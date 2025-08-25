Bahattin Karakoç\'tan Veda

TRT Erzurum Radyosu'nun emekli sanatçılarından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Bahattin Karakoç (74), Erzurum'da hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

PASİNLER'DEN TÜRKİYE SAHNELERİNE

1951 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde dünyaya gelen Karakoç, çocukluk yıllarında zorluklarla mücadele etti. Ankara'ya ağabeyinin yanına gidişi, hayatının dönüm noktası oldu. 1965'ten itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan sanatçı, güçlü ve davudi sesiyle kısa sürede dikkat çekti.

Başkent gazinolarında sahneye çıkan Karakoç; Belkıs Akkale, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selahattin Alpay ve İbrahim Tatlıses gibi dönemin usta isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TRT YILLARI VE "AYAKLI KÜTÜPHANE"

1976'da Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak "bölge sanatçısı" unvanını alan Karakoç, 1982'de TRT Erzurum Radyosu'nda göreve başladı. Türk Halk Müziği repertuvarına hâkimiyeti ve yöresel tavırlara bağlılığıyla "ayaklı kütüphane" olarak anıldı.

Toplam 33 yıl TRT'de görev yapan sanatçı, 2016'da emekliye ayrıldı. Özellikle uzun havalardaki ustalığıyla tanınan Karakoç; Doğu Anadolu'nun mayaları, İç Anadolu'nun bozlakları, Urfa hoyratları, Malatya Arguvan ve Gaziantep Barak havalarını en özgün haliyle icra ederek hafızalara kazındı.

TÜRKÜLERLE YOĞRULMUŞ BİR ÖMÜR

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce türküyü seslendiren Karakoç, aynı zamanda şiirler de kaleme aldı. "Ana", "Sevda Gelin" ve "Bitmez Gecelerim" gibi eserleri, onun duygulu dünyasını yansıtan dizeler arasında yer aldı.

Mütevazı kişiliği, efendiliği ve halkla iç içe duruşuyla bilinen sanatçı, yalnızca sesiyle değil insanlığıyla da gönüllerde taht kurdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçı için öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Bahattin Karakoç, dualar eşliğinde Erzurum Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanat camiasından dostları ve TRT'deki çalışma arkadaşları, "Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.