Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali'ni Düzenliyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali'ni Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali\'ni Düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali ile kutlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinlik yer alacak. Ayrıca Türk Yıldızları gösterisi de gerçekleştirilecek.

17.04.2024 11:38  Güncelleme: 12:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali ile kutlamaya hazırlanıyor. 19-23 Nisan 2024 tarihleri arasında çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer alacağı festival kapsamında 23 Nisan Salı günü de Türk Yıldızları gösteri yapacak.

Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Çocuk ve Uçurtma Festivali ile coşku içinde kutlayacak.

19 Nisan Cuma günü Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında düzenlenecek Sevgi Korteji ile başlayacak kutlamalar, saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler ile devam edecek. Sevgi Korteji'ne KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Tebriz, Kazakistan, Endonezya, Tataristan, Romanya, Estonya, Özbekistan, Litvanya, Kırgızistan, Polonya ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 civarında çocuk katılacak.

RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü Cam Piramit Kral Yolu'nda kurulacak sahnede 13.00-19.30 saatleri arasında Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri yer alacak. Etkinlikler kapsamında dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Uçurtma Şenliği'nde ise çocuklar renkli ve keyifli anlar yaşayacak. Aynı alanda gün boyu konserler, renkli gösteriler, maskot şovlarla Antalyalı çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatacak.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 23 Nisan Salı günü Cam Piramit Kral Yolu'nda 12.30-17.00 saatleri arasında okulların atölye ve stant etkinlikleri yer alacak. 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.

15. SATRANÇ TURNUVASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 19-20 ve 21 Nisan günlerinde Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi 15. Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada 5-6 yaş ve 7-12 yaş arası çocuklar çeşitli kategorilerde yarışacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2015-2018 doğumlu çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek.

25. ULUSLARARASI ANTALYA ÇOCUK FESTİVALİ GALA GÖSTERİLERİ

23 Nisan Salı günü saat 16.00 da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliği ile Dokuma Park'ta 25. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala Gösterileri, dünya ülkelerinden şehre gelen misafir çocuklarla gerçekleştirilecek.

YENİ JENERASYON ÇOCUK MODA GÜNÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü defile programı da Antalyalılar ile buluşacak. 23 Nisan Salı günü 14.00-15.00 saatleri arasında Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde Kazakistan'ın Astana şehrinden gelen tasarımcılar Dayana Alimbayeva, Ayaulym Nursultan ve Dar Diamond'un tasarladığı geleneksel ve modern kıyafetler 16 çocuk model tarafından beğeniye sunulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali'ni Düzenliyor - Son Dakika

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