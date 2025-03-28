Bafra'da Ekrem İmamoğlu İçin Destek Yürüyüşü

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Bafra İlçe Örgütü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Şimdi milliyetçi demokratların, dindar demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır" dedi.

CHP Bafra İlçe Örgütü'nün çağrısıyla Bafralılar, Bafra Anadolu Lisesi önünde toplanarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu içinyürüyüş düzenledi. Bafralı çiftçiler de traktörler ve dozerlerle eyleme destek verdi.

"Kendisi aynı heyecanla ülkemiz için çalışmaya devam ediyor"

CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm şunları söyledi:

"Başkanım çok büyük hukuksuzluklar yaşıyor. Artık hukuk siyasetin elinde oyuncak olmuş durumda. İktidar istemediği herkese göstermelik hukuki yaftalarla engel olmaya çalışmakta. Bunun son örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yaşadık. İktidarı bu hukuksuz savunmalarından dolayı kınıyoruz. Hükümet bizlere bu meydanlarla güler yüzle, heyecanla direnmeyi öğrendi. Bu meydanlarda taleplerimizi bağırmadan, çağırmadan, küfür etmeden güler yüzle, yüzümüzdeki gülücükle, içimizdeki heyecanla duygularımızı, taleplerimizi ifade etmeyi öğrendi. Şu an caddesi Silivri zindanlarından avukatları her gün ziyarete gidiyor. Hiç merak etmeyin. Kendisi çok iyi, avukatının söylediğini aktarıyorum. Kendisi aynı güler yüzle aynı heyecanla ülkemiz için çalışmaya devam ediyor ve bizden de aynısını bekliyor."

"Barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu zulüm 23 yıl önce Türkiye halkı demokratik bir biçimde sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık görevini verdi. Recep Tayyip Erdoğan halkın iradesiyle halkın iradesiyle başbakan oldu. O günden bu yana devletin bütün kurumlarını yasamayı yürütmeyi bütün kurumları, orduyu, üniversiteleri, bütün kurumları tek adam olarak el üniversite konusundaki girişimlerini her geçen gün arttırdı. Önce Esenyurt'tan sonra Ovacık'tan, Beşiktaş'tan, Şişli'den, Beykoz'dan, ülkenin doğusunda Mardin'de, Van'da, birçok yerde asıl oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini sopa haline getirdiği yargıyla görevden aldığı halk iradesinin üstüne çöktü. Şimdi milliyetçi demokratların, dindar demokratların, muhafazakar demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, barışa, kardeşliğe inanan herkesin birlik olma zamanıdır."

Eski CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise " Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerinin koruyucuları, vatanseverler bu akşam buradayız çünkü bana çok kıymetli bir sebebi var. 19 Mart günü bu ülkenin için karanlık bir gün olmuştur çünkü Cumhuriyetimizin kuruluş ilgisi egemenlik kayıtsız şartsız millete inşa edilmiştir. Bu nedenledir ki halk hukuk ve adalet sağlığına kadar biz mücadelenize devam etmek zorundayız. Sonuçta haklı olan millet kazanacaktır" dedi.