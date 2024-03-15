Aras, "Muğla\'yı Atatürk İlkelerine Bağlı Aydınlık Gelecek Türkiye İçin Çok Önemli Bir Temel Haline Getireceğiz"

Yerel

HABER: ECE AZAK - ESMA TURAN / KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz" dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla Menteşe'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde proje tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Muğla milletvekilleri, İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili ve davetli katıldı.

"BU BAHAR CUMHURİYET HALK PARTİSİ KAZANACAK. MUĞLA KAZANACAK, HALK KAZANACAK"

Toplantının açılışında konuşan CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla'yı talandan ve yalandan korumaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi, "CHP Muğla örgütü olarak 31 Mart'ta çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Aras'ın liderliğinde tüm ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte Muğla'nın 569 mahallesine eşit hizmet götüreceğiz. Ayakları yere basan, kalplere dokunan, ortak vicdanın kabul ettiği ve en önemlisi yetim hakkı gözetilerek üretilen projelerle Muğla'mızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız... Kimsesizlerin kimsesi olan bu Cumhuriyet bizlerden fedakarlık ve başarı bekliyor. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu bahar Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Muğla kazanacak, halk kazanacak" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN VE MUĞLA'MIZIN YOLU AÇIK OLSUN"

Seçime 16 gün kaldığını hatırlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'da çok büyük bir zaferin kazanılabileceğini ve büyük oranda ilçe başkanlıkları ve tabii ki büyükşehir belediye başkanının olacağını ve Ahmet Başkanımın kaptanlığında diğer belediye başkanlarımızla bu takımın Muğla'ya çok büyük bir hizmet vereceğini düşünüyorum" dedi.

Yerel seçimin sadece bir yerel seçim değil; sonuçları itibarıyla mevcut hükümet ve önümüzdeki siyasi süreci de belli noktalarda belirleyebileceğini söyleyen Gürün, vatandaşların mutlak sandığa gitmesi gerektiğini ve şu anda şikayetleri varsa bu şikayetlerini orada oy vererek göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Gürün, "Muğla nasıl gidiyor diye bana sorduklarında söylediğim şey 'Muğlalı işini biliğ' diyorum. Yolunuz açık olsun. Ahmet başkanım başta olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımızın yolu açık olsun. Ülkemizin ve Muğla'mızın yolu açık olsun" dedi.

"HEPİMİZ 'DÜNYA KENTİ MUĞLA' İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras proje tanıtımı öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Başkanı halktan, yöneticiyi çiftçiden, üreticiyi, hizmet sektöründen, kamu çalışanını, turizm sektörümüzden, çocuklarımızı ve gençlerimizi yaşlılarımızdan ayrı görmeyeceğiz. Hepimiz bu kentte yaşayan eşit yurttaşlarız. Hepimiz "Dünya Kenti Muğla" için çalışan insanlarız. Bunun farkındayız. Muğla'yı bir bütün olarak ele alacağımızı ve tüm sorunların birlikte çözülmesi için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isteriz. Bugün sadece Muğla'da yaşayan bizlerin bu kenti uluslararası standartlara nasıl çıkaracağımızı konuşacağız. ve bu büyük yolculuğun ilk adımlarını birlikte atacağız. Önümüzde 31 Mart gibi önemli bir seçim duruyor. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz dayanışmayı ve gayreti görmemek mümkün değil. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ancak asıl üzerinde duracağımız şey 1 Nisan sabahı itibariyle ne yapacağımız olacaktır."

"MUĞLA KENT VİZYONUNU ULUSLARARASI HEDEFLERE ATIFTA BULUNARAK ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Dünya'da her kentin kendine ait tarihi, kültürü, ekonomisi, koşulları ve sorunları olduğunu ifade eden Aras, şöyle devam etti:

"Bu tarihi, kültürü, ekonomiyi ve en önemlisi sorunların ne olduğu elbette görüyoruz ve biliyoruz. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bizim için temel mesele bu sorunları görmezden gelmek veya akut çözümler üretmek değil. Bilakis tüm sorunları masaya yatırıp, paydaşlarla birlikte süreçleri tanımlayıp, bir eylem planı ve uluslararası standartlar çerçevesinde çözüm üretmektir. 1 Nisan itibariyle bizi nasıl bir Muğla bekliyor sorusuyla başlayalım. Muğla kent vizyonunu uluslararası hedeflere atıfta bulunarak şekillendirecek. Bu hedefleri elinizdeki broşürlerde daha net göreceksiniz ancak bazılarına burada değinmem gerekecek. Bu hedefler arasında yoksullukla mücadele, iyi bir eğitim, nitelikli sağlık hizmetlerine erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz ve yeterli su, temiz enerji, yağmadan uzak ekonomik büyüme, iş ve endüstriyel yenilikler, yaşanabilir ve çağdaş şehir Muğla gibi hedefler bulunmaktadır. Bu hedefleri ortaya koyarken üzerinde durduğumuz en temel ilke "eşitlik" ilkesidir. Yoksulluk, niteliksiz eğitim, sağlık hizmetlerine erişememek, kaynakların dağılımındaki adaletsizlik ve ulaşım sorunları gibi sorunlar bizi eşit yurttaşlıktan uzaklaştırmaktadır. Buradan tüm Muğlalı kardeşlerime sesleniyorum. Hepimiz eşitiz ve bu eşitliği tehdit eden her şeyi ortadan kaldırmak için canla başla mücadele edeceğiz."

"MUĞLA'DA DEĞİŞİMİN YÜZYILI BU BİRİKİM ÜZERİNDEN YÜKSELECEKTİR"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin halihazırda Muğla kent vizyonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Aras, "Osman Başkanımızın deneyimi, vizyonunu ve ilkesel duruşunun yarattığı değer kentimizin ve asırlık Partimizin hafızasında hakettiği yeri almıştır. Muğla'da değişimin yüzyılı bu birikim üzerinden yükselecektir. Şimdi bütün olarak kent vizyonunu hayata geçirmek üzere görevi devralıyoruz. Bizim için çevre dostu politikalar ne kadar önemliyse, yenilikçilik, altyapı ve sanayi de bir o kadar önemlidir. Temiz su ne kadar önemliyse güçlü kurumlarımız da bir o kadar önemlidir. Kırsal kalkınma ne kadar önemliyse turizm de o kadar önemlidir. ve hepsinden önemlisi bahsettiğimiz her şeyin bizi eşit kılması için ortaya koyacağımız dayanışma ve mücadeledir. Tüm bunları tek başımıza yapmamız elbette mümkün değil. Burada hepinizi büyük bir dayanışmaya davet ediyorum. Yerel demokrasiyi güçlendirmek için sivil toplum örgütlerimizi, ilçe belediyelerimizi, özel sektör temsilcilerimizi, akademik kuruluşlarımızı, sanayi ve ticaret odalarımızı, meslek örgütlerimizi, sendikalarımızı, Muğla'yı bir dünya kenti olarak görmek isteyen tüm yurttaşlarımızı bu dayanışmanın bir parçası kılmak zorundayız" diye konuştu.

"PLANLAMA AJANSI KURACAĞIZ"

Tanımlanmayan her süreç ve çözümün problemden daha bir büyük bir sorun olarak ortaya çıkacağını ifade eden Aras, "1 Nisan itibariyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tüm paydaşlarla süreçleri koordine edecek, tüm sorunları ve çözüm önerilerini teknik olarak değerlendirecek, uluslararası kuruluşlarla temas halinde olacak sahasında uzmanlaşmış arkadaşlarımızla bir "Planlama Ajansı" kuracağız. Aklımıza ilk geleni değil, ortak aklın ürettiği evrensel çözümleri hayata geçireceğiz" dedi.

