Ayvacık'ta çöken yolun tamiri için çağrı - Son Dakika
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Ayvacık'ta çöken yolun tamiri için çağrı

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Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, ilçede bir yıl önce çöken 17 köyün kullandığı yolun hala tamir edilmediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nden ivedilikle tamir edilmesini istedi.

04.07.2024 13:19  Güncelleme: 14:09
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, ilçede bir yıl önce çöken 17 köyün kullandığı yolun hala tamir edilmediğini belirterek "Yolun altı göçmüş. Yüklü bir kamyon geçtiği takdirde Allah korusun can kaybına ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Yani bunun ivedilikle Hapan yolundaki bu uçan yerin tamir edilmesi gerekmektedir. Bunu da büyükşehir belediyemizden ivedilikle beklemekteyiz" dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Hapan yolunda 17 köyün kullandığı yolun beton kısmında bir yıl önce çökme meydana geldi. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, mahalleli adına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun bir an önce tamir edilmesini istedi. Avcı, şunları söyledi:

"Samsun ili Ayvacık ilçesi Hapan yolu yani on yedi tane köyün kullanmış olduğu yol. Samsun Büyükşehir Belediye'mize ait. Sayın Başkanım yaklaşık bir yıldır bu yol bu durumda. Gece gündüz bu yolu kullanan 17 tane mahallemiz zor durumdadır. Lütfen artık Ayvacık'ın Hapan yoluna 17 köyün yoluna lütfen Büyükşehir Belediyesi olarak zatı alinizden hizmet bekliyoruz.

"Ayvacıklı bunu hak etmiyor"

Aynı güzergahta Hapan mevkisinin de beklemekte olan bu yolun hali bir buçuk yıldır aynı. Seçimden önce betonlama bu noktada bitti. Burada kocaman bir kesik oluştu. Araçlar gelip geçerken burada birkaç kez kaza yaptı. Yani şuranın tesviye edilmesi geçici bir kaplama yapılması bu kadar zor bir şey midir? Evet, etraftaki malzemeleri de görüyorsunuz. Su kanallarında kalmış. Seçimden önce çok hızlı bir şekilde çalışma yapılırken her ne hikmetse seçimden sonra Ayvacıklının bu gibi hizmetlerden mahrum kaldığını görmekteyiz. Onun için buradan Büyükşehir  Belediyesi'ne bu noktadan da sesleniyorum. Ayvacıklı bunu hak etmiyor. Yolun altı göçmüş. Yüklü bir kamyon geçtiği takdirde Allah korusun can kaybına ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Yani bunun ivedilikle Hapan yolundaki bu uçan yerin çöken beton kısmının ivedilikle tamir edilmesi gerekmektedir. Bunu da Büyükşehir Belediyemizden ivedilikle beklemekteyiz. Çünkü burada herhangi bir can ve mal kaybı olursa bundan sorumlu Büyükşehir Belediyesi olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvacık'ta çöken yolun tamiri için çağrı - Son Dakika

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