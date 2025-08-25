Bahattin Karakoç'tan Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bahattin Karakoç'tan Veda

Bahattin Karakoç\'tan Veda
25.08.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Bahattin Karakoç, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TRT Erzurum Radyosu'nun emekli sanatçılarından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz sesi Bahattin Karakoç (74), Erzurum'da hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bahattin Karakoç hayatını kaybetti

PASİNLER'DEN TÜRKİYE SAHNELERİNE

1951 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde dünyaya gelen Karakoç, çocukluk yıllarında zorluklarla mücadele etti. Ankara'ya ağabeyinin yanına gidişi, hayatının dönüm noktası oldu. 1965'ten itibaren amatör olarak sahne almaya başlayan sanatçı, güçlü ve davudi sesiyle kısa sürede dikkat çekti.

Başkent gazinolarında sahneye çıkan Karakoç; Belkıs Akkale, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selahattin Alpay ve İbrahim Tatlıses gibi dönemin usta isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TRT YILLARI VE "AYAKLI KÜTÜPHANE"

1976'da Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak "bölge sanatçısı" unvanını alan Karakoç, 1982'de TRT Erzurum Radyosu'nda göreve başladı. Türk Halk Müziği repertuvarına hâkimiyeti ve yöresel tavırlara bağlılığıyla "ayaklı kütüphane" olarak anıldı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bahattin Karakoç hayatını kaybetti

Toplam 33 yıl TRT'de görev yapan sanatçı, 2016'da emekliye ayrıldı. Özellikle uzun havalardaki ustalığıyla tanınan Karakoç; Doğu Anadolu'nun mayaları, İç Anadolu'nun bozlakları, Urfa hoyratları, Malatya Arguvan ve Gaziantep Barak havalarını en özgün haliyle icra ederek hafızalara kazındı.

TÜRKÜLERLE YOĞRULMUŞ BİR ÖMÜR

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce türküyü seslendiren Karakoç, aynı zamanda şiirler de kaleme aldı. "Ana", "Sevda Gelin" ve "Bitmez Gecelerim" gibi eserleri, onun duygulu dünyasını yansıtan dizeler arasında yer aldı.

Mütevazı kişiliği, efendiliği ve halkla iç içe duruşuyla bilinen sanatçı, yalnızca sesiyle değil insanlığıyla da gönüllerde taht kurdu.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bahattin Karakoç hayatını kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçı için öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Bahattin Karakoç, dualar eşliğinde Erzurum Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanat camiasından dostları ve TRT'deki çalışma arkadaşları, "Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Bahattin Karakoç, Kültür Sanat, erzurum, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Cami, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahattin Karakoç'tan Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı
Kırşehir’de bıçaklı kavga 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yabancı hakem geliyor mu TFF’den kesin karar Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar
Galatasaray’da Singo sesleri arttı Menajeriyle İstanbul’da görüşüldü Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü
Rusya’da Nükleer Güç Santrali’nde yangın çıktı Rusya'da Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı
Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu
12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

14:51
İsrail, Türkiye’nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı’yı canlandırma yönünde önemli bir adım
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım
15:17
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 16:01:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bahattin Karakoç'tan Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.