"HEPİMİZ EŞİT ŞEKİLDE VE İNSANCA YAŞAYACAĞIZ"

Aras, "Bizi yoksullaştıran, çocuklarımızın geleceğini çalan, bize böyle güzel bir kentte güzelce yaşamı çok gören iktidara iki çift lafımız var. Biz Muğla olarak çiftçisinden, işçisine, memurundan, gencine, tüm yurttaşlarımızla birlikte baskıya karşı özgürlüğü, gericiliğe karşı Cumhuriyeti ve aydınlanmayı, üstünlerin hukukuna karşı eşitliği savunacağız. Hepimiz eşit şekilde ve insanca yaşayacağız" diye konuştu.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Seçimi kazanacaklarından hiç şüphesi olmadığını söyleyen Aras, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Çünkü Muğla Atatürkçü, çağdaş, aydın, Cumhuriyet değerlerine bağlı insanların yaşadığı bir kent. Ben ne olursa olsun ilçelerimizle beraber bu zihniyete teslim edilemeyeceğini, kesinlikle düşünüyorum ve inanıyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarıma da başarılar diliyorum. Hepsi canla başla çalışıyorlar. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muğla'yı 1 Nisan'da inşallah şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber yine partimizin altı oklu bayrağıyla tekrar şahlandıracağız, canlandıracağız. Muğla'yı Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz."

PROJELERİNİ AKTARDI

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, konuşmasının ardından göreve geldiği takdirde hayata geçireceği projerini aktardı.

Aras, projelerini; 'yoksullukla mücadele', 'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'temiz su', 'temiz enerji', 'insana yakışır iş ekonomik büyüme', 'karasal yaşam', 'suda yaşam', 'eşitsizliklerin azaltılması', 'kültür ve sanat', 'sorumlu tüketim üretim', 'sanayi, yenilikçilik ve altyapı', 'sağlıklı toplum', 'yaşanabilir şehir', 'iklim eylemi', 'barış, adalet ve güçlü kurumlar' ve 'hedefler için ortaklıklar' başlıkları altında anlattı.

"SAĞLIKSIZ, ESKİMİŞ ALTYAPI VE İÇME SUYU HATLARI YENİLENECEK"

Sağlıksız, eskimiş altyapı ve içme suyu hatlarını yenileyeceklerini söyleyen Aras, önceliğin nüfus yoğunluğun fazla olduğu bölgelere vereceğini belirtti.

Dezavantajlı gruplardaki öğrenciler için açtıkları ücretsiz etüt merkezi sayısını artıracaklarını söyleyen Aras, dezavantajlı gruptaki öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacaklarını, lise ve üniversitedeki gençlerin sağlıklı meslek tercihleri yapabilmesi konusunda rehberlik hizmeti vereceklerini ifade eti. Aras, ücretsiz mesleki eğitim kursları açacaklarını ve mevcut belediye hizmet binalarını modern, sağlıklı ve güvenilir öğrenci yurtlarına dönüştüreceklerini belirtti. Aras, ayrıca gençlerin, ülke ve tüm dünya gençleri ile entegre olacağı gençlik merkezleri kuracaklarını da sözlerine ekledi.

"BELEDİYEMİZDE KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Kadın sığınma evleri yaparak şiddete uğramış kadınların sağlıklı bir ortamda barınmalarını sağlayacaklarını söyleyen Aras, belediyede kadın çalışan sayısının artırılacağını, Kadın Dayanışma Merkezlerinin açılacağını ve 6 ay içinde 'Alo Şikayet Hattı' kuracaklarını vurguladı.

TURİZMİN DESTEKLENMESİ

Aras, turizmin desteklenmesi için Turizm Daire Başkanlığı kurularak, turizmin sorunlarının çözülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağına dikkati çekti, paydaşlarla birlikte 13 ilçeyi kapsayacak Turizm Master Planı hazırlanacağını ve bunun sonucunda turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacağını belirtti.

ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFLEŞTİREREK GÜÇLENDİRECEĞİZ

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere canlı hayvan, dide, tohum, gübre, fidan, yem, sıvat desteği vereceklerini, seracılığı destekleyeceklerini ve üreticileri kooperatifleştirerek güçlendireceklerinin altını çizdi.