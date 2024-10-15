Aydın'da Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlandı

Aydın\'da Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlandı

Aydın'da kadın çiftçiler için düzenlenen etkinlikte, 9 bin 114 kadın üretici olduğu açıklandı.

15.10.2024 16:37
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Aydın'da 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "İlimizde ÇKS'ye kayıtlı 9 bin 114 kadın üreticimiz bulunurken; bu rakam, toplam üretici sayımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır" dedi.

Aydınlı çiftçi kadınların ve kadın muhtarların yer aldığı kutlama etkinlilerine Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, şube müdürleri ve davetliler katıldı. Bilgi yarışmasının da düzenlendiği etkinlikte 10 kadın çiftçi tarımla ilgili bilgilerini kıyasıya dostluk içinde sergiledi. Birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilirken tüm yarışmacılara medeni cesaretlerinden dolayı plaket verildi. Zeybek gösterisiyle devam eden etkinlikte Aydınlı kadın çiftçiler üretimleriyle ilgili fikir alışverişinde de bulundu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız, yüzyıllardan bu yana, tohumdan hasada, tarımsal üretimin her aşamasında, aktif olarak rol oynayan sektörümüzün gizli kahramanlarıdır. Bilindiği üzere tarım, kadın emeğinin en yoğun olduğu sektördür. İlimizde ÇKS'ye kayıtlı 9 bin 114 kadın üreticimiz bulunurken; bu rakam, toplam üretici sayımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Tarımda kadınların güçlenmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bir gereklilik olduğu inancıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, yürüttüğü proje ve programlarda kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulayarak kadınlarımıza desteğini her daim sürdürmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüzce geçtiğimiz yıl, 3 kadın çiftçimizle Efeler Diyarında Kuşkonmaz Projesi uygulanırken, önümüzdeki yıl, Kuru İnciri Soğuk Havada Depoluyoruz Değerinde Satıyoruz ve Zeytin'de Kadın Eli projeleri ile kadın çiftçilerimizi yeniliklerle buluşturmayı planlamaktayız. Çabalarımızın sonucunda İlimizde birçok kadın üreticimizin kendi başarı hikayelerini yazdığına ve örnek olma misyonunu üstlendiklerine gururla şahit olmaktayız. Daha nicelerinizin büyük başarılara imza atarak üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaklarına yürekten inanıyoruz. Dünya Kadın Çiftçi Gününü kutluyor, her daim yanınızda olduğumuzu belirterek; hepinizi saygıyla ve minnetle selamlıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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