilişkin Ön Yeterlilik İlanı geçen günlerde yayımlandı. Proje kapsamında 2025 yılı sonunda inşaat çalışmasının başlatılması ve projenin yaklaşık 3 yıl içinde bitirilerek yeni ve modern bir atık su arıtma tesisinin Ankara'ya kazandırılması planlanıyor.

Gelen atık su debisi, tesisin kapasitesinin yüzde 25 üstünde

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi, günde 765 bin metreküp kapasite ile sadece karbon giderimi yapıyor. Ankara'nın 2002 yılındaki kapasitesini karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, Başkent'in ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Yılda 250 milyon metreküp atık suyu arıtan tesise gelen atık su debisi, tesisin güncel kapasitesinin yüzde 25 üstünde kalıyor.

Alıcı ortam, "hassas alan" sınıfında

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık su, Ankara Çayı'na deşarj ediliyor. Nihai alıcı ortam ise Sakarya Nehri sonrası Sarıyar Baraj rezervuarı oluyor. Alıcı ortam içme suyu kaynaklarını beslediği için "hassas alan" sınıfına giriyor. Bu nedenle "Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği'ne göre tesisin, azot ve fosfor giderimi yapabilmesi için yenilenmesi zorunlu tutuluyor.

1997'de faaliyete geçti

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımına 1993 yılında Murat Karayalçın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlandı. 1997'de faaliyete geçen tesisin, kapasitesi, Ankara'nın atık suyunun arıtılması için yetersiz kalınca 2010'da kapasite artışı planlandı ancak iyileştirme çalışmaları hayata geçirilmedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimi'nde Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması projesinin aciliyetine dikkati çekerek, seçimi kazanır kazanmaz ilk icraatının bu proje olacağını söylemişti. Başkan Yavaş, proje ile ilgili süreci Haziran 2020'de başlattı ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) 2023 Yatırım Programı'na da alınan proje, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde defalarca engellendi. Proje, ancak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında üye dağılımı değişince Nisan 2024'te Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçirildi. Sürekli ertelenen kapasite artırımı ve tesisin modernizasyonu projesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kredi çekme onayı çıkması ile birlikte hız kazandı.

Yavaş, projenin bilinçli bir şekilde geciktirilmesine ilişkin olarak ise şöyle tepki göstermişti:

"Arıtılan ve arıtılamayan Ankara halkının atık suyu, Ankara Çayı'na karışıyor. Oradan Sakarya Nehri havzasına gidiyor. Yani arıtılamayan su, sadece Ankara halkını değil, tüm bölgeyi ilgilendiriyor. Sincan, Yenikent ve Polatlı halkı, Ankara Çayı'ndan sulama yapıyor. Buralarda yapılan sulamayla yetişen sebzeler de Ankara ve civar illere gönderiliyor. 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Atık Su Arıtma Tesisi Modernizasyon Projesi Başlıyor - Son Dakika

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