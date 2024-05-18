Ardahan'da sel felaketinde yardımların yanlış dağıtıldığı iddiası - Son Dakika
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Ardahan'da sel felaketinde yardımların yanlış dağıtıldığı iddiası

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Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle bazı evler ve ahırlar çöktü. Köy sakinleri, Kaymakamlık tarafından gönderilen yardım ekipleri, köy muhtarı tarafından yanlış bilgilendirilerek yardımların sadece belli kişilere ulaştırıldığını iddia etti. Köy muhtarı ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

18.05.2024 09:38
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ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN)- Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle bazı evler ve ahırlar çöktü. Oktay Kızıltaş adlı köy sakini, "Yağan yağmurların etkisiyle bazı hayvanlarımız telef oldu, evlerimiz zarar gördü. Bu nedenden dolayı mağdur olduk. Çıldır İlçeden İlçe Kaymakamlığında yardımlar geldi ama gelen yardımlar yerini bulmamıştır. Gelen yardımlar zengin kesime dağıtılmış, azalara dağıtılmış, muhtar kendi çevresine dağıtmıştır" dedi. Köy muhtarı Yener Karakaya ise, "İddiaların hepsi yalan. Kaymakam, Jandarma ve AFAD yetkililerine sorulsun bizim köyümüze yardım gelmedi" diye konuştu.

Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde aşırı yağışların etkisiyle bazı evler ve ahırlar çöktü. Köy sakinleri, Kaymakamlık tarafından gönderilen yardım ekipleri, köy muhtarı tarafından yanlış bilgilendirilerek yardımların sadece belli kişilere ulaştırıldığını iddia etti.

"BU DURUM BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Oktay Kızıltaş adlı vatandaş şunları söyledi:

"Yağan yağmurların etkisiyle bazı hayvanlarımız telef oldu, evlerimiz zarar gördü. Bu nedenden dolayı mağdur olduk. Çıldır İlçeden İlçe Kaymakamlığında yardımlar eldi ama gelen yardımlar yerini bulmamıştır. Gelen yardımlar zengin kesime dağıtılmış, azalara dağıtılmış, muhtar kendi çevresine dağıtmıştır. Diğer kesime oy vermeyen kesime hiçbir şey vermemiştir. Gariban kesim de onlar. Bunca hayvanlarımız selin suyun içinde kaldı. Bazı insanların unu, aşı, ekmeği suyun içinde kaldı. Allah devlete zeval vermesin kaymakamlıktan ya da Kızılay'dan yardımlar gelmiş ama gelen yardımları köy muhtarı azalarına ve kendi akrabalarına kendine oy veren kesime dağıttı. Diğer kesim, gariban kesime 5-6 haneye verilmemiştir. O gün yağmurun altında kalan aşı evi insanlar var hiç değilse insan sofrasından götürür verir. Diğer kesime yardım dağıtışmış, 3 branda varsa üçünüde kendileri almış bir koli gıda malzemesi varsa adam hepsini kendisine almış 5- 6 haneye hiç yardım verilmedi bunun da nedeni muhtara oy vermedik diye. Etkilendiğimiz zaman ilçe kaymakamlığı aradık, kaymakamlık sağolsun AFAD'ı arıyor birgün AFAD geliyor ama köyüm muhtarı AFAD ekibine yanlış bilgilendirme yapıyor. Bu durum bizi mağdur etti. AFAD ekipleri dahi muhtarın yanlış yönlendirmesi sonucunda doğru bilgi alamadılar."

"İDDİALARIN HEPSİ YALAN"

Köy muhtarı Yener Karakaya ise şunları söyledi:

"Köyümüze herhangi bir yardım gelmedi hakıımda yalan iftirada bulunan köy sakinlerininde durumu iyi, 2 katlı evleri var. İftira atıyorlar muhtarlık seçimini kaybettikleri için iftira atıyorlar. İddiaların hepsi yalan. Kaymakam, Jandarma ve AFAD yetkililerine sorulsun bizim köyümüze yardım gelmedi. Gerekirse bize iftira atanlar hukuk önünde hesap verecekler. Köyümüze İlçe Jandarma geldi baş azam Şahan Bulut gezdirdi jandarmayı herkesin ismi aldı. Can riski taşıyan evlere baktılar, 3 evinde resmini çektiler. Evlerin ismini yazdılar görevliler, yalan söyleyen köy sakinlerinin 2 katlı evi var onların evini görevliler çekmeyince benim engellediğimi söylediler. Yalan söylüyorlar. Köyümüze yardım gelmedi. Yardım gelirse ihtiyaç sahibi insanlara zaten yetkililer yardımı verirler ben devletin işini nasıl engelleyebilirim böyle bir şey mümkün mü? Dediğim gibi söylenen iddialar tamamen asılsızdır, iftiradır."

Ardahan\'da sel felaketinde yardımların yanlış dağıtıldığı iddiası
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ardahan'da sel felaketinde yardımların yanlış dağıtıldığı iddiası - Son Dakika

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