Bafra'da Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bafra'da Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü

Geniş Video İzle

CHP Bafra İlçe Örgütü, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü düzenledi. Binlerce Bafralının katıldığı yürüyüşe, çiftçiler de traktörler ve dozerlerle destek verdi. CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Şimdi milliyetçi demokratların, dindar demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır" dedi.

28.03.2025 11:14  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Bafra İlçe Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Şimdi milliyetçi demokratların, dindar demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır" dedi.

CHP Bafra İlçe Örgütü'nün çağrısıyla Bafralılar, Bafra Anadolu Lisesi önünde toplanarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu içinyürüyüş düzenledi. Bafralı çiftçiler de traktörler ve dozerlerle eyleme destek verdi.

"Kendisi aynı heyecanla ülkemiz için çalışmaya devam ediyor"

CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm şunları söyledi:

"Başkanım çok büyük hukuksuzluklar yaşıyor. Artık hukuk siyasetin elinde oyuncak olmuş durumda. İktidar istemediği herkese göstermelik hukuki yaftalarla engel olmaya çalışmakta. Bunun son örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yaşadık. İktidarı bu hukuksuz savunmalarından dolayı kınıyoruz. Hükümet bizlere bu meydanlarla güler yüzle, heyecanla direnmeyi öğrendi. Bu meydanlarda taleplerimizi bağırmadan, çağırmadan, küfür etmeden güler yüzle, yüzümüzdeki gülücükle, içimizdeki heyecanla duygularımızı, taleplerimizi ifade etmeyi öğrendi. Şu an caddesi Silivri zindanlarından avukatları her gün ziyarete gidiyor. Hiç merak etmeyin. Kendisi çok iyi, avukatının söylediğini aktarıyorum. Kendisi aynı güler yüzle aynı heyecanla ülkemiz için çalışmaya devam ediyor ve bizden de aynısını bekliyor."

"Barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu zulüm 23 yıl önce Türkiye halkı demokratik bir biçimde sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık görevini verdi. Recep Tayyip Erdoğan halkın iradesiyle halkın iradesiyle başbakan oldu. O günden bu yana devletin bütün kurumlarını yasamayı yürütmeyi bütün kurumları, orduyu, üniversiteleri, bütün kurumları tek adam olarak el üniversite konusundaki girişimlerini her geçen gün arttırdı. Önce Esenyurt'tan sonra Ovacık'tan, Beşiktaş'tan, Şişli'den, Beykoz'dan, ülkenin doğusunda Mardin'de, Van'da, birçok yerde asıl oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini sopa haline getirdiği yargıyla görevden aldığı halk iradesinin üstüne çöktü. Şimdi milliyetçi demokratların, dindar demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır."

Eski CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise " Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerinin koruyucuları, vatanseverler bu akşam buradayız çünkü bana çok kıymetli bir sebebi var. 19 Mart günü bu ülkenin için karanlık bir gün olmuştur çünkü Cumhuriyetimizin kuruluş ilgisi egemenlik kayıtsız şartsız millete inşa edilmiştir. Bu nedenledir ki halk hukuk ve adalet sağlığına kadar biz mücadelenize devam etmek zorundayız. Sonuçta haklı olan millet kazanacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Yerel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:07:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bafra'da Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement