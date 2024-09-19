Arapgir Üzüm Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
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Arapgir Üzüm Üreticileri Zor Durumda

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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir'deki üzüm üreticilerini ziyaret ederek girdi fiyatlarındaki artış ve düşen üzüm fiyatları hakkında endişelerini dile getirdi. Üreticiler, destek talebinde bulundu.

19.09.2024 21:08  Güncelleme: 21:15
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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir ilçesinde üzüm üreticilerini ziyaret etti. Ağbaba, "Bu yıl maalesef hem artan girdi fiyatları, iki buçuk kat artan işçilik, mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına karşın dünyanın en güzel üzümünün fiyatı düşmüş durumda. Çiftçinin sesini duyan yok. Tarım ve Orman Bakanı maalesef tarımdan bihaber yaşıyor. Bu üzüm para etmezse insanlar köylerinden kopacaklar, büyükşehirlere asgari ücretle çalışmak için iş aramaya gidecekler" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir ilçesini ziyareti kapsamında Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Arapgir'imiz ve üzüm üreticilerimiz açısından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Çiftçinin sesini duyan yok"

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Arapgir'in dünyaca ünlü Köhnü üzümü, coğrafi işaret belgesi var ama maalesef Malatya'nın her yanı aynı derdi, sorunu yaşıyor. Bu üzümle insanlar evlerine ekmek götürürken, çocuklarını okuturken ve topraklarına bağlı kalırken bu yıl maalesef hem artan girdi fiyatları, iki buçuk kat artan işçilik, mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına karşın dünyanın en güzel üzümünün fiyatı düşmüş durumda. Çiftçinin sesini duyan yok. Tarım ve Orman Bakanı maalesef tarımdan bihaber yaşıyor. Bu üzüm para etmezse insanlar köylerinden kopacaklar, büyükşehirlere asgari ücretle çalışmak için iş aramaya gidecekler. Köylüyü yerinde tutan, toprağa bağlayan en önemli şey; ürettikleri üründür. Buna da devlet, hükümet sahip çıkmazsa bu insanlar köylerini terk edecekler. Eğer bu üründen ekmek yiyemezler ise maalesef köylerini boşaltacaklar. Tarım ve Orman Bakanı ile hükümete Arapgir'in Koru Köyünden sesleniyoruz; bu üzüm dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok, bu üzüme sahip çıkın. Tarımı yok saydılar. Türkiye'nin her yerinde insanlar ürettikleri ürünleri sokağa döküyorlar. Üzümde tarlada, bağda kalacak gibi. Üzümün bağda kalmaması için hızlı bir şekilde tedbir alınmasını söylüyoruz."

"Geçen sene sattığımız fiyattan 7-8 lira aşağısına teklif ediliyor"

Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde Köhnü üzümü üreten Mustafa Ulusoy ise şunları söyledi:

"Coğrafi işaret belgesi olan Arapgir Köhnü üzümünü, Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmeyen endemik bitki olarak üretimimize devam ediyoruz. Bu üzüm yaşam kaynağımız başka bir gelirimiz yok. Hassas bir cins olduğu için üretirken çok zorlukları var. Üretim aşamasında incelileri var. Benim 15 dönüm bağım var. Geçen yıl 20 bin lira olan ilaç masrafım 45 bin liraya çıktı. Yakıt giderim, işçilik masrafım yine öyle. Geçen sene sattığımız fiyattan 7-8 lira aşağısına teklif ediliyor. Yani bize 'bu işi yapmayın' diyorlar. İşçilik, mazot, nakliye fiyatları arttı. Fabrikalar birbirleriyle anlaşıp, bize komik rakamlar teklif ediyorlar. Ne yapmamız lazım? Ülkedeki bütün üreticiler bayrağı çeksin, acından ölsün. Biz o noktadayız."

"Geçen yıl 2 bin ton seviyesinde alım yapan fabrikalar bu sene alımdan vazgeçti"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Arapgir'in yaklaşık 21 mahallesinin direkt üzümle geçimini sağladığını kaydederek, "Arapgir'de 41 çeşit üzüm var. Geçen yıl 2 bin ton seviyesinde ve 30 liradan alım yapan fabrikalar bu sene alımdan vazgeçti. Tabii fiyatı her geçen gün aşağıya çekerken giderleri tavan yapan bir ülkede üreticinin köyden başka, köyünde bu işlerden başka gelirinin olmadığı bir dönemde 'nereye, kiminle yapacağız' diye soruları var. Arapgir'imiz ve üzüm üreticilerimiz açısından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Arapgir Üzüm Üreticileri Zor Durumda
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Arapgir Üzüm Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

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