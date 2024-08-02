Artvin'de Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor

Geniş Video İzle

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, maaşların enflasyonun altında kaldığını ve geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek erken seçim talep ediyor. Vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle geçinememeleri ve zam oranlarının yetersiz olması sebebiyle hükümetin değişmesi gerektiğini ifade ediyor.

02.08.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa'da emekli olduğu halde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Bayram Kılıç, "Benim maaşın 9 bin 950 lira ben emekliyim ama çalışıyorum. İki tane kız çocuğum var okuyorlar, TOKİ'den daire çıktı üç bin lira ona ödüyorum. Çalışmasam ne içip ne yiyeceğim? Elektrik, su, yakıt, telefon... Çalışmayıp ne yapacağız. Oy verdik verdik berbat etti bıraktı bizi, en sonunda vermedim ben. Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var, başkasına var ama sadece emekliye yok" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar, yaşadıkları geçim sıkıntısından yakındı. Maaşların enflasyonun çok altında kaldığını belirten vatandaşlar buna çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek erken seçim yapılmasını istedi. Hopalı Faik vatandaş Koyuncu, "Seçim olsun tabii, nasıl geçineceğim. Beyinden, kalpten ameliyat oldum. İş aradım doktor rapor vermedi. Emekli maaşına zam gelse de 10 bin lirayı geçmedi nasıl olacak bu iş. Tasarruf paketi bizim değil Tayyip paketi o. Onun bizimle alakası yok çünkü vatandaşta bir şey bırakmadı ki Tayyip alsın. Ver vergi, ver vergi zenginler, kodamanlara verdi ama Müslümana sıra gelince vermedi. Öyle bir Müslümanlık varsa ben Müslüman değilim Hristiyanım gelsinler beni alsınlar. 68 yaşındayım bundan sonra kendileri baksınlar ben buraya kadar bakabildim" dedi.

"Birileri götürüyor çilesini vatandaş çekiyor"

Vatandaş Ali Akpınar, "Seçim olması gerekiyor, şu anda Türkiye'de ekonomik kriz var millet aldığı maaşla geçinemiyor dolayısıyla seçim olması gerekiyor. Her şey tıkandı, vatandaş geçinemiyor. Zam veriyor yüzde 24, TÜİK'in açıkladığı rakam yüzde 24, enflasyon ise yüzde 60- 70- 80 hatta yüzde 100. Verilen parayla vatandaşın geçinme şansı var mı sizce; yok maalesef ve bu hükümetin değişmesi lazım. Muhakkak gelen hükümet de zorlanacak ve bu şartlar altında onun da ne yapacağı meçhul. Vallahi vatandaşın cebinden çıkan verginin nereye gittiği belli değil. Vatandaş sıkıyor kemeri kim sıkacak ya görüyorsunuz vatandaş geçim derdine düşmüş birileri götürüyor vatandaş çilesini çekiyor" diye konuştu.

"Vallahi geçinemez olduk"

Bayram Kılıç, "Vallahi geçinemez olduk. Benim maaşın 9 bin 950 lira ben emekliyim ama çalışıyorum. İki tane kız çocuğum var okuyorlar, TOKİ'den daire çıktı üç bin lira ona ödüyorum. Çalışmasan ne içip ne yiyeceğim? Elektrik, su, yakıt, telefon... Çalışmayıp ne yapacağız. Oy verdik verdik berbat etti bıraktı bizi en sonunda vermedim ben. Kemeri nereye kadar sıkayım? Kendilerine gelince var, başkasına var ama sadece emekliye yok" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluk çile çekmek istiyor o zaman çeksinler çile"

Vatandaş Ersin Yıldız ise, "Bu ülkede rahatsızız şu an. Suriyelisi, Afganlısı bizden daha rahat onun için biz de kendimizi bir an önce dışarıya atmaya çalışıyoruz. Seçim konusunda şöyle söyleyeyim; bunu halk istedi böyle olmasını çeksinler çilesini. Hepimiz yanıyoruz ama çoğunluk onu istiyor demek ki çoğunluk çile çekmek istiyor o zaman çeksinler çile. Yarı aç yarı tok gezsinler, devam etsinler. Seç,m olsa ne olacak, kim gelecek ki yerine? Bu ülke düzelmez. Böyle giderse ve bu şekilde düzelmez, bu millet bu kafayla giderse düzelmez. Mustafa Kemal bize her zaman lazım ama bu kafayla da bu millet giderse bu ülke düzelmez" dedi.

Artvin\'de Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor
Kaynak: ANKA

Hükümet, Artvin, Hopa, Zam, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 16:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Yakınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement