Antalya'da nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik düğün yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik düğün yapıldı

Antalya\'da nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik düğün yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde, nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek amacıyla sembolik bir düğün gerçekleştirildi. Düğünde eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı ve yeni evlenen eşek çiftler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Köy halkı ise eşeklerin neslinin devam etmesi için sevgiyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 11:06
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı. Eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı.

Sembolik düğün öncesi eşekler süsülendi. Sembolik nikah memuru, şahitleri ve köy halkı huzurunda düğün gerçekleştirildi. Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Köy Muhtarı Halime Kaya beşi bir yerde altını taktı. Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti. Ardından yeni evlenen eşek çiftler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Gelin almasında traktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, "Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim" dedi.

Süleyman Uslu ise "Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var" dedi.

Ortaköy Sakini Emin Kahraman ise "Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Düğün yaptık. Eşekleri evlendirdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik düğün yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik düğün yapıldı - Son Dakika
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