Antakya\'da Simitçinin Üzerindeki Yazı Görenlerin İlgisini Çekiyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 34 yıldır simit satarak ailesini geçindiren 56 yaşındaki İsa Subaşı'nın simit tezgahının üzerine yazdırdığı 'Allah ölülerine kavuştursun simitçisi' yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. Subaşı, bölge halkı tarafından '1 simit alana Allah ölülerine kavuştursun, 4 simit alana ise Allah korusun' söylemiyle tanınıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası 56 yaşındaki İsa Subaşı, 34 yıldır İstiklal Caddesi'nde simit satıyor. Depremin yıkımına rağmen memleketini terk etmeyen Subaşı'nın ünü sattığı simidin lezzetinden ziyade aracının üzerine yazdırdığı 'Allah ölülerine kavuştursun simitçisi' ismiyle tanınıyor. Caddeden her geçenin bir daha baktığı simit tezgahı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Subaşı, bölge halkı tarafından '1 simit alana Allah ölülerine kavuştursun, 4 simit alana ise Allah korusun' söylemiyle tanınıyor. Subaşı, esprili ve eğlenceli söylemleriyle afetzede müşterilerine bir nebzede olsa moral oluyor.

Allah ölülerine kavuştursun deyince daha fazla ver diyorlar"

'Allah ölülerine kavuştursun' isminin vatandaşlar tarafından benimsendiğini dile getiren İsa Subaşı, "Herkes bu sözü benimsedi. Hiç kimse itiraz etmedi. Benimde ve müşterilerimin de hoşuna gitti. İsimi tutturduk böyle devam ediyor. Bu isimle 15 yıldır simit satıyorum. Depremden öncede seyyar camekan olarak aynı yerde satış yaptım. Sabah 6'dan öğlen 2'ye kadar buradayım. O kelimeyi söylemeden almıyorlar. Bir tane simit istediği zaman onu bekletiyorum, 3 veya 4 tane isteyenlere öncelik veriyorum. Allah ölülerine kavuştursun deyince daha fazla ver diyorlar. Bir tane alanlara Allah ölülerine kavuştursun. 4 tane alanlara Allah korusun diyorum" dedi.

"Bir tane simit alanlar için Allah ölülerine kavuştursun diye söyler"

Sabahları simitçi Subaşı'nın şakalarına karşılık vererek güne güzel başladığını söyleyen Mehmet Aslanoğlu, "Uzun zamandır burada tanınmış bir kişi kendisi olur. Simitçi abimiz; ufak esprileriyle ve mizacıyla insanları burada güldürüp aynı zamanda alışveriş yaparken eğlendiren kişidir. O yüzden baya bir ilgi ve rağbet görüyor. Sabahları kendisinin şakalarına karşılık vererek güne güzel başlıyoruz. Bir tane simit alanlar için Allah ölülerine kavuştursun diye söyler. Güzel bir şey, kötü bir şey düşünmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Depremden sonra bilhassa burada yokken de herkes gelip onu soruyordu"

Simitçi Subaşı'nın 15 yıldır aynı cümleyi söyleyerek satış yaptığını belirten vatandaş Hasan Can, "Simitçi arkadaş çok güzel duygu yaşatıyor. Bir tane simit aldığımız zaman bize ölülerimize kavuşturmaya çalışıyor ama üç taneden sonra güzel dualar da ediyor. Simitçi burada yaklaşık 15 yıldır satış yapıyor. 15 yıldır aynı lafı söylüyor. Sıkıntı. Bütün millet kendisine alıştı. Depremden sonra bilhassa burada yokken de herkes gelip onu soruyordu" ifadelerini kullandı. - HATAY