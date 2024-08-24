Baba, Kıbrıs'a gitmek için camiye elektrik parası bıraktı - Son Dakika
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Yerel

Baba, Kıbrıs'a gitmek için camiye elektrik parası bıraktı

Baba, Kıbrıs\'a gitmek için camiye elektrik parası bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için gemi beklerken eşi ve hasta iki çocuğuyla Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camiinde bir müddet konaklamak zorunda kalan baba, kullandıkları elektriğin parasını bir notla birlikte camiye bıraktı.

24.08.2024 16:09
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için gemi beklerlerken eşi ve hasta iki çocuğuyla Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camiinde bir müddet konaklamak zorunda kalan baba, kullandıkları elektriğin parasını bir notla birlikte camiye bıraktı.
Feribotla Kıbrıs'a gitmek üzere Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ne gelen 4 kişilik aile Reşadiye Camisine gitti. Feribotun kalkma saatini bekleyen aile, küçük çocuğunu rahatsızlığı nedeniyle oksijen maskesine bağladı. Cami içerisindeki klimayı da açan aile bir saat kaldıktan sonra ayrıldı.
Öğle namazını kıldırmak için görev yaptığı Taşucu Reşadiye Camisine gelen din görevlisi Halil Erdem, kamera kayıtlarının olduğu ekran önüne bırakılmış bir not ve 200 lirayı görünce şaşırdı. Merakla notu okuyan Erdem, Kıbrıs'a gitmek için feribot beklerlerken eşi ve biri hasta iki çocuğuyla camide bir müddet konaklamak zorunda kalan ve ismini vermeyen bir babanın örnek davranışıyla karşılaşınca oldukça duygulandı. Hasta çocukları için cihaz kullandıkları ve klimayı açtıkları için tükettikleri elektriğin bedelini ödeyen baba, notun sonunda helallik de istedi. Bu örnek davranış caminin din görevlisini duygulandırdı.
Halil Erdem yaptığı açıklamada, "Bizler cami görevlisi olarak öğlen namazında camiye geldiğimizde kameranın önünde bir miktar para ile bir kağıt gördük. Kağıtta da Kıbrıs'a gitmekte olan bir ailenin hasta olan çocukları için oksijen maskesi kullandığını ve bir miktar elektrik kullandıkları için parayı bıraktıklarını gördük. Bu notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.
Babadan duygulandıran not
O babanın bıraktığı duygulandıran notta ise şu ifadeler yer aldı: "Selamünaleyküm hocalarım; yolcuyuz, gemi saatini beklerken mecbur camiye sığındık. Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz. Hocalarım; elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin."
Öte yandan ailenin camide kaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baba, Kıbrıs'a gitmek için camiye elektrik parası bıraktı - Son Dakika

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