Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali\'ni Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali ile kutlamaya hazırlanıyor. 19-23 Nisan 2024 tarihleri arasında çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer alacağı festival kapsamında 23 Nisan Salı günü de Türk Yıldızları gösteri yapacak.
Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Çocuk ve Uçurtma Festivali ile coşku içinde kutlayacak.
19 Nisan Cuma günü Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında düzenlenecek Sevgi Korteji ile başlayacak kutlamalar, saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler ile devam edecek. Sevgi Korteji'ne KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Tebriz, Kazakistan, Endonezya, Tataristan, Romanya, Estonya, Özbekistan, Litvanya, Kırgızistan, Polonya ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 civarında çocuk katılacak.
RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü Cam Piramit Kral Yolu'nda kurulacak sahnede 13.00-19.30 saatleri arasında Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri yer alacak. Etkinlikler kapsamında dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Uçurtma Şenliği'nde ise çocuklar renkli ve keyifli anlar yaşayacak. Aynı alanda gün boyu konserler, renkli gösteriler, maskot şovlarla Antalyalı çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatacak.
TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 23 Nisan Salı günü Cam Piramit Kral Yolu'nda 12.30-17.00 saatleri arasında okulların atölye ve stant etkinlikleri yer alacak. 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.
15. SATRANÇ TURNUVASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 19-20 ve 21 Nisan günlerinde Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi 15. Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada 5-6 yaş ve 7-12 yaş arası çocuklar çeşitli kategorilerde yarışacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2015-2018 doğumlu çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek.
25. ULUSLARARASI ANTALYA ÇOCUK FESTİVALİ GALA GÖSTERİLERİ
23 Nisan Salı günü saat 16.00 da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliği ile Dokuma Park'ta 25. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala Gösterileri, dünya ülkelerinden şehre gelen misafir çocuklarla gerçekleştirilecek.
YENİ JENERASYON ÇOCUK MODA GÜNÜ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü defile programı da Antalyalılar ile buluşacak. 23 Nisan Salı günü 14.00-15.00 saatleri arasında Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde Kazakistan'ın Astana şehrinden gelen tasarımcılar Dayana Alimbayeva, Ayaulym Nursultan ve Dar Diamond'un tasarladığı geleneksel ve modern kıyafetler 16 çocuk model tarafından beğeniye sunulacak.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali'ni Düzenliyor - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması yaptı. Seçimlerin iptaline itiraz edileceği belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Şükrü Sargın, Zile Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. Başkan Sargın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zile'de 2 dönem üst üste kazanarak tarih yazdığını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Bu durumun fark edilmesiyle muhtarlık iptal edildi. Mahalle sakinleri, Tunçezer'e destek için imza toplamaya başladı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